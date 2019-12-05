Чем богаты, тем и бедны

Подушевое богатство среднего россиянина составляет лишь четверть от показателя развитых стран, говорится в исследовании Всемирного банка «Насколько богата Россия». В данном случае богатство включает в себя оценку человеческого капитала, природных ресурсов, произведенного капитала, а также чистых зарубежных активов. Стагнация реальных доходов и падение нефтяных цен замедлили ранее весьма ощутимый рост этого показателя. Теперь, в частности, чтобы догнать страны ОЭСР по размеру человеческого капитала, России нужно 100 лет.

В период с 2000 по 2017 год объем совокупного богатства России в постоянных ценах 2017 года вырос на 73% — с 753 трлн до 1306 трлн руб. (1,306 квадриллиона рублей), подсчитали во Всемирном банке (эта оценка приведена в страновом отчете, отдельная глава которого посвящена исследованию «Насколько богата Россия»). Подушевой показатель россиян за этот период увеличился на 76%, до 8,9 млн руб. ($152,5 тыс.). Однако эта сумма — лишь четверть от показателя богатства типичного жителя стран ОЭСР (включает 36 развитых государств).

«Такая всеобъемлющая оценка богатства России проводилась впервые, подготовка отчета заняла около двух лет, мы использовали данные вплоть до 2017 года, тогда как по остальным странам они в основном есть только до 2014-го»,— пояснил “Ъ” главный экономист банка по России Апурва Санги. По его словам, концепция богатства в отчете отличается от концепции дохода и ВВП.

«Если провести сравнение с персональными доходами, то доход — это ваша зарплата, а богатство — все активы, которыми вы обладаете»,— сказал господин Санги.

Человеческий капитал (измеренный как дисконтированная величина заработка в течение всей жизни человека) занимает самую большую долю в богатстве (в РФ — 46%, в странах ОЭСР — 70%), на произведенный капитал приходится 33% (в основном это здания и сооружения, оборудование), на природный капитал — еще 20% (возобновляемые и невозобновляемые ресурсы), на чистые иностранные активы (зарубежные активы и обязательства страны) — остающийся 1%.

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Прирост за последние 17 лет обеспечил в первую очередь человеческий капитал (47,2% прироста), на произведенный пришлось 37,6%, на природный — 15,5%, по чистым иностранным активам отмечен спад на 0,2%.

В среднем «отдача от богатства» в России (отношение ВВП к богатству) в период 2000–2017 годов составляла около 7%. Это аналогично показателю стран с высоким и выше среднего уровнем дохода, однако заметно ниже, чем у развивающихся экономик (в Восточной Европе — 8–10%).

При этом высокие темпы роста общего благосостояния РФ, характерные для начала 2000-х годов, сейчас снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства, отмечается в докладе.

В итоге сейчас размер человеческого капитала на душу населения в России — это лишь одна пятая от среднего по государствам ОЭСР. В 2001–2008 годах медианный доход в РФ рос на 9%, в 2009–2010 годах — лишь на 4,5%, а в 2010–2015 годах темпы его увеличения упали до 1,6%. При среднем темпе роста человеческого капитала за весь период в 3,5% для того, чтобы догнать развитые страны, России потребуется 50 лет, при более низких темпах (1,8% — среднее за 2010–2017 годы) — почти сто, фиксируют в ВБ.

Эксперты Всемирного банка также указывают, что существенная доля природного богатства подвержена рискам из-за неопределенности цен на сырье и инициатив глобальной декарбонизации. Впрочем, по словам Апурвы Санги, востребованность металлов в мире будет только расти в том числе из-за более высокого спроса на них при производстве электромобилей и ветровых станций, при этом у российских производителей есть преимущество того, что в металлургии зачастую используется более чистая энергия ГЭС.

Делая выводы, эксперты Всемирного банка советуют российским властям наращивать человеческий капитал за счет улучшения систем образования и здравоохранения, а произведенный — за счет препятствования созданию картельных соглашений (особенно в области госзакупок) и продвижения принципа конкурентного нейтралитета среди госкомпаний и частного сектора. Еще две рекомендации ВБ касаются защиты возобновляемых ресурсов (в первую очередь лесов) и обеспечения более равномерного распределения отдачи от богатства — пока налоговая система России способствует этому в меньшей степени, чем в развитых странах, полагают эксперты.

Татьяна Едовина