The Telegraph сообщил о скором одобрении вакцины Johnson & Johnson в Великобритании

Кабинет министров Великобритании ожидает начала формального одобрения однокомпонентной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson в ближайшие дни, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Источник издания в правительстве отметил, что Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA), скорее всего, начнется на этой неделе.

Источник The Telegraph в британской системе здравоохранения отметил, что MHRA еще не рассматривал вакцину Johnson & Johnson для формального одобрения. Издание отмечает, что по опыту выдачи разрешений на вакцины разработки Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, процесс занимает меньше двух недель.

Ранее 28 февраля регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson. Однокомпонентная вакцина, разработанная «дочкой» J&J Janssen, показала эффективность в 66,1% и стала третьей вакциной, одобренной для применения в США, после препаратов от Moderna и Pfizer. Президент США Джо Байден приветствовал одобрение еще одной вакцины, но отметил, что новые штаммы коронавируса могут ухудшить ситуацию.

О ситуации с коронавирусом в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».