Россия и Украина договорились о транзите нефти

Ситуация с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» не помешала «Транснефти» продлить договор на прокачку с одной из ключевых транзитных стран, Украиной, через которую поставляется около 14 млн тонн нефти в год. Условия поставок и цена прокачки остались неизменными. Гораздо сложнее трубопроводной компании будет договариваться о транзите с Белоруссией, которая уже потребовала повысить тариф на 21% в счет компенсации за форс-мажор с хлором.

«Транснефть» и «Укртранснафта» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив срок действия договора до 1 января 2030 года. Как сообщила украинская компания, документ актуализирует ряд положений действующего контракта с учетом изменений на рынке. По южной ветке «Дружбы» через Украину российская нефть поступает в Словакию и Венгрию (на заводы MOL), а также Чехию для Unipetrol (подконтрольна польской PKN Orlen). В «Транснефти» подтвердили подписание допсоглашения, но от дополнительных комментариев отказались.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что ставка транзита сохранилась на действующем уровне. Она не меняется уже несколько лет и составляет около €8 за тонну на весь маршрут, что соответствует европейскому уровню.

По его словам, никаких разногласий по продлению контракта еще на десять лет между сторонами не было. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что ситуация с Белоруссией, которая является первой транзитной страной на маршруте «Дружбы» из России в Европу, куда более сложная. Минск увязывает вопросы поставок и транзита нефти с заключением нового соглашения по газу (действующий истекает в конце 2019 года), а также с проблемой компенсации республике потерь от проведения в РФ налогового маневра.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка отмечает, что транзит через «Дружбу» выгоден всем сторонам, поэтому лишаться тарифной выручки ни Украине, ни Белоруссии смысла нет.

Транзит нефти через Украину в Европу в 2018 году снизился на 4,3% по сравнению с 2017 годом, до 13,3 млн тонн. По итогам 2019 года он может сократиться еще сильнее из-за остановки прокачки в апреле на несколько недель после обнаружения в «Дружбе» нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями.

Два источника “Ъ” сообщили, что по итогам года прокачка в Чехию, скорее всего, сохранится на уровне прошлого года, в Словакию — может немного вырасти, а в Венгрию — снизится как минимум на 15%.

Причем, говорит один из собеседников “Ъ”, дело не только в ситуации с загрязнением, но и в снижении заявок со стороны венгерских потребителей. Вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно отмечает, что объемы по южной ветке «Дружбы» поставляются преимущественно по долгосрочным контрактам. Из них на заводы MOL в Венгрии и Словакии идет около 9–10 млн тонн в год, в Чехию — примерно 4 млн тонн.

Транзит нефти через Белоруссию, заявлял в начале октября вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, из-за проблем на «Дружбе» будет на 6,4 млн тонн меньше плана, на уровне 41,6 млн тонн. В «Гомельтранснефть Дружба» уже заявляли, что для покрытия издержек от сокращения транзита российской нефти из-за форс-мажора тариф нужно повысить на 21% (с 1 сентября он вырос на 3,7%).

Украина в ситуации с загрязнением сырья оказалась одним из наиболее конструктивных переговорщиков, сразу согласившись оставить на хранение объемы, которые отказались принимать европейские потребители, поясняет один из собеседников “Ъ”. На середину ноября «Укртранснафта» получила от «Транснефти» €4,2 млн за резервирование мощностей системы. Максимальный размер выплат для пострадавших от поставок загрязненной нефти потребителей «Транснефть» утвердила в $15 за баррель и зарезервировала на будущие компенсации 23 млрд руб.

Полную оценку последствий от инцидента на «Дружбе» «Транснефть» планирует завершить к середине 2020 года, процесс выплат компенсаций может продлиться до конца первой половины 2020 года, сообщил инвесторам 3 декабря первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, на данный момент ни один из собственников НПЗ не предъявил свои претензии в связи с инцидентом. Он пояснил, что ущерб если и был, то незначительный.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов