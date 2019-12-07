Приговоры сбалансированные, прогнозы шокирующие, запросы мощные Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Суд принял сбалансированное решение» (глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев , комментируя условный срок фигуранту «московского дела» Егору Жукову).

«Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции» (премьер-министр России Дмитрий Медведев о летних акциях протеста в Москве).

«Запомните, я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о плане интеграции с Россией).

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. "Аннексия" — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle).

«LOL» (экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель, комментируя “Ъ” свой переезд в Германию).

Цифры недели

До $90 за баррель вырастет цена нефти марки Brent в 2020 году, представил «шокирующие предсказания» Saxo Bank.

На 60% выросло с начала года количество ДТП с участием такси.

На 30–50 тыс. руб. в среднем завышают ущерб от ДТП российские водители, чтобы получить страховое возмещение.

51 год составил средний возраст владельцев паев открытых паевых фондов.

На 76% выросло подушевое богатство россиян в течение 2000–2017 годов.

490 тыс. IPv4-адресов получила чешская компания Reliable Communications s.r.o. от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей.

Лишь на 0,5% вырос показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) на неделе «черной пятницы».

10 тыс. руб. в среднем готовы потратить россияне на новогодний подарок самим себе.

Инициативы недели

ГИБДД намерена отменить систему штрафных баллов для кандидатов на экзамене по вождению, а самих билетов станет больше.

Правозащитная организация «За права человека» после ликвидации по иску Минюста продолжит работу без юридического лица.

Новый газопровод «Газпрома» из России в Китай предлагают построить через Монголию.

При «Ростехе» может появиться специальный арбитраж для рассмотрения споров между промышленными предприятиями.

Федеральная антимонопольная служба внесла пакет законопроектов по борьбе с картелями.

В правительстве пока не намерены вводить штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч.

По букве закона

Госдума приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов.

Следственный комитет России признал виновным пилота в уголовном деле о катастрофе самолета SSJ 100 в мае 2019 года.

Арест властями США пятерых россиян оказался связан с попыткой поставить оборудование «Газпром нефти».

Принадлежащие фондам Baring Vostok акции банка «Восточный» арестованы по уголовному делу.

В Германии после убийства бывшего чеченского полевого командира объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

Сделки недели

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста открыли газопровод «Сила Сибири».

Страны ОПЕК+ ужесточили соглашение об ограничении добычи нефти, дополнительно снизив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.

«Транснефть» и «Укртранснафта» продлили срок действия договора на транзит нефти через Украину до 2030 года.

Нацбанк Таджикистана ввел новый порядок трансграничных переводов — только через свой Национальный процессинговый центр.

Группа «Сафмар» попросила включить свой калийный проект «Славкалий» в межправительственное соглашение с Белоруссией.

Отставки и назначения

Фракция «Справедливой России» в Мосгордуме сменила лидера: место Михаила Тимонова занял депутат Магомет Яндиев.

Ректору МГУ Виктору Садовничему и ректору СПбГУ Николаю Кропачеву на пять лет продлили полномочия.