Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего и ректора СПбГУ Николая Кропачева. Указы опубликованы на портале правовой информации.

Виктору Садовничему 80 лет. Он стал ректором МГУ в 1992 году. Президент переназначал его в 2009 и 2014 годах.

Ректор МГУ Виктор Садовничий Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Против переназначения Виктора Садовничего на должность ректора МГУ выступили некоторые студенты и выпускники вуза. Они опубликовали открытое письмо с требованием вернуть выборность ректора университета.

Николаю Кропачеву 60 лет. Он возглавил СПбГУ в 2008 году. Его также дважды (в 2009 и 2014 годах) переназначали на должность ректора.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли поправку, которая позволила президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз при достижении ими предельного возраста службы в 65 лет. До принятия этого закона, президент мог делать это только дважды.

О том как ректоры МГУ и СПбГУ получили шанс пожизненно сохранить свою должность — в материале “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».