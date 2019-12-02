Откройте, антимонополиция

Пакет законопроектов, усиливающих борьбу с картелями, внесен правительством в Госдуму. Он предполагает не только усиление уголовной ответственности за картельные сговоры, но и расширение полномочий ФАС — в частности, она получит право силового изъятия документов, повысит штрафы за препятствование проведению антимонопольных проверок и расширит круг лиц, которым могут быть предъявлены претензии. Претензии к проекту еще на стадии его разработки предъявляли в РСПП — они так и не были учтены. Кроме того, участники рынка заявляли о том, что ФАС зачастую называет «картелями» объединения некрупных производителей в борьбе за госзаказ, никак не препятствуя укрупнению лотов в пользу крупных игроков.

В Госдуму внесен пакет законопроектов ФАС по борьбе с картелями. Ужесточение норм служба аргументирует тем, что картели стали «одной из угроз экономической безопасности» — ущерб от них на товарных рынках и торгах может достигать 1,5–2% ВВП в год. При этом, по оценкам ФАС, «срок жизни» картелей вырос до двух-трех лет, а количество аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчисляется сотнями.

В первую очередь ужесточается уголовная ответственность за заключение или участие в картеле. Сейчас потолок наказания за такие преступления (картели считаются таковыми при причинении крупного ущерба или извлечении крупного дохода) — три года лишения свободы, ФАС хочет повысить его до четырех. Меняются и квалификационные признаки: так, если соглашение заключено гендиректором, членом совета директоров или мажоритарным акционером (ранее речь шла только о лицах, использующих служебное положение), организованной группой или же несет особо крупный ущерб (увеличен с 30 млн до 60 млн руб.) или доход (увеличен с 250 млн до 500 млн руб.), сроки лишения свободы увеличиваются до шести лет, право заниматься деятельностью — до пяти. Вводятся и новые признаки: за картели на торгах может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как указывает сама ФАС, сейчас она ежегодно выносит «несколько сотен» решений по делам о картелях, но уголовные дела исчисляются единицами. Это используется ФАС как аргумент для расширения полномочий — в частности, проект дает ей право на выемку документов вплоть до принудительного их изъятия со вскрытием помещений. Стимулировать бизнес к взаимодействию предполагается установлением штрафов за препятствование проверкам. Сейчас за противодействие законной деятельности контролеров в целом штрафы составляют 5–10 тыс. руб. для юрлиц, но, по мнению ФАС, это «не сдерживает противоправное поведение проверяемых компаний». Новые ставки составят для граждан 15–30 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для компаний — от 1% до 10% выручки (но не менее 50 тыс. руб.).

В числе своевременных и нужных изменений партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт отмечает освобождение от ответственности участников картелей, добровольно заявивших о наличии соглашения. «Отсутствие таких гарантий сейчас действительно мешает выявлять существенные нарушения»,— говорит он. Еще одним послаблением, предусмотренным межведомственной антикартельной программой на 2019–2023 годы, должен стать законопроект о снижении штрафов для готовых добровольно уплатить их в установленные сроки. Он может быть внесен в Думу в апреле 2020 года. Программа предполагает также снижение на 30% к 2023 году количества антикартельных дел, где доход всех участников не превышает 50 млн руб. или сумма ущерба — 10 млн руб. (см. “Ъ” от 28 июня). Ранее компании заявляли о том, что ФАС зачастую называет картельными сговорами объединения некрупных производителей в борьбе за госзаказ, не препятствуя укрупнению лотов в пользу крупных игроков.

Включение же в круг потенциальных подозреваемых не только «лиц, использующих свое служебное положение», но и членов совета директоров, гендиректоров и крупных акционеров, порождает существенные риски роста числа осужденных, говорит господин Иккерт. «Сейчас выносится один оправдательный приговор на девять обвинительных, и в этом случае на скамье подсудимых могут оказаться люди, которые могли и не играть важной роли в сговоре»,— предупреждает он.

«Антикартельный» проект ФАС не раз критиковал бизнес и эксперты: глава Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов называл его «экономической диверсией», указывая на отсутствие в законодательстве самого понятия «картель» (так и не появилось), что оставляет службе широкое пространство для толкования. Кроме того, документ так и не согласован с РСПП: в правительстве отложили процесс до его рассмотрения депутатами (см. “Ъ” от 14 мая) — не исключено, что процесс обсуждения окажется довольно бурным.

Евгения Крючкова, Надежда Краснушкина