«Сафмар» тянет газ на себя

Михаил Гуцериев решил присоединиться к традиционным предновогодним переговорам России и Белоруссии по газу. Бизнесмен попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Белоруссией отдельной строкой поставку сырья на «Славкалий» — свой калийный проект в республике. Это позволит «Сафмару» сэкономить около $20 млн в год. На рынке сомневаются, что в правительстве пойдут на предоставление подобных преференций.

Как стало известно “Ъ”, владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев в сентябре обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой включить в межправительственное соглашение по поставкам газа между Россией и Белоруссией отдельный пункт о поставке 1 млрд кубометров сырья в год для калийного комплекса «Славкалий» с 1 января 2020 года. В письме Михаил Гуцериев отмечает, что закупка всего объема планируется у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — по действующей цене поставок газа в республику.

Таким образом, «Сафмар» хочет сэкономить на оплате минимальной наценки на газ, которую с 2012 года взимает «Газпром трансгаз Беларусь» с оптовых потребителей страны за услуги по доставке газа. Сейчас она составляет $17,7 за 1 тыс. кубометров, то есть «Сафмар» может снизить свои затраты на $17,7 млн. Это довольно существенно, если учитывать, что сейчас цена поставок российского газа для «Газпром трансгаз Беларусь» составляет $127 за 1 тыс. кубометров.

Представители Михаила Гуцериева и Дмитрия Козака ситуацию не комментируют. В «Газпроме» также отказались от пояснений. Источники “Ъ” на рынке сообщили, что вице-премьер не поддержал просьбу «Сафмара», так как это поставило бы «Славкалий» в привилегированное положение.

Михаил Гуцериев, основной владелец группы «Сафмар», 9 июля У Беларуси нет нефти, но, к великому счастью, есть калий. Этим надо пользоваться

«Славкалий» с 2016 года ведет в Белоруссии строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 1,1–2 млн тонн хлористого калия в год на базе Нежинского участка Старобинского месторождения.

Завод станет вторым производителем калия в Белоруссии (производство «Беларуськалия» в 2018 году — 12 млн тонн). Стоимость проекта — $2 млрд, запуск намечен на 2023 год. Михаил Гуцериев 6 сентября сообщал, что компания ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа на производство, при этом письмо вице-премьеру было отправлено 3 сентября. Источник “Ъ” на рынке предполагает, что письмо вице-премьеру бизнесмен написал, так как сомневался, что сможет договориться с газовой монополией.

При этом самого межправительственного соглашения и контракта на поставку российского газа в Белоруссию на 2020 год до сих пор нет. Действующий контракт истекает в конце 2019 года. Минск настаивает на снижении цены поставок до уровня, близкого к внутрироссийскому (то есть почти в два раза), а также увязывает этот вопрос с компенсациями издержек белорусской экономики в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли РФ. В октябре глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что цена на российский газ для Белоруссии будет определена после подготовки дорожных карт по интеграции с РФ, которые планировалось подготовить до 1 декабря. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко 29 ноября выразил надежду, что контракт с «Газпромом» будет подписан «раньше, чем в новогоднюю ночь».

Независимый эксперт Вячеслав Мищенко удивлен, что компания обратилась напрямую к вице-премьеру Дмитрию Козаку, ведь переговоры о поставках газа — это дело «Славкалия» и «Газпрома». В то же время партнер юридической фирмы «Юстерс» Максим Чернавин отмечает, что с формальной точки зрения ничто не мешает вписать соответствующий пункт в межправительственное соглашение, чему есть немало примеров. Руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова согласна, что РФ и Белоруссия, пользуясь презумпцией свободы договора, могут включить в межправительственное соглашение коммерческое условие, так как это допустимая международная практика.

Ольга Мордюшенко