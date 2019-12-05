Слава Боширова и Петрова будоражит Германию

Немецкие власти объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, которых в ФРГ считают разведчиками. Поводом послужило убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира. В Германии уверены: за ним стоят российские власти. Москва пообещала ответить, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подготовка ответа потребует времени. Дипломатические источники “Ъ” связывают инцидент с попытками выкрутить Германии руки по «Северному потоку-2» и «изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике».

Русский след на немецкой земле

«Есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было совершено в интересах государственных структур Российской Федерации или Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации»,— говорится в заявлении генеральной прокуратуры Германии, которая подключается к расследованию лишь в особых случаях: например, когда есть конкретные основания полагать, что за преступлением стоит иностранная спецслужба.

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Политические последствия изысканий немецких следователей обнародовал в своем заявлении немецкий МИД, объявив о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине — по данным “Ъ”, это были работники аппарата военного атташе. «Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские чиновники, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы на высоком уровне, не участвовали должным образом в расследовании убийства Торнике К. в берлинском районе Тиргартен»,— сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломаты утверждают, что взаимодействие с российской стороной остается необходимым для полноценного расследования дела.

«Торнике К.», более известного под именем Зелимхан Хангошвили, бывшего полевого командира, принимавшего участие в чеченской войне на стороне сепаратистов, застрелили в немецкой столице в конце августа.

Два Вадима, одна фотография

23 августа 2019 года Зелимхан Хангошвили привычным путем шел в мечеть на пятничную молитву. Сзади к нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил в затылок из пистолета. Затем он проехал еще несколько сотен метров до реки Шпрее, съехал к берегу и выбросил в воду велосипед, орудие убийства и снятый с головы парик. Преступник планировал скрыться на мопеде, заранее припаркованном в этом месте, но его сумбурные действия привлекли внимание местных подростков: те вызвали полицию и нападавшего задержали. При себе у него нашли российский паспорт. На сотрудничество со следствием он не пошел.

Зелимхан Хангошвили

Немецкие власти именуют его «Вадим С.» или «Вадим К.»., и заявление генпрокуратуры проливает свет на причины «превращения» одного человека в другого. Как указали следователи, Вадим К. был объявлен в розыск российскими властями 23 апреля 2014 года по подозрению в убийстве российского предпринимателя Альберта Назранова — к нему он тоже подъехал на велосипеде 19 июня 2013 года, после чего убил. Заявление о розыске Вадима К., однако, было отозвано 7 июля 2015 года.

Меньше чем через два месяца Вадим К. стал Вадимом С.— в России был выпущен общегражданский паспорт на новое имя со старой фотографией. Именно паспорт на имя Вадима С. был обнаружен у подозреваемого при задержании в Берлине.

Затем Вадим С. получил французскую визу, предоставив властям в том числе справку о трудоустройстве, в которой значилось: он работает инженером в компании ЗАО «Руст» в Санкт-Петербурге и получает 80 тыс. руб. в месяц.

Используя полученные документы, 17 августа Вадим С. вылетел из Москвы в Париж, а затем успешно пересек европейскую границу. Через три дня из французской столицы он вылетел в Варшаву, где арендовал гостиничный номер сначала до 25-го, а затем до 26 августа. Но уже 22-го числа он выехал из отеля рано утром. Что он делал с этого момента до убийства Зелимхана Хангошвили, следователям выяснить не удалось.

Подозреваемый в убийстве в Берлине Вадим Соколов Фото: belingcat

Многие выводы немецких специалистов совпадают с данными, представленными в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. В нем названы полные имена двух «Вадимов» — настоящего Вадима К. (Красикова) и фальшивого Вадима С. (Соколова). Как сообщают расследователи, выдача общегражданского паспорта, индивидуального номера налогоплательщика и заграничного паспорта несуществующему на самом деле Вадиму Соколову не могла произойти без прямого вмешательства российских властей.

По данным журнала Der Spiegel, ключевым фактором, побудившим генеральную прокуратуру заняться делом и, соответственно, обвинить Российскую Федерацию, стало именно сопоставление фотографий.

После убийства в Москве предпринимателя Альберта Назранова российские полицейские объявили Вадима Красикова в розыск по линии Интерпола — под его настоящим именем и с его настоящей фотографией. Сопоставление снимка из отозванного в 2015 году ордера и фотографии задержанного «Вадима С.» и позволило немецким экспертам прийти к выводу, что это один и тот же человек. «Немецкие следователи подозревают, что власти завербовали его и отправили в Берлин в качестве наемного убийцы»,— говорится в материале немецкого журнала.

Российский ответ

В Москве, однако, с выводами немецкой стороны не согласны. Собеседник “Ъ” в МИДе заявил: «Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер».

Как позднее уточнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подготовка ответа потребует времени. «Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло»,— сказал он.

Дипломатические источники “Ъ” в Москве отмечают, что ссора Берлина и Москвы на руку противникам проекта «Северный поток-2» , и не исключают, что Германию будут склонять к обострению.

«Германии выкручивают руки по "Северному потоку-2", всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаясь изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике»,— сказал один из них. Источник напомнил, что «посол США в Германии Ричард Гринелл открытым текстом запугивал немецкое правительство, грозя последствиями».

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Лондоне заявила, что событие не повлияет на ход саммита «нормандской четверки» по Украине. «В вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие... Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления»,— цитирует канцлера «Интерфакс».

Алексей Наумов, Елена Черненко, Кирилл Кривошеев