Эх, была не добыла

Крупнейшие производители нефти, входящие в альянс ОПЕК+, впервые решили пойти на ужесточение сделки по ограничению добычи нефти. РФ и ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, которое начнет действовать с 2020 года. Новые страновые квоты пока не определены, однако согласие других членов ОПЕК+ разрешить России не учитывать добычу газового конденсата в своей квоте дает стране определенное пространство для маневра. По мнению аналитиков, в первую очередь ужесточение сокращения нужно Саудовской Аравии для успешного IPO Saudi Aramco. Тем не менее они не ожидают, что действия ОПЕК+ приведут к росту цен на нефть выше $70 за баррель.

Страны ОПЕК+ согласны ужесточить соглашение об ограничении добычи нефти, дополнительно снизив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Таким образом, общий объем сокращения от уровня октября 2018 года вырастет до 1,7 млн б/с. Это решение было принято на основании рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По итогам заседания комитета глава Минэнерго Александр Новак пояснил, что уровень сокращения будет увеличен в связи с тем, что в зимний сезон «спрос значительно ниже с учетом прогноза развития на рынке», дополнительное сокращение может начать действовать уже с начала 2020 года.

ОПЕК+ впервые идет на ужесточение сделки, действие которой на данный момент истекает к апрелю 2020 года. В то же время мониторинговый комитет предложил рассмотреть дальнейшее продление сделки в марте, когда возможно будет лучше оценить динамику спроса на нефть в летний сезон. Цены на нефть отреагировали на это решение лишь небольшим ростом, поскольку уже сейчас страны ОПЕК+ перевыполняют свои квоты примерно на 500 тыс. б/с, главным образом благодаря усилиям Саудовской Аравии. Теперь это «неофициальное сокращение» будет закреплено в квотах.

Ключевой вопрос — как именно они будут изменены? Он будет обсуждаться на встрече представителей ОПЕК+ 6 декабря.

Для российских нефтекомпаний ужесточение текущей квоты в 228 тыс. б/с может грозить резким изменением инвестиционных программ. До этого российская нефтяная отрасль ожидала постепенного выхода из соглашения ОПЕК+ в связи со вводом новых месторождений.

Наиболее активным противником сделки ОПЕК+ была «Роснефть», требовавшая у правительства за присоединение к соглашению компенсаций в виде льгот для части Приобского месторождения. Одновременно были одобрены льготы для другой части того же месторождения, принадлежащей «Газпром нефти». Собеседник “Ъ” в одной из компаний признает, что решение о дополнительном сокращении «невыгодно» в коммерческом плане, но взамен у нефтяников может появиться новый аргумент, чтобы просить компенсаций у государства. При этом собеседники “Ъ” уверены, что РФ вряд ли пойдет на существенное снижение добычи, учитывая технологическую необходимость ее поддерживать зимой.

Определенную лазейку для России открывает согласие других стран ОПЕК+ исключить из расчета квот добычу газового конденсата, о чем сообщил 5 декабря Александр Новак. Добыча конденсата в РФ составляет около 35 млн тонн в год. «ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть, поэтому будет такая же методика учитываться для стран не ОПЕК»,— пояснил министр, добавив, что исключение конденсата не повлияет на размер российской квоты в 228 тыс. б/с. Какой будет квота РФ в рамках сокращения добычи на 1,7 млн б/с, господин Новак не сказал. Если бы дополнительные 500 тыс. б/с были распределены между странами ОПЕК+ пропорционально текущим квотам, квота РФ должна была бы вырасти на 95 тыс. б/с. При этом исключение из расчета квот конденсата позволит России снизить обязательства по сокращению примерно на 80 тыс. б/с.

Если из расчета российской квоты будет исключен конденсат, это позволит компаниям сохранить планы по объемам бурения в Западной Сибири, замечает Дарья Козлова из Vygon Consulting.

Бурение активизируется именно зимой благодаря становлению зимников в северных районах.

Во-вторых, отмечает госпожа Козлова, зимой растет добыча газа, попутным продуктом которого является конденсат, 80% которого производят именно газовые компании, не участвующие в сделке. Это значит, что для полного выполнения условий соглашения в зимние периоды нефтяным компаниям приходилось перераспределять это увеличение на себя.

Мониторинговый комитет пошел на ужесточение сокращения, чтобы избежать падения цены ввиду замедления мировой экономики и слабого спроса на энергоносители, считает Антон Усов из KPMG. Во втором квартале 2020 года на рынке нефти ожидается значительный избыток — около 1 млн б/с, согласна Дарья Козлова. С учетом отсутствия договоренностей между Китаем и США по торговым ограничениям такая ситуация может привести к падению цен.

Саудовской Аравии важно поддержать цены на нефть в преддверии IPO Saudi Aramco, замечает Дмитрий Маринченко из Fitch. В четверг была названа цена размещения — 32 саудовских реала ($8,5), что соответствует оценке всей компании более чем в $1,7 трлн. При этом Саудовская Аравия и так добровольно добывает меньше, чем положено по квоте, напоминает господин Маринченко. Впрочем, считает он, цены на нефть вряд ли сильно вырастут при любом сценарии из-за опасения по поводу перспектив роста мировой экономики: «Для ОПЕК+ удержание цен в коридоре $60–70 за баррель уже было бы победой».

Дмитрий Козлов