Правозащитники поменяли форму

Правозащитная организация «За права человека» (ЗПЧ) после ликвидации по иску Минюста продолжит работу без юридического лица. Для этого глава организации Лев Пономарев учредил национальное движение с одноименным названием на съезде членов ЗПЧ. Сразу после этого была учреждена всероссийская гражданская коалиция, в которую вошли 17 организаций, в том числе Правозащитный совет Санкт-Петербурга, Гражданское общество Республики Коми, «Родительская солидарность», «Выбор России», «Гражданин и армия». В понедельник коалиция намерена направить в президентский Совет по правам человека (СПЧ) заявление, проект которого есть у “Ъ”. В нем члены коалиции просят членов совета обсудить с президентом России уголовные дела в отношении Ивана Голунова, «Нового величия» и «Сети», а также строительство мусорного полигона на станции Шиес.

Национальное движение «За права человека» не будет иметь юридического лица, но продолжит работу по защите гражданских прав и свобод, которой занималось последние 22 года. Об этом “Ъ” сообщил глава организации, ликвидированной по иску Министерства юстиции РФ, Лев Пономарев. По словам господина Пономарева, «это усложнит работу с финансами», но «никак не отразится на правозащитной работе». «Мы продолжим существовать на пожертвования. Создание национального движения — это наш запасной вариант, технический прием, необходимый для продолжения деятельности ЗПЧ,— рассказал господин Пономарев.— Учреждение движения без юрлица состоялось на ежегодном съезде организации, где мы также внесли десятки поправок в устав. Прежняя организация окончательно не ликвидирована до рассмотрения нашей апелляции Верховным судом РФ. Хотя я совершенно не рассчитываю на решение суда в нашу пользу, устав мы тем не менее привели в соответствие согласно рекомендациям Минюста».

Напомним, Верховный суд России ликвидировал правозащитную организацию «За права человека» 1 ноября. Требования Минюста касались «неоднократных нарушений некоммерческой организацией закона об иностранных агентах» (в список Минюста организация была внесена в феврале этого года) и «несоответствия устава движения Гражданскому кодексу». После ликвидации ЗПЧ, господин Пономарев анонсировал создание одноименного движения.

По словам Яна Рачинского, председателя международного правозащитного центра «Мемориал», признанного «иностранным агентом» в 2014 году, «в России без юридического лица работают несколько отделений центра, что никак не сказывается на правозащитной деятельности». «Наши отделения без юридического лица не могут открыть банковский счет, но это не мешает им привлекать пожертвования,— рассказал “Ъ” господин Рачинский.— Им труднее обходиться без больших грантов, но все же значительная часть работы по сбору информации о нарушении прав человека не требует финансовых вложений. Однако организациям, имеющим юридический статус, легче доносить до власти свои заявления и обращения, на них охотнее и эффективнее реагируют».

Отметим, 30 ноября правозащитники при участии господина Пономарева также учредили всероссийскую гражданскую коалицию, в которую вошли 17 правозащитных и общественных организаций, в том числе «За права человека». В понедельник Лев Пономарев намерен направить заявление коалиции членам СПЧ. В нем правозащитники, в частности, «требуют рассмотрения поставленных коалицией вопросов на встрече президента России с членами СПЧ». Таких вопросов, согласно проекту заявления, несколько. В частности, правозащитники требуют привлечь к ответственности «заказчиков и исполнителей» дела Ивана Голунова (журналист был задержан по подозрению в покушении на производство и сбыт наркотиков, убедительных доказательств полиция не представила, это вызвало общественный резонанс, и уголовное преследование господина Голунова было прекращено; теперь он добивается отчета о расследовании его жалобы на превышение полномочий полицейскими, но материалы засекречены). Они также добиваются освобождения фигурантов уголовных дел запрещенной в РФ «Сети» и «Нового величия», преследуемых по обвинениям в экстремизме, требуют внимания к «делу о так называемом отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального, а также к темам «политических репрессий, отсутствия независимого суда» и экологии, в том числе к вопросу строительства мусорного полигона на станции Шиес. Члены коалиции намерены также требовать обсуждения «абсурдных обвинений участников мирных протестов, безнаказанности полицейских» и «отмены ст. 212.1 УК РФ (многократное нарушение правил проведения массового мероприятия)».

Встреча членов СПЧ с Владимиром Путиным запланирована на 10 декабря. Как рассказал “Ъ” глава СПЧ Валерий Фадеев, «на встрече прозвучат наиболее актуальные вопросы общественно-политической повестки». «Подготовка докладов еще продолжается,— сказал господин Фадеев.— Одно из выступлений будет посвящено экологической ситуации, которую мы обсуждаем с Сергеем Цыпленковым (глава комиссии СПЧ по экологии.— “Ъ”), в частности, я считаю, не нужно бояться обсуждать Шиес. Доклад о протестах в Москве готовит Николай Сванидзе. В меньшей степени на площадке СПЧ обсуждаются дела Ивана Голунова и ФБК».

Мария Старикова