Готов к суду и обороне

В России может появиться специальный арбитраж для рассмотрения споров между промышленными предприятиями, его предлагается создать при структуре «Ростеха». Законопроект об этом внесен в Госдуму. Идея выглядит неожиданной на фоне того, что государство, проводя третейскую реформу, заявляло своей целью избавление от «карманных» и корпоративных судов. Новый арбитраж может составить конкуренцию четырем национальным третейским судам (ТС), которые сейчас имеют право разрешать бизнес-споры. В самом «Ростехе» видят смысл инициативы в быстром и конфиденциальном рассмотрении споров, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и связанных с гостайной.

28 ноября заместитель главы комитета по финансовому рынку («Единая Россия») Антон Гетта (его поддержали еще 24 депутата) внес в Госдуму законопроект, предлагающий учредить новый третейский суд (в новых терминах — постоянно действующее арбитражное учреждение, ПДАУ) для рассмотрения споров между промышленными предприятиями. Создать его планируется при некоммерческой организации (НКО), учредителем которой выступит «Ростех».

Законопроект стал неожиданностью для участников третейского рынка. Напомним, в результате третейской реформы, инициированной Минюстом, к ноябрю 2017 года в России были ликвидированы все «карманные» и корпоративные ТС. При «Ростехе» ранее тоже был свой ТС, который, как и суды при «Газпроме», ЛУКОЙЛе и «Росатоме», прекратил свою деятельность. Источники “Ъ” говорили, что «Ростех» искал арбитров для нового суда еще летом 2017-го, но неизвестно, обращались ли тогда структуры «Ростеха» в Минюст за разрешением. Сейчас рассматривать бизнес-споры вправе лишь МКАС и МАК при ТПП РФ, арбитражные центры при РСПП и Российском институте современного арбитража (РИСА).

Законопроект предполагает, что в арбитраж при «Ростехе» можно будет передать споры между организациями, работающими в сфере промышленности.

Отдельно описана возможность судиться в нем для аффилированных с госкорпорацией компаний. Кроме того, документ позволяет обращаться в новый арбитраж организациям из ОПК, включенным в сводный реестр. Перечень участников споров — исчерпывающий. Для передачи дела в суд при «Ростехе» стороны должны заключить арбитражное соглашение.

Идею создания спецсуда для промпредприятий разработчики документа объясняют тем, что сейчас закон об арбитраже не обеспечивает реальную востребованность третейского разбирательства со стороны предприятий, в первую очередь в сфере промышленности. Кроме того, они рассчитывают снизить нагрузку на госсуды. На вопрос “Ъ” о необходимости создания спецсуда в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что «третейский суд обеспечивает быстрое, упрощенное рассмотрение споров», при этом «участие в процедуре является для сторон добровольным», что «позволяет сохранять баланс интересов сторон». Там подчеркнули, что «третейские механизмы гарантируют высокий уровень конфиденциальности: детали контрактных обязательств, контрагенты, иная чувствительная информация остаются закрытыми, что особенно актуально для предприятий ОПК».

К появлению нового игрока на третейском рынке действующие ТС относятся сдержанно.

«Специализированный арбитраж имеет определенные преимущества, особенно когда стороны являются предприятиями одного сектора и споры имеют отраслевую специфику»,— говорит ответственный администратор Российского арбитражного центра при РИСА Юлия Муллина.

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил лишь, что палата «в подготовке законопроекта участия не принимала», поэтому «комментарии преждевременны». Руководитель аппарата арбитражного центра при РСПП Александр Замазий сообщил “Ъ”, что они «не боятся конкуренции, так как для бизнес-сообщества она полезна». Однако он обеспокоен неточной формулировкой проекта, которую можно понять и так, что споры между промпредприятиями будут рассматриваться только в суде при «Ростехе».

Управляющий партнер КА Pen & Paper Антон Именнов поддерживает рост числа игроков: «Может быть, возрастет и конкуренция, и стоимость уже существующих ПДАУ найдет свою точку равновесия. А если учреждение пойдет в регионы, улучшится географическая доступность арбитража». Управляющий партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Александр Муранов полагает, что новый суд в большей степени будет конкурировать с РИСА. Но, по его мнению, там вряд ли будут судиться компании, не связанные с «Ростехом».

Александр Муранов напоминает, что это вторая попытка Сергея Чемезова создать арбитраж по новому закону — ранее Минюст уже отклонил заявку Союза машиностроителей, поэтому теперь «решили идти по беспроигрышному варианту». Он уверен, что поправки будут приняты, а Минюст даст разрешение. Похожим образом ранее был создан спортивный арбитраж — он закреплялся в специальном законе, а в апреле был одобрен Минюстом.

Антон Именнов, напротив, полагает, что «внесенный законопроект — это попытка лоббизма», и, «скорее всего, заведомо тщетная», так как даже Российское газовое общество год назад потерпело фиаско в попытке создать свой арбитраж. «Убрав с рынка суды "Ростеха", ЛУКОЙЛа и "Газпрома", сомнительно, чтобы государство позволило подобному произойти вновь, учитывая заявленные цели третейской реформы»,— указывает господин Именнов. Впрочем, он признает, что «многое будет зависеть от позиций "Ростеха"».

В Минюсте вчера не смогли прокомментировать “Ъ” идею создания специализированного ПДАУ при учрежденном «Ростехом» НКО. Но, вероятно, министерство не будет выступать против этой инициативы. Вчера на конференции ICC Russia по международному арбитражу замминистра юстиции Денис Новак выразил мнение, что корпоративные арбитражные центры могут создаваться на основании закона, но для этого необходимо получать рекомендацию совета при Минюсте.

Арбитражная группа