Китайская отчаянная церемония

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли сразу ставший историческим газопровод «Сила Сибири». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что церемония открытия и особенно ее триумфальное окончание сказали об участниках проекта все что можно и даже нельзя.
В Сочи и Пекине ждали телемоста между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Это был не тот случай, когда Владимир Путин мог повременить.
Для церемоний открытий такого рода президент России часто использует телемосты с участием в основном Алексея Миллера или Игоря Сечина, которых в таких случаях с искренним даже сочувствием наблюдаешь в теплых только на первый взгляд куртках в течение пары часов по техническому каналу на какой-нибудь буровой вышке глубоко за полярным кругом или, не дай бог, на палубе корабля-трубоукладчика в каком-нибудь более или менее северном море. А в городе Сочи Владимир Путин в Бочаровом Ручье тем временем не спешит перейти из одного домика в другой (где его покажут наконец на другом конце телемоста), потому что там, в первом домике, тоже, видимо, дела.
Нет, в этот день в Бочаровом Ручье была другая история. Телемост должен был начаться в 12 часов дня — и начался, так как на той стороне был, прямо скажем, Си Цзиньпин.
А я предполагал, что прогон должен быть обязательно, и китайская сторона должна быть в этом заинтересована больше российской: для них этот формат — вообще новый и даже революционный (экспортом этой революции занимались прежде всего россияне).
К тому же с китайской стороны в зале, откуда шла трансляция, было множество гостей, то есть официальных лиц, так или иначе имевших отношение к проекту (так и выяснилось, что отношение имеют все). Зал был так просторен и был в таком торжественном кумачовом убранстве, что казалось, тут сейчас начнется, может, и правда церемония открытия газопровода, а продолжится неизбежно юбилейным съездом Компартии Китайской Народной Республики.
С нашей стороны общественность была представлена лишь двумя людьми: вице-премьером Дмитрием Козаком, который возглавляет российскую часть межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, и Александром Новаком, министром энергетики России. Они появились в зале минут за десять до начала заседания, что-то бурно обсуждали вплоть до начала мероприятия, так что даже не сразу, по-моему, поняли, что Владимир Путин уже вошел в зал. И они сели по левую и правую руку от него, причем не рядом, а сбоку, как и диктовал стол, который занесли в зал из другого помещения. И на телекартинке они выглядели, признаться, странно: как будто собрались втроем обсудить что-то действительно важное, но вдруг отвлеклись на неожиданную прямую трансляцию по телевизору в надежде поскорее вернуться к разговору о серьезных вещах.
Между тем в зале прогремела величественная музыка, исполненная китайских мотивов, и церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» началась.
— Нихао! — поздоровался российский президент с Си Цзиньпином и Алексеем Миллером, которого трудная судьба руководителя «Газпрома» забросила в диспетчерскую компрессорной станции «Атаманская» на границе России и Китая.
Си Цзиньпин и Алексей Миллер ответили тем же.
— Этот шаг (ввод в эксплуатацию газопровода.— А. К.)… приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд,— сообщил российский президент, давая, видимо, понять, что дешево этот газ Китаю стоить не будет.
Я обратил внимание на то, что Владимир Путин говорит, конечно, не как обычно. Его, очевидно, предупредили, что надо произносить слова размеренно и небыстро, и он очень старался, делая это к тому же с большим выражением:
— Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа!
Произнесение такой простой, хоть и многозначительной фразы заняло у него раза в полтора раза больше времени, чем заняло бы, например, на совещании с военным руководством, которое началось сразу после телемоста.
— С заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект…— Владимир Путин разжевывал собеседникам каждое слово.— В тяжелых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи… Осваивается уникальное по своему размеру запасов Чаяндинское месторождение. Развернуто строительство трубопроводной магистрали: по завершении проекта ее протяженность по территории России составит около 3 тыс. км!
Вел это мероприятие китайский модератор, сидящий в одном зале с председателем КНР. Переводчик тщательно делал свою работу.
— Слово предоставляется председателю Си Цзиньпину из Китая! — с ненатуральным ликованием в голосе сообщил он, словно объявляя артиста на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи.
Председатель КНР во время своей короткой речи, да и потом тоже, все время улыбался. Надо сразу сказать, это был единственный улыбающийся человек на всей церемонии. Серьезность всех остальных внушала даже какую-то тревогу: да все ли на самом деле так хорошо, как они нам тут говорят?
— Хотел бы,— произнес он,— выразить некоторые пожелания по дальнейшему управлению и эксплуатации газопровода. Во-первых, необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место…
Во-вторых, была экологичность, в-третьих — социально-экономический эффект, в-четвертых — «это укрепление дружбы. Важно в духе взаимопонимания и обоюдной выгоды обеспечить еще более плотную смычку интересов двух стран».
Казалось, чисто экономическую выгоду от реализации проекта Китай вообще не рассматривает: не из-за чего заводиться, чтобы хотя бы упоминать об этом.
Будучи метрах в 15 от Владимира Путина, я видел, как он все это время мнет в руках зеленый карандаш.
