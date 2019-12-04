Baring Vostok понизил голоса

Фонды Baring Vostok, основанные Майклом Калви, почти полностью лишились права распоряжаться голосующими акциями банка «Восточный». Произошло это в результате ареста свыше 30% акций банка в рамках уголовного дела против топ-менеджеров фондов. Однако в отличие от ареста акций в рамках арбитражного дела Басманный суд запретил не только их отчуждение, но и голосование по ним. Юристы отмечают, что такая практика крайне редка.

Банк «Восточный» во вторник раскрыл существенный факт о снижении голосующих акций банка, которыми распоряжается компания «Эвизон» (подконтрольна Baring Vostok), с 42,33% до 9,33%. В сообщении также приведена дата наступления основания для снижения этой доли — 7 октября 2019 года. В банке на вопросы “Ъ” о причинах этого снижения не ответили.

По информации “Ъ”, соответствующее уведомление в банк через своего юриста направили фонды Baring Vostok 2 декабря в связи с соответствующей обязанностью, определенной нормативными актами. Ранее акции компании «Эвизон» арестовывал суд Амурской области в рамках арбитражного дела, но то решение запрещало Baring Vostok лишь отчуждать их, но не запрещало реализовать по ним свое право голоса. Также Арбитражный суд Амурской области в рамках спора об опционе накладывал арест на 9,9% акций, принадлежащих компании «Эвизон», в качестве обеспечения. Но после рассмотрения дела по существу этот пакет достался Артему Аветисяну, что позволило ему стать основным акционером банка. О каких-либо иных арестах ничего не сообщалось.

По информации двух источников “Ъ”, очередной арест произошел в рамках уголовного дела, которое расследует Следственный комитет России, в отношении Майкла Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok по подозрению в хищении не менее 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» посредством схемы с участием Первого коллекторского бюро. В рамках этого дела в СИЗО находятся Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров и Алексей Кордичев, а американец Майкл Калви и француз Филипп Дельпаль на фоне общественного резонанса переведены под домашний арест.

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, 9 апреля Майкл Калви сказал, что по-прежнему собирается работать в РФ, и призывает инвесторов инвестировать деньги в российские проекты

В рамках этого дела 3 сентября Басманный районный суд Москвы рассматривал ходатайство Следственного комитета (копия постановления суда имеется в распоряжении “Ъ”). Согласно тексту документа, следователь ходатайствовал о том, что для обеспечения возмещения вреда, причиненного потерпевшему, которым считается банк «Восточный» в лице миноритарного акционера Шерзода Юсупова (бизнес-партнер Артема Аветисяна), необходимо наложить арест на акции банка, принадлежащие компании «Эвизон». Следствие считает, что конечным собственником этой компании является Майкл Калви. Следователь попросил арестовать 259,35 млрд акций, что «соответствует сумме похищенных кредитных средств» и сумме, заявленной представителем потерпевшего в рамках гражданского иска (2,6 млрд руб.). Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Суд посчитал, что имеются основания полагать, что акции могут быть отчуждены в пользу третьих лиц. Чтобы избежать этого риска, он постановил арестовать указанное количество акций, запретив не только их отчуждать каким-либо образом, но и голосовать ими на общих собраниях банка, начислять по ним дивиденды или иным способом извлекать доход от их использования. В постановлении не объясняется необходимость запрета на голосование акциями.

На практике, особенно в рамках арбитражных споров, принятие обеспечительных мер в виде запрета на голосование определенным пакетом акций является крайне редким явлением, считает советник адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алена Бачинская. «Такая обеспечительная мера должна быть обоснована конкретными обстоятельствами дела и распространяться на конкретные вопросы, по которым голосование запрещено»,— уточняет она. В рамках уголовных дел, по ее словам, «практика может быть различной». Основной акционер «Восточного» — компания «Финвижн» — отказалась от комментариев. В Baring Vostok заявили, что запрет на голосование, по сути, для них ничего не меняет, поскольку де-факто они утратили контроль над банком после потери опционных акций.

Виталий Солдатских