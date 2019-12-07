Приговоры сбалансированные, прогнозы шокирующие, запросы мощные

Цитаты недели
Цифры недели
До $90 за баррель вырастет цена нефти марки Brent в 2020 году, представил «шокирующие предсказания» Saxo Bank.
На 60% выросло с начала года количество ДТП с участием такси.
На 30–50 тыс. руб. в среднем завышают ущерб от ДТП российские водители, чтобы получить страховое возмещение.
51 год составил средний возраст владельцев паев открытых паевых фондов.
На 76% выросло подушевое богатство россиян в течение 2000–2017 годов.
490 тыс. IPv4-адресов получила чешская компания Reliable Communications s.r.o. от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей.
Лишь на 0,5% вырос показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) на неделе «черной пятницы».
10 тыс. руб. в среднем готовы потратить россияне на новогодний подарок самим себе.
Инициативы недели
ГИБДД намерена отменить систему штрафных баллов для кандидатов на экзамене по вождению, а самих билетов станет больше.
Правозащитная организация «За права человека» после ликвидации по иску Минюста продолжит работу без юридического лица.
Новый газопровод «Газпрома» из России в Китай предлагают построить через Монголию.
При «Ростехе» может появиться специальный арбитраж для рассмотрения споров между промышленными предприятиями.
Федеральная антимонопольная служба внесла пакет законопроектов по борьбе с картелями.
В правительстве пока не намерены вводить штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч.
По букве закона
Госдума приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов.
Следственный комитет России признал виновным пилота в уголовном деле о катастрофе самолета SSJ 100 в мае 2019 года.
Арест властями США пятерых россиян оказался связан с попыткой поставить оборудование «Газпром нефти».
Принадлежащие фондам Baring Vostok акции банка «Восточный» арестованы по уголовному делу.
В Германии после убийства бывшего чеченского полевого командира объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
Сделки недели
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста открыли газопровод «Сила Сибири».
Страны ОПЕК+ ужесточили соглашение об ограничении добычи нефти, дополнительно снизив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.
«Транснефть» и «Укртранснафта» продлили срок действия договора на транзит нефти через Украину до 2030 года.
Нацбанк Таджикистана ввел новый порядок трансграничных переводов — только через свой Национальный процессинговый центр.
Группа «Сафмар» попросила включить свой калийный проект «Славкалий» в межправительственное соглашение с Белоруссией.
Отставки и назначения
Фракция «Справедливой России» в Мосгордуме сменила лидера: место Михаила Тимонова занял депутат Магомет Яндиев.
Ректору МГУ Виктору Садовничему и ректору СПбГУ Николаю Кропачеву на пять лет продлили полномочия.
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