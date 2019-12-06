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Сенатор Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Пост вправо, пост влево — арест

За грубые нарушения закона о СМИ — иностранных агентах будут брать под стражу

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 3

Госдума приняла в третьем чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о штрафах за нарушения закона о СМИ-иноагентах. Ранее президент подписал поправки к закону, распространившие его действие на физических лиц. Теперь его нарушителям будет грозить наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.


Поправки к закону о СМИ-иноагентах, подписанные президентом 2 декабря, позволяют признавать иностранными агентами не только юридические лица, но и обычных граждан, распространяющих сообщения СМИ, признанных иностранными агентами и получающих финансирование из-за рубежа. Согласно поправкам, решение о присвоении гражданину статуса СМИ-иноагента принимается совместно Минюстом и МИД РФ. После этого он должен зарегистрировать российское юрлицо, к которому будут предъявляться такие же требования, что и к НКО-иноагентам, в том числе по финансовой отчетности. Обладатель этого статуса должен будет указывать в своих сообщениях, что они созданы иноагентом. В обществе сразу возникла дискуссия о том, кто может подпасть под действие нового закона. Один из его авторов, сенатор Андрей Климов, утверждал, что новелла коснется лишь очень ограниченного круга лиц.

Однако опрошенные “Ъ” юристы считают, что закон может затронуть в том числе обычных пользователей соцсетей, студентов и даже туристов.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие различные наказания за нарушение закона о СМИ-иноагентах, были внесены в Госдуму еще два года назад — в ноябре 2017 года, приняты в первом чтении в январе 2018-го и включали наказания только для юридических лиц. Комитет Госдумы по госстроительству вернулся к законопроекту только 20 ноября этого года и внес в него поправки о наказаниях для физических лиц. 4 декабря законопроект был принят во втором чтении. За первое нарушение минимальный штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб. За повторное нарушение граждане могут получить штраф в 50 тыс. руб., должностные лица — 100 тыс. руб., а юрлица — 1 млн руб. За грубое нарушение (более двух раз за год) должностные лица получат штраф в 200 тыс. руб., юрлицам придется заплатить 5 млн руб., а гражданам грозит штраф в размере 100 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

«Как это будет работать, никто не знает, поэтому будут экспериментировать на живых людях,— сказал “Ъ” адвокат Дмитрий Аграновский.— Арест — это мера коррекции асоциального поведения. Нарушения такого рода должны регулироваться другими методами, в первую очередь штрафами. Арест — неадекватная и лишняя мера». Адвокат Дмитрий Зацаринский также считает административный арест избыточной мерой.

Автор законопроекта Андрей Клишас сказал “Ъ”, что арест в качестве санкции необходим «для целей превенции».

Ксения Веретенникова, Никита Прокшин


Google и Facebook хотят штрафовать за незаконную агитацию

Экспертный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал инициативу депутата Адальби Шхагошева о введении миллионных штрафов для иностранных СМИ за незаконную предвыборную агитацию на территории РФ. Господин Шхагошев предлагает внести в статью 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) понятие «иностранные СМИ». Штрафы за незаконную агитацию предлагается увеличить: гражданам придется заплатить от 110 до 170 тыс. руб. (сейчас максимальный размер штрафа по этой статье 1,5 тыс. руб.), должностным лицам — от 2,25 млн до 3,5 млн руб. (сейчас максимум — 3 тыс. руб.), а штраф для юридических лиц может достигнуть 4% от оборота (сейчас максимум — 30 тыс. руб.) При этом для иностранных СМИ устанавливается минимальная планка штрафа в 2,25 млн руб. Под «иностранным СМИ» в документе понимается юрлицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юрлица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Господин Шхагошев объяснил “Ъ”, что под статью попадут «YouTube, Facebook, Google». Напомним, в сентябре 2019 года глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки в законодательство, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов. Тогда депутаты и сенаторы предъявили претензии Google и Facebook в связи с тем, что они якобы предоставляли возможности для размещения политической рекламы в ходе предвыборной кампании. Как заявил “Ъ” господин Шхагошев, на следующей неделе законопроект будет направлен в правительство РФ для получения отзыва.

Никита Прокшин


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