Тут вступил в дело профессионал телемостов и открытий «на удаленке» месторождений и газопроводов Алексей Миллер:
— «Сила Сибири» — один из самых масштабных проектов «Газпрома». На строительстве газопровода трудились почти 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники. Использовано 130 тыс. труб различного диаметра массой более 1 млн 800 тыс. тонн, сварено более 260 тыс. стыков. Построено десять переходов через крупные реки и более 100 переходов через речки и болота. И люди, и техника справились!
Это все было произнесено без запинки и, без сомнения, при поддержке телесуфлера. Потому что ошибиться тут можно было только один раз.
— Сегодня мы начнем поставку газа с Чаяндинского месторождения,— продолжал Алексей Миллер.— Чаяндинское месторождение — уникальное месторождение по запасам. Его запасы составляют 1,2 трлн куб. м газа. И оно является базовым для Якутского центра газодобычи. На Чаянде работало около 10 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Работа велась в непростых природно-климатических условиях: зимой температура опускалась ниже 50 градусов по Цельсию…
С одной стороны, Алексей Миллер нагнетал. С другой, уже и правда верилось, что все это и в самом деле поступок.
— Передаю слово генеральному директору «Газпром добыча Ноябрьск» Игорю Викторовичу Крутикову для доклада о подаче газа в газопровод «Сила Сибири»,— констатировал Алексей Миллер.
— За несколько лет в тайге возведен завод по добыче и подготовке газа, построены дожимные мощности! — подхватил бегущую строку телесуфлера Игорь Крутиков.— Это позволит нам обеспечивать надежные поставки в газопровод «Сила Сибири»! В настоящий момент оперативный персонал предприятия находится на посту. Подача газа в магистральный газопровод идет в штатном режиме.
Я уж подумал было, что тут уже все работает,— и что тогда мы тут все открываем? Но Алексей Миллер поправил коллегу:
— Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом из Чаяндинского месторождения и находится под давлением. «Газпром» готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику…
В игру (причем, как всем тут хотелось бы верить, геополитическую) вступил коллега Алексея Миллера Ван Илинь, глава Китайской национальной нефтегазовой корпорации. И если вокруг Алексея Миллера стояли люди в сине-голубых куртках и касках, то за Ван Илинем выстроилась армия людей в красном с непокрытыми головами. Они стояли с такими торжественными и решительными лицами, что видно было: эти люди готовы пойти до конца (и не только газового маршрута).
Но обошлось.
Ван Илинь доложил:
— Нас, многочисленных работников нефтегазовой отрасли, все это воодушевляет и придает нам новые силы! (Тут уж стало совсем не по себе.— А. К.). Под твердым руководством центрального комитета КПК работники Китайской национальной нефтегазовой корпорации в лучших традициях дацинских нефтяников, проявив железную волю, упорство и командный дух, в срок и качественно завершили строительство и подготовку к вводу в эксплуатацию участка Хэйхэ—Чанли!
Вот вроде сказал человек всего пару слов, а какая уверенность в завтрашнем дне сразу возникла.
— Впервые,— продолжал он,— были использованы трубы сверхбольшого диаметра — 1422 мм, высокого класса прочности — X80, и высокого давления — 12 мегапаскалей. На проекте осуществлена всесторонняя локализация — от ключевого оборудования до автоматизированных систем управления. При сооружении этого крупнейшего в мире магистрального газопровода впервые применены технологии полной автоматизации сварки и ультразвуковой диагностики! Сегодня вводится в эксплуатацию северный участок газопровода, что позволит нам уже в первый год импортировать 5 млрд куб. м природного газа. С запуском центрального и южного участков мы нарастим объем прокачки до 38 млрд куб. м в год, обеспечив газом целый ряд регионов КНР, вплоть до Шанхая.
Каждый выступающий дополнял предыдущего хоть в чем-то, и казалось, что роли все-таки очень хорошо расписаны и исполнены. (Как же такое далось без репетиций?) Это был просто какой-то ансамбль песни и пляски имени Моисеева или даже театр кукол (но все-таки не теней) на тростях из провинции Гуандун.
— Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый господин Си Цзиньпин! — выходил на коду Алексей Миллер.— Из диспетчерской компрессорной станции «Атаманская» осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана!
Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Sputnik, Reuters
— Разрешаю,— кивнул Владимир Путин, подумал, похоже, что этого мало, и добавил: — Начинайте!
— Прошу открыть линейный кран,— неожиданно и правда попросил Алексей Миллер.
Игорь Крутиков заверил его:
— Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт! Подача газа началась!
— Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый господин Си Цзиньпин! — сообщил Алексей Миллер.— Кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики!
Странно, подумал я, что не раздались оглушительные аплодисменты. Ведь все свершилось. Ну да, с нашей стороны аплодировать было особенно некому. Дмитрий Козак и Александр Новак по-прежнему с самого начала церемонии сидели в некоем оцепенении. Но там-то, в Пекине, находился целый полк собранных для этого людей!
Так и оказалось.
— Председатель Си Цзиньпин,— произнес Ван Илинь,— мы готовы к приему российского природного газа! Прошу вас дать команду на прием.
Вот тут-то председатель КНР и показал, на что он способен.
— Поехали! — сказал Си Цзиньпин под наконец-то величественные аплодисменты.
Он, конечно, сказал то, что должен был сказать Владимир Путин.
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