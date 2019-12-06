Пост вправо, пост влево — арест

Госдума приняла в третьем чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о штрафах за нарушения закона о СМИ-иноагентах. Ранее президент подписал поправки к закону, распространившие его действие на физических лиц. Теперь его нарушителям будет грозить наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.
Поправки к закону о СМИ-иноагентах, подписанные президентом 2 декабря, позволяют признавать иностранными агентами не только юридические лица, но и обычных граждан, распространяющих сообщения СМИ, признанных иностранными агентами и получающих финансирование из-за рубежа. Согласно поправкам, решение о присвоении гражданину статуса СМИ-иноагента принимается совместно Минюстом и МИД РФ. После этого он должен зарегистрировать российское юрлицо, к которому будут предъявляться такие же требования, что и к НКО-иноагентам, в том числе по финансовой отчетности. Обладатель этого статуса должен будет указывать в своих сообщениях, что они созданы иноагентом. В обществе сразу возникла дискуссия о том, кто может подпасть под действие нового закона. Один из его авторов, сенатор Андрей Климов, утверждал, что новелла коснется лишь очень ограниченного круга лиц.
Поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие различные наказания за нарушение закона о СМИ-иноагентах, были внесены в Госдуму еще два года назад — в ноябре 2017 года, приняты в первом чтении в январе 2018-го и включали наказания только для юридических лиц. Комитет Госдумы по госстроительству вернулся к законопроекту только 20 ноября этого года и внес в него поправки о наказаниях для физических лиц. 4 декабря законопроект был принят во втором чтении. За первое нарушение минимальный штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб. За повторное нарушение граждане могут получить штраф в 50 тыс. руб., должностные лица — 100 тыс. руб., а юрлица — 1 млн руб. За грубое нарушение (более двух раз за год) должностные лица получат штраф в 200 тыс. руб., юрлицам придется заплатить 5 млн руб., а гражданам грозит штраф в размере 100 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.
«Как это будет работать, никто не знает, поэтому будут экспериментировать на живых людях,— сказал “Ъ” адвокат Дмитрий Аграновский.— Арест — это мера коррекции асоциального поведения. Нарушения такого рода должны регулироваться другими методами, в первую очередь штрафами. Арест — неадекватная и лишняя мера». Адвокат Дмитрий Зацаринский также считает административный арест избыточной мерой.
Автор законопроекта Андрей Клишас сказал “Ъ”, что арест в качестве санкции необходим «для целей превенции».
Экспертный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал инициативу депутата Адальби Шхагошева о введении миллионных штрафов для иностранных СМИ за незаконную предвыборную агитацию на территории РФ. Господин Шхагошев предлагает внести в статью 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) понятие «иностранные СМИ». Штрафы за незаконную агитацию предлагается увеличить: гражданам придется заплатить от 110 до 170 тыс. руб. (сейчас максимальный размер штрафа по этой статье 1,5 тыс. руб.), должностным лицам — от 2,25 млн до 3,5 млн руб. (сейчас максимум — 3 тыс. руб.), а штраф для юридических лиц может достигнуть 4% от оборота (сейчас максимум — 30 тыс. руб.) При этом для иностранных СМИ устанавливается минимальная планка штрафа в 2,25 млн руб. Под «иностранным СМИ» в документе понимается юрлицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юрлица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Господин Шхагошев объяснил “Ъ”, что под статью попадут «YouTube, Facebook, Google». Напомним, в сентябре 2019 года глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки в законодательство, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов. Тогда депутаты и сенаторы предъявили претензии Google и Facebook в связи с тем, что они якобы предоставляли возможности для размещения политической рекламы в ходе предвыборной кампании. Как заявил “Ъ” господин Шхагошев, на следующей неделе законопроект будет направлен в правительство РФ для получения отзыва.
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