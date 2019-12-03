Со скидкой на Новый год

Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen. Теперь потребители могут себе позволить лишние траты. В третьем квартале 2019 года, судя по официальной статистике, реальные доходы населения выросли на 3% — это произошло впервые за пять лет.

Самые дорогие подарки в наступающем году россияне сделают сами себе: год к году их стоимость выросла практически вдвое — до 10 тыс. руб., выяснили аналитики Nielsen. Около 38% респондентов готовы делать подарки сами себе, более 70% — для супругов, около 68% — для родителей, примерно 50% — для друзей. На подарки для своих партнеров опрошенные планируют потратить так же, как и в 2018 году,— не более 5,9 тыс. руб. Бюджет на подарки друзьям и вовсе сократился — с 3,7 тыс. руб. годом ранее до 3,3 тыс. руб. «Во время подготовки к новогодним праздникам респонденты заявляют, что в этот период готовы тратить больше, чтобы порадовать близких, даже несмотря на экономию средств в течение года. Это актуально для 69% российских покупателей»,— говорит директор по аналитике и консалтингу Nielsen Марина Волкова.

Исследование Nielsen основано на онлайн-опросах и интервьюировании респондентов в магазинах. Аналитики изучали намерения покупателей относительно подготовки праздничного стола и подарков, процесс покупки различных категорий товаров для Нового года, влияющих на выбор факторов и фактическое поведение потребителей в магазинах.

Чаще всего россияне дарят друг другу шоколад, одежду, обувь и аксессуары, игрушки, а также изделия для дома и интерьера, говорится в исследовании.

В пресс-службе Wildberries поясняют, что их пользователи предпочитают покупать в качестве подарков одежду, обувь, электронику (смартфоны, телевизоры, беспроводные наушники), бытовую технику, бьюти-товары, детские товары и книги.

В этом году, по данным Ozon, самыми популярными подарками на Новый год станут большие наборы Lego и ретро-консолей (их продажи год к году уже выросли на 300%). В категории подарков «для себя» потребители Ozon предпочитают товары для взрослых, продажи которых уже выросли на 190%, говорит представитель онлайн-площадки Мария Заикина.

В Wildberries добавляют, что в 2019 году россияне предпочитают покупать подарки заранее, в том числе в дни крупных распродаж. О том, что такие распродажи, как «Черная пятница» и «Киберпонедельник», становятся стимулом для новогодних покупок, рассказывает Мария Заикина. По ее данным, средний чек на новогодний подарок составляет 3,2 тыс. руб.

Впрочем, пик спроса на праздничные покупки ожидается во второй половине декабря, продолжают в Wildberries. Представитель «М. Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева добавляет, что ноябрь и декабрь — самые оживленные месяцы для ритейла: «Продажи в последние два месяца могут превышать среднегодовые в несколько раз».

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Теперь потребители могут себе позволить потратить немного больше денег на подарки. Росстат обнаружил в третьем квартале 2019 года рост доходов населения на 3%, в то время как в первом квартале зафиксировано снижение на 0,1%, во втором — на 2,5%. Падение доходов наблюдалось последние пять лет. В третьем квартале реальный годовой рост трудовых доходов, по подсчетам Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, составил 4,8% против 2% за первое полугодие.

В Nielsen также выяснили среднюю стоимость новогоднего стола в России, которая составит 10 тыс. руб.

Более 85% жителей страны планируют заняться приготовлением новогоднего ужина самостоятельно. До этого аналогичное исследование Nielsen проводила в 2016 году, когда стоимость продуктов к Новому году также составила 10 тыс. руб. Лидером продаж среди алкогольных напитков по традиции станет игристое вино — более 84% потребителей предпочитают именно его. В декабре продажи этого напитка в гипермаркетах вырастают на 14 процентных пунктов, до 29% по сравнению со среднегодовыми значениями. Следом по популярности идут вино и водка — эти напитки купят 59% и 40% опрошенных соответственно.

Никита Щуренков