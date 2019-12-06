Адрес выбыл в известном направлении

Как стало известно “Ъ”, незадолго до прекращения деятельности по распределению IP-адресов Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) перевел внушительный их массив в пользу чешской компании с российскими корнями. По данным регистратора RIPE NCC, Reliable Communications получила от РосНИИРОС примерно 490 тыс. IPv4-адресов. На рынке такой пул оценивается в $9,8–12,25 млн.

РосНИИРОС, в сентябре объявивший о прекращении деятельности локального интернет-регистратора (Local Internet Registry, LIR), за полгода до этого переписал несколько сотен тысяч этих адресов на чешскую компанию Reliable Communications s.r.o., рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Факт передачи пула IP-адресов подтверждается записями в реестре RIPE NCC — регионального интернет-регистратора. Reliable Communications s.r.o. получила от РосНИИРОС примерно 490 тыс. IPv4-адресов, подсчитал “Ъ”.

Reliable Communications s.r.o., согласно чешскому реестру юридических лиц, учреждена в 2014 году, а в 2018-м получила статус LIR, свидетельствуют данные RIPE NCC. По последним данным, 50% в чешской компании принадлежат Алексею Солдатову, еще 50% — структуре Private Equity Center s.r.o., принадлежащей Алексею Шкиттину. Эта структура также владеет российским ООО «Релком Групп», которое предлагает ряд услуг, в том числе продажу IPv4-адресов.

Алексей Солдатов, совладелец Reliable Communications s.r.o.,— полный тезка одного из пионеров рунета Алексея Солдатова, совпадает и дата рождения. Алексей Солдатов возглавлял вычислительный центр ИАЭ им. И. В. Курчатова, в котором зарождался советский и российский интернет и на базе которого возникла компьютерная сеть «Релком», позднее ставшая акционерным обществом.

С 2008 по 2010 год господин Солдатов занимал пост замглавы Минкомсвязи, он отказался от комментариев по телефону. В «Релком Групп», преемнике АО «Релком», не ответили “Ъ”. «РосНИИРОС должен был ликвидироваться в мае 2019 года, с момента начала ликвидации весь LIR замораживается и передается в общий пул RIPE NCC. Учитывая эту ситуацию, руководство РосНИИРОС приняло решение передать клиентов и адреса другим LIR»,— сообщил “Ъ” Алексей Шкиттин. IP Адреса переданы по стандартной процедуре трансфера, предусмотренной соглашением с RIPE NCC, утверждает он.

IPv4-адреса — ценный ресурс, учитывая их исчерпание в RIPE NCC 25 ноября (см. стр. 10). На вторичном рынке стоимость одного адреса составляет $20-$25. Таким образом, весь пул IP-адресов, полученный Reliable Communications s.r.o. от РосНИИРОС, может стоить $9,8–12,25 млн.

Учрежденный в 1992 году РосНИИРОС долгое время был почти монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом. Позднее институт начал передавать полномочия другим структурам, в числе которых Ru-Center и компания MSK-IX (контролируется структурой «Ростелекома»). В сентябре институт объявил, что с 1 ноября прекращает деятельность как LIR (см. “Ъ” от 27 сентября).

После передачи адресов и прекращения деятельности РосНИИРОС в качестве LIR его бывшие клиенты, среди которых госструктуры, оказались вынуждены платить за использование IPv4 дороже, утверждает собеседник “Ъ”. Этот факт подтвердил источник “Ъ” в одной из таких компаний, сама она отказалась от официальных комментариев. Условия, на которых состоялась передача, неизвестны, это могла быть и продажа. Кроме того, как слышал собеседник “Ъ” в интернет-отрасли, по документам РосНИИРОС якобы предоставлял «провайдеро-независимые блоки IP-адресов», тогда как на деле они продолжали быть закрепленными за LIR, то есть РосНИИРОС. Именно поэтому клиенты вынуждены платить Reliable Communications s.r.o. «аренду» за их использование, поясняет собеседник “Ъ”. Другие источники “Ъ” в интернет-отрасли слышали об этой ситуации.

По рынку давно ходила информация о скором закрытии LIR РосНИИРОС, и было неясно, что делать с его клиентами, рассказывает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев: «Передача в чешский LIR как бы решает эту проблему, но, с другой стороны, ситуация выглядит не очень красиво по отношению к клиентам». Оценка переданного пула адресов в $9,8–12,25 млн «несколько лукавая», считает он: вряд ли провайдер сможет продать адреса по рыночным ценам.

Дмитрий Шестоперов