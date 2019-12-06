Глава СПЧ назвал условный приговор Жукову сбалансированным

Решение суда об условном наказании для фигуранта «московского дела» студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова сбалансированно, считает председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил господина Жукова к трем годам колонии условно с испытательным сроком три года.

«Я дважды публично призывал суд проявить гуманность в отношении в том числе Егора Жукова. Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате в том числе наших обращений»,— сказал господин Фадеев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «суд принял сбалансированное решение», поскольку «Егор сможет продолжить учебу и работу, это очень важно». «Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год»,— отметил председатель СПЧ.

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Перед вынесением решения у здания суда собралось несколько сотен человек. Среди них были проректор ВШЭ Валерия Касамара, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, рэпер Оксимирон и протоиерей Алексей Уминский.

Напомним, Егор Жуков был задержан в Москве 2 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).

Подробнее о деле Егора Жукова — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».