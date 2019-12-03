Депутаты сообразили на двоих

Депутат Мосгордумы (МГД) Михаил Тимонов снят коллегами с поста руководителя фракции «Справедливой России», его место занял депутат Магомет Яндиев. Решение было принято на собрании фракции, состоящей из трех депутатов, сразу после заседания Мосгордумы, на котором принимался бюджет Москвы в окончательном чтении. Михаил Тимонов тогда проголосовал против принятия бюджета, в то время как его коллеги по фракции — за. Соратники Михаила Тимонова утверждают, что сняли его не за это, а за самоуправство.

Во фракцию эсеров в МГД входят трое депутатов: Михаил Тимонов, Магомет Яндиев и Александр Соловьев, тезка экс-кандидата в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции, которого некоторое время после выборов не могли найти общественники и журналисты. Все трое были поддержаны проектом Алексея Навального «Умное голосование», причем доцент МГУ господин Яндиев выиграл выборы в 45-м округе у проректора ВШЭ Валерии Касамары после снятия или схода с дистанции ряда кандидатов, в том числе красносельского муниципального депутата Ильи Яшина и коммуниста Владислава Колмогорова.

«Да, руководитель фракции теперь я»,— заявил “Ъ” Магомет Яндиев. По его словам, Михаил Тимонов не выполнял возложенных на него функций, а вместо этого принимал решения самостоятельно, не советуясь с членами фракции.

«Дело не в том, что он не так голосует»,— пояснил “Ъ” новый глава фракции. В свою очередь, Александр Соловьев опубликовал заявление, в котором обвинил господина Тимонова в том, что тот не провел заседание фракции для обсуждения позиции по бюджету. «Мы считаем, что руководитель фракции должен объединять депутатов, уметь находить компромиссы и озвучивать консолидированные решения»,— заявил депутат Соловьев. «Мы с Александром Соловьевым ему предложили снять свою кандидатуру добровольно, но он фактически отказался. Тогда мы провели заседание фракции, он, как услышал повестку, которую мы озвучили, сказал: "Ну я пошел, без меня". И мы вдвоем провели заседание»,— рассказал “Ъ” Магомет Яндиев.

«Как они могли назвать заседанием то, что я, как руководитель фракции, не созывал? Когда меня хватают за рукав и говорят "пойдем поговорим" прямо в зале заседаний, что я на это могу сказать? Вопрос, который поднимался, серьезный, партийный, нужны консультации с партией»,— заявил господин Тимонов “Ъ”. На своей странице в Facebook депутат написал: «Юридическая сторона вопроса еще подлежит уточнению». По его словам, в аппарат МГД не поступало бумаг о смене руководства фракции, а сам он находится «в режиме консультаций с руководством партии».

Михаил Тимонов в ходе заседаний Мосгордумы неоднократно выступал с критикой деятельности исполнительной власти, а также принимал активное участие в различных протестных акциях в Москве.

27 ноября при рассмотрении бюджета Москвы на 2020–2022 годы Михаил Тимонов проголосовал против, а его коллеги по фракции — за. Всего против принятия бюджета в целом проголосовали семеро из 45 депутатов МГД, в том числе пятеро от КПРФ и Дарья Беседина («Яблоко»).

В поддержку Михаила Тимонова уже выступили некоторые несистемные оппозиционеры, не допущенные к выборам в МГД, в частности Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Дмитрий Гудков. «Голосование "абы за кого" приводит в итоге именно к таким последствиям: не вползи в городской парламент все эти спойлеры и ноунеймы, сейчас Тимонов мог бы оставаться главой фракции, проводить мероприятия в стенах Мосгордумы, делать заявления. Но его разбавили, а потом осадили. Ожидаемая, закономерная подлость от "парламентской оппозиции"»,— написал Дмитрий Гудков в Facebook.

Политолог Александр Пожалов считает, что депутатов МГД, активно критикующих исполнительную власть, объединяют два обстоятельства: «Во-первых, они отказались голосовать за бюджет даже после того, как власть в том или ином виде учла наибольшее за последние годы количество социальных депутатских поправок,— заявил “Ъ” Александр Пожалов (отметим, что всего было одобрено 13 поправок, из которых семь предложили депутаты. Всего поправок было 140, 37 из них предложила фракция "Справедливой России".— “Ъ”).— Во-вторых, эти депутаты вполне могут через некоторое время стать сильными кандидатами в Госдуму по проблемным московским одномандатным округам, и давление со стороны партийных аппаратов и властей для их раскрутки только на руку». В то же время в случае партийных санкций для них может стать затруднительным вопрос регистрации на выборах в Госдуму: им может потребоваться другая партия с правом льготного выдвижения или ресурсы на сбор 15 тыс. подписей для самовыдвижения.

Елена Рожкова