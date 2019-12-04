«Газпром» взял Алтай-аут

«Газпром» может временно отказаться от строительства газопровода из России в Китай через Алтай и сосредоточиться на более протяженном транзитном маршруте через Монголию. О поддержке альтернативного маршрута заявил премьер Монголии на переговорах в Москве с руководством РФ и «Газпрома». По оценкам аналитиков, на проектирование маршрута может уйти один-два года, на строительство — еще четыре-пять лет, за это время «Газпром», вероятно, успеет решить проблему ресурсной базы.

Проект строительства «Газпромом» транзитного газопровода через Монголию в Китай, до этого представлявшийся крайне сомнительным, начинает приобретать реальные очертания. О поддержке проекта Москвой 3 декабря, в частности, заявил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. «Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта»,— сообщил он после встречи с премьером Дмитрием Медведевым. Российский премьер никак это не прокомментировал. Сразу после этого прошла встреча монгольского чиновника с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, где обсуждались перспективы энергетического сотрудничества. В «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили.

Транзит через Монголию является альтернативой поставок российского газа через Алтай (до 30 млрд кубометров в год). Этот вариант (так называемый западный маршрут) обсуждается с начала 2000-х годов, так как представляет собой кратчайшее расстояние между основными месторождениями «Газпрома» в Западной Сибири и границей с Китаем. Кроме того, это позволило бы «Газпрому» перебрасывать объемы между рынками Европы и Китая. Однако проект до сих пор не реализован, и в 2014 году «Газпром» и китайская CNPC предпочли ему «восточный маршрут» — соответствующий газопровод «Сила Сибири» был введен 2 декабря.

У маршрута через Алтай есть минусы.

Во-первых, газ придет в малонаселенную западную часть Китая, откуда его придется транспортировать в центр и на восток страны. Во-вторых, труба через Алтай технически труднореализуема, поскольку на последнем отрезке пролегает через горный массив. С другой стороны, маршрут через Монголию позволит сразу привести газ в Северо-Восточный Китай, в частности в район Пекина, а прокладка газопровода в степи обойдется дешевле. Однако такой вариант означает транзитные риски, последствия которых «Газпрому» прекрасно известны на примере отношений с Украиной и Белоруссией.

Монголия многие годы предлагала России и Китаю свою территорию для транзитных трубопроводов, но безуспешно. Первой предпосылкой для изменения позиции стали заявления Владимира Путина в сентябре. Президент попросил Алексея Миллера подумать о монгольском транзитном маршруте, назвав его «непростым», но «вполне реалистичным», подчеркнув, что китайские партнеры также склоняются к этому направлению. Ресурсной базой, по его мнению, могли бы стать не только месторождения «Газпрома» в Иркутской области и Красноярском крае (при этом готовых к разработке запасов сейчас нет), но и Ямал, «чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию».

Владимир Путин, президент РФ, 12 сентября Мы прорабатывали и с монгольскими, и с китайскими партнерами возможность маршрутов для доставки углеводородов через монгольскую территорию. Это все в работе.

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что Синьцзян-Уйгурский автономный регион, куда первоначально задумывалось поставлять российский газ,— это регион с достаточно мощной собственной газодобычей (около четверти от национальной), а также первая провинция на пути центральноазиатского газа в Китай. «Это практически не оставляет места в регионе для российского газа»,— полагает аналитик. Вместе с тем он считает маршрут через Монголию затратным, а также указывает на отсутствие готовой ресурсной базы. Так, единственное готовое месторождение в регионе — Ковыктинское, газ которого предназначен для «Силы Сибири». В Красноярском крае центр газодобычи вовсе не сформирован, а сам край не газифицирован. Возможно вовлекать в орбиту интересов «Газпрома» ресурсы независимых компаний, у которых есть запасы в Восточной Сибири, «однако формат таких отношений пока трудно представить».

По оценке директора практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрия Акишина, проектирование газопровода может занять один-два года, а строительство от месторождений Западной Сибири до границы с Монголией — не менее четырех-пяти лет. Этого времени достаточно для подготовки необходимой ресурсной базы, тем более что могут быть использованы как ресурсы региона, так и существующие мощности в Западной Сибири, дополнительный потенциал которых аналитик оценивает в 50–100 млрд кубометров в год. При этом, напоминает Дмитрий Акишин, до недавнего времени Китай выступал против наличия транзитной составляющей при импорте российских энергоносителей. КНР даже прекращала закупки российской нефти, поставляемой по железной дороге через Монголию, ссылаясь на завышенные пошлины.

Татьяна Дятел