Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle. Действия России в 2014 году не напугали Казахстан, поскольку между государствами «абсолютно доверительные, добрососедские отношения», добавил он.

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму»,— сказал господин Токаев. Он добавил, что Казахстан изначально верил «в мудрость, порядочность российского руководства».

По мнению президента Казахстана, минские соглашения являются единственным документом, который может привести к урегулированиюк урегулированию украинского конфликта. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что минские переговоры были начаты по инициативе его предшественника Нурсултана Назарбаева.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.

Как изменился Крым в составе России — в графиках “Ъ”.