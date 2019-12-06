День приговоров по «московскому делу». Главное

В Кунцевском районном суде Москвы вынесли приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики Егору Жукову . Летом он был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках. После общественного резонанса Егора Жукова перевели под домашний арест, дело об участии в массовых беспорядках было прекращено, однако позднее было выдвинуто новое обвинение — о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за размещенных им на YouTube видеороликов. Обвинение запросило для него четыре года колонии. Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно с испытательным сроком три года. Свой приговор Жуков назвал несправедливым. Его также лишили права администрировать канал «Блог Жукова» и создавать свои интернет-ресурсы.

. Летом он был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках. После общественного резонанса Егора Жукова перевели под домашний арест, дело об участии в массовых беспорядках было прекращено, однако позднее было выдвинуто новое обвинение — о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за размещенных им на YouTube видеороликов. Обвинение запросило для него четыре года колонии. Суд приговорил Егора Жукова Свой приговор Жуков назвал несправедливым. Его также лишили права администрировать канал «Блог Жукова» и создавать свои интернет-ресурсы. В Тверском суде вынесли приговор 32-летнему Павлу Новикову . По версии следствия, он ударил полицейского пластиковой бутылкой по голове и руке. На заседании в Тверском районном суде Павел Новиков рассказал, что увидел, как полицейские задерживают протестующих, из-за чего «произошла вспышка гнева», и «в состоянии аффекта» он два раза ударил бутылкой воды полицейского, который «выцеплял человека из толпы». Он заявил, что раскаялся и принес извинения пострадавшему. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов заявил на суде, что простил Павла Новикова, не испытывает к нему претензий и просит суд не наказывать его строго. Прокуратура потребовала назначить три года лишения свободы. Его приговорили к штрафу в 120 тыс. рублей и освободили в зале суда.

. По версии следствия, он ударил полицейского пластиковой бутылкой по голове и руке. На заседании в Тверском районном суде Павел Новиков рассказал, что увидел, как полицейские задерживают протестующих, из-за чего «произошла вспышка гнева», и «в состоянии аффекта» он два раза ударил бутылкой воды полицейского, который «выцеплял человека из толпы». Он заявил, что раскаялся и принес извинения пострадавшему. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов заявил на суде, что простил Павла Новикова, не испытывает к нему претензий и просит суд не наказывать его строго. Прокуратура потребовала назначить три года лишения свободы. Его приговорили Павел Новиков Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Тверском суде вынесли приговор 22-летнему интернет-предпринимателю Никите Чирцову , который обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь и плечо. Сам Никита Чирцов в интервью СМИ утверждал, что на акции 27 июля просто выставил руки перед задерживавшими его полицейскими и начал убегать. После акции 27 июля господина Чирцова оштрафовали на 12 тыс. руб. за нарушение порядка при проведении митинга. 28 августа его задержали в Минске и выдворили с территории Белоруссии, после чего задержали в Москве. 12 ноября на судебном заседании пострадавший полицейский Юрий Михаленок признал, что не испытывал физической боли, и согласился принять извинения и компенсацию за моральный вред. Тем не менее обвинение запросило для Никиты Чирцова три с половиной года колонии. Суд приговорил его к одному году колонии общего режима.

, который обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь и плечо. Сам Никита Чирцов в интервью СМИ утверждал, что на акции 27 июля просто выставил руки перед задерживавшими его полицейскими и начал убегать. После акции 27 июля господина Чирцова оштрафовали на 12 тыс. руб. за нарушение порядка при проведении митинга. 28 августа его задержали в Минске и выдворили с территории Белоруссии, после чего задержали в Москве. 12 ноября на судебном заседании пострадавший полицейский Юрий Михаленок признал, что не испытывал физической боли, и согласился принять извинения и компенсацию за моральный вред. Тем не менее обвинение запросило для Никиты Чирцова три с половиной года колонии. Суд приговорил его Никита Чирцов Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В Мещанском суде Москвы вынесли приговор Владимиру Емельянову. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие утверждает, что на акции 27 июля он якобы потянул за бронежилет бойца Росгвардии Максима Косова. Сам Максим Косов ранее заявил, что не имеет претензий к Владимиру Емельянову и не хочет для него строгого наказания. Обвинение потребовало приговорить его к четырем годам колонии. Суд приговорил Владимира Емельянова к двум годам условно.

Владимир Емельянов Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подробнее о том, как 6 декабря судили фигурантов «московского дела», читайте в репортаже “Ъ” «Учитывая смягчающие обстоятельства».