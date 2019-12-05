«Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня выступил перед двумя созывами парламента страны: уходящим и только что избранным. Учитывая, что уже 7 декабря белорусский президент должен встретиться с Владимиром Путиным и либо одобрить, либо отвергнуть план по интеграции между двумя странами, от этого традиционного выступления ждали очень многого. Однако вместо сенсаций все услышали лишь более четкое, чем раньше, обозначение позиции господина Лукашенко: интеграция возможна лишь в экономических вопросах, однако даже там есть немало проблем. Часть из них, возможно, будет решена завтра — на встрече премьеров двух стран.

Выступление Александра Лукашенко сразу перед двумя созывами белорусского парламента — уходящим шестым и только что избранным седьмым — было анонсировано как «историческое». Такую характеристику ему еще накануне дал председатель проправительственной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько, получивший депутатское кресло в парламенте нового созыва. Это породило предположения, что в четверг господин Лукашенко скажет что-то новое по главному вопросу российско-белорусских отношений — согласованию «дорожных карт» об интеграции. Но какой-то конкретики, а тем более сенсаций не было.

Александр Лукашенко не исключил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря документ будет подписан, однако проблемные вопросы остаются те же. «Пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. Даже элементарный вопрос не решен по “грязной” нефти»,— сказал белорусский президент, очевидно имея в виду инцидент с газопроводом «Дружба», в который в апреле попала загрязненная нефть. Это привело к убыткам для обеих сторон — правда, не столь масштабным, как ожидалось поначалу.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? — продолжил Александр Лукашенко.— Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства».





Урегулировать хотя бы часть проблемных вопросов стороны попытаются еще до встречи президентов — 6 декабря, на уровне премьер-министров. Главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас встретятся в Сочи — там же, где на следующий день увидятся главы государств. «Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется»,— прокомментировал предстоящую встречу российский премьер Дмитрий Медведев. «Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред»,— отметил, в свою очередь, Александр Лукашенко, добавив, что в случае чего Минск сможет обойтись без помощи Москвы.

«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка. Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся»,— подчеркнул свою принципиальную позицию господин Лукашенко.

Заявления белорусского президента о политике тоже нельзя было назвать историческими, однако значимыми они были. В первую очередь речь шла о том, что политики не будет, по крайней мере в вопросе интеграции Москвы и Минска. «Запомните, я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху,— успокоил депутатов господин Лукашенко.— Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой — я имею в виду сейчас, без выборов,— тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать».

Он напомнил, что Белоруссия и Россия «не приняли единый Конституционный акт (Союзного государства.— “Ъ”), а в нем было бы все прописано — и единая валюта, и органы власти». «Может быть, мы бы давно уже были единым государством, но россияне на это не пошли»,— сказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент также назвал Россию братской, а сотрудничество с ней — проверенным временем, однако враги у этого союза, по его словам, тоже есть. «Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского»,— сказал он. При этом угрозы господин Лукашенко не чувствует ни со стороны Москвы, ни со стороны Запада. «Не надо напрягать, что тут после Украины — мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки»,— убежден он.

Стоит отметить, что накануне выступления господина Лукашенко, 4 декабря, Институт социологии Национальной академии наук республики опубликовал результаты опроса, которые полностью соответствуют главному тезису: сближение с Россией необходимо, но не во всех сферах и не так глубоко, как это предполагалось на заре создания Союзного государства. Как утверждают в институте, 49,9% убеждены, что отношения Минска и Москвы должны быть «партнерскими», но с сохранением суверенитета, а за создание «равноправного союза» с «наднациональными органами управления» выступают лишь 36,1% опрошенных. При этом в 2003 году сторонников «партнерства» было на 14,9% меньше, а «союзничества» — на 13,3% больше.

Стоит отметить, что опрос проводился в пику исследованию Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО — его в Минске жестко раскритиковали. Согласно нему, 57,6% высказались за союзнические отношения между странами, а 31,8% — за партнерские. Из-за того что сумма этих результатов составляет около 90%, некоторые российские издания вышли с заголовками «9 из 10 белорусов — за союз с Россией». Что, по мнению минских социологов, не соответствует действительности. «Возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга»,— утверждают в белорусской Академии наук.

«Пожалуй, единственной реальной новостью об отношениях с Россией стало то, что он запретил министру финансов брать последний транш одного кредита, который так и не пришел,— сказал “Ъ” белорусский политический аналитик, автор Московского центра Карнеги Артем Шрайбман.— Все остальные вещи он говорил уже много раз и просто повторил их перед переговорами». Эксперт также предположил, что сенсаций, будь то триумф с договоренностями по всем вопросам или полный провал, не стоит ждать и от самой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Даже если они договорятся не обо всем, шансы, что они подпишут хоть что-нибудь, довольно высоки,— сказал господин Шрайбман.— В противном случае это будет скандал, который на 20-летие Союзного государства никому не нужен. Поэтому самые проблемные вопросы, такие как нефть и налоговый маневр, они почти наверняка отложат на потом».

Кирилл Кривошеев