ГИБДД обновляет билетный ряд

Госавтоинспекция раскрыла подробности масштабной реформы подготовки водителей. Помимо уже анонсированного объединенного теста, который с 1 октября 2020 года заменит привычные «город» и «площадку», ГИБДД намерена отменить систему штрафных баллов для кандидатов на экзамене по вождению. Перемены ждут и теоретический конкурс: билетов станет больше, не исключено появление вопросов о вождении полноприводных автомобилей.

О планируемых нововведениях рассказал в ходе заседания конгресса автошкол России заместитель начальника отдела регистрационного-экзаменационной работы ГИБДД РФ Николай Гиляков. Подготовлен проект постановления правительства, содержащий ряд важных нововведений. Так, с 1 октября 2020 года вводится объединенный непрерывный получасовой практический экзамен, состоящий из элементов привычных «площадки» и «города». Сначала экзаменатор проверит первоначальные навыки вождения (старт с места, на подъеме, параллельная парковка и т. д.). Сделать это можно будет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Отдельных требований к территориям, где может начинаться экзамен, не появится, «нам нужно понять, готов ли кандидат управлять транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки», подчеркнул господин Гиляков.

При этом, отметил он, специфические упражнения, например сцепление-расцепление тягача с прицепом (для грузовых категорий), будут проводиться за пределами городских улиц.

Убедившись, что ученик уверенно владеет машиной, экзаменатор направит его по городскому маршруту. Последний заранее известен не будет: подразделение ГИБДД опубликует лишь возможный список улиц, чтобы исключить натаскивание студентов. Детально правила распишут в административном регламенте по приему экзаменов (утверждается приказом МВД) и в рекомендациях для экзаменаторов.

Система штрафных баллов на экзамене по вождению будет отменена, пообещал господин Гиляков. Напомним, сегодня экзаменатор штрафует, например, за непристегнутый ремень на 3 балла, за проезд на красный свет — на 5 баллов. Если кандидат набрал 5 штрафных баллов, его отправляют на переэкзаменовку. Какая система придет на смену, пока неясно.

По задумкам Госавтоинспекции, экзаменатор должен проверять именно навыки безопасного вождения, которые не всегда напрямую связаны с нарушениями ПДД.

«Допустим, совершается поворот с главной дороги на второстепенную,— привел пример Николай Гиляков.— Снизил скорость перед поворотом — молодец, принял правее — молодец, после проезда перекрестка остался в своем ряду — тоже молодец».

Правила теоретического экзамена тоже изменят в рамках регламента (начнут действовать также с 1 октября 2020 года). Сегодня, напомним, тест представляет собой проверку знаний ПДД и ряда законодательных актов. «Но знания конкретных пунктов не всегда помогают,— пояснил Николай Гиляков.— Нужно кандидата обучить так, чтобы он мог предвидеть возникновение опасной ситуации на дороге и выйти из нее». Он привел пример: водитель, согласно ПДД, имеет преимущество на перекрестке, но, чтобы не попасть в аварию, может уступить другой машине, которая едет с нарушением. Количество заданий планируется увеличить: сейчас их 800, будет, по выражению господина Гилякова, «значительно больше». Добавят вопросы, касающиеся основ безопасного вождения, психологии, медицины, а также специфические вопросы для конкретных категорий. Будут исключены ситуации, когда, к примеру, получающий мотоправа отвечает на вопросы по управлению грузовиком с прицепом. Возможно, в новом теоретическом блоке появятся и специальные вопросы по управлению полноприводным автомобилем, с этой инициативой выступила одна из автошкол, в ГИБДД идею предварительно поддержали. «Физика управления полно-, задне- и переднеприводными автомобилями совершенно разная»,— отметил заместитель начальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

Николай Гиляков также рассказал о проекте изменений в закон «О безопасности дорожного движения». Речь идет, в частности, о планах ввести новую поэтапную систему допуска к ряду категорий. Так, категорию А можно будет открыть не ранее 22 лет (сегодня — в 18 лет), но сначала нужно научиться водить маломощный мотоцикл. Для этого введут подкатегорию А2 (можно открыть в 20 лет) для управления байками мощностью не более 47 л. с. При этом мотоцикл не должен быть слишком легким: соотношение мощности к массе должно быть не более 200 ватт (0,27 л. с.) на 1 кг. Например, при мощности мотоцикла 41 л. с. его разрешенная максимальная масса должна быть не менее 150 кг. Если опыта вождения нет, сесть за руль полноценного мотоцикла можно будет не раньше 24 лет.

Иван Буранов