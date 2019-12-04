Ущерба мало не бывает

Преследуемые страховщиками автоюристы оказались основным источником убытков компаний на рынке ОСАГО, но не самой массовой причиной их проблем. Выполненное по заказу ЦБ исследование НИИ Университета прокуратуры РФ показало, что подавляющее большинство недобросовестных практик приходится на бытовое мошенничество — в 70% случаев орудуют не организованные банды, а ранее не судимые семейные граждане, которые завышают ущерб от ДТП в среднем на 30–50 тыс. руб. Обмануть страховщика не считается чем-то зазорным, констатируют на рынке.

По итогам девяти месяцев 2019 года возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел по страховому мошенничеству, сообщила вчера заместитель главы департамента страхового рынка ЦБ Екатерина Абашеева на ежегодной конференции «Барьер-2019». Большая часть из них — 1,7 тыс.— приходится на недобросовестные практики в ОСАГО. Лидерами страхового мошенничества являются южные регионы: Дагестан, Ингушетия, Алания и Карачаево-Черкесия. Отметим, что эти территории регулярно попадают в «красную зону» рейтинга регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) — в них наиболее активны автоюристы, успешно отсуживающие у страховых компаний дополнительные выплаты.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова, на выплаты мошенникам по итогам девяти месяцев 2019 года ушло 6 млрд руб.

Вернуть так называемые сомнительные выплаты страховщикам удается нечасто: только в 20% случаев по поданным компаниями заявлениям возбуждаются уголовные дела. Лидер по количеству таких заявлений — Южный федеральный округ, однако в денежном выражении страховщики больше всего страдают от недобросовестных практик жителей Центрального федерального округа (3,5 млрд руб. ущерба по итогам трех кварталов). Лидером по популярности у мошенников является ОСАГО — на него приходится 88% всех недобросовестных практик в страховании за девять месяцев 2019 года.

При этом на организованные преступные группы приходится всего лишь 30% случаев мошенничества.

В большинстве же случаев страховщики сталкиваются с бытовым мошенничеством. Как говорится в исследовании НИИ Университета прокуратуры РФ, проведенном в 2018 году по инициативе ЦБ, мошенничество в большинстве случаев совершают ранее несудимые мужчины 30–49 лет с высшим или средним образованием, граждане РФ. Это семейные люди без постоянного официального источника дохода, место совершения преступления у них, как правило, совпадает с местом проживания. (Исследование включало анкетирование 900 прокуроров, 1 тыс. страховщиков, несколько сотен банковских служащих, в нем также учитывались приговоры судов по делам о «страховых» преступлениях, в выборку попали и те случаи, когда клиент забирал заявление о выплате после того, как страховщик уличал его в злоупотреблениях.)

Как пояснил Сергей Ефремов, в основном страховщики сталкиваются с завышением реального ущерба клиентом и искажением информации о страховом случае. «Искажения информации с целью завышения получаемого страхового возмещения в каждом отдельном случае обычно не столь велики — примерно 30–50 тыс. руб.,— говорит он.— Однако в целом по рынку они выливаются в миллиардные потери страховщиков. Предпосылки для появления такой практики — низкий уровень правосознания, культуры и доходов граждан». Так называемый треугольник мошенничества, представленный вчера на мероприятии, опирается на возможность совершить и скрыть акт мошенничества, на способность оправдать его («все так делают») и на «давление обстоятельств». Страховое мошенничество не воспринимается обществом как преступление. «Это связано с тем, что ОСАГО воспринимается гражданами негативно»,— заключает господин Ефремов.

Возможно, причиной такого отношения в какой-то мере является то, что за последние шесть лет тарифы ОСАГО менялись три раза, верхняя граница базовой ставки для частных автовладельцев увеличилась в 2,5 раза, нижняя ставка тарифа выросла на 39%. Страховщики пытаются убедить регулятора отпустить тарифы, однако реформа по индивидуализации ставок ОСАГО притормозила из-за опасения парламентариев по поводу возможного роста цен на полисы. В таких условиях страховой союз вынужден регулярно пересматривать справочники средней стоимости запчастей и нормо-часа работ на восстановительный ремонт автомобилей, по которым калькулируются выплаты. Об очередной индексации цен РСА объявил вчера — с 1 декабря стоимость «корзины часто бьющихся запчастей» выросла на 9,9%.

Татьяна Гришина