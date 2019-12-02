Пайщики молодеют удаленно

Основными владельцами паев открытых паевых фондов (ОПИФ) оказались состоятельные частные инвесторы предпенсионного возраста. По оценке “Ъ”, средний объем вложений превысил 840 тыс. руб., а средний возраст владельцев паев ОПИФов составил 51 год. Впрочем, с уменьшением ставок депозитов, снижением инфляции и стабилизацией на валютном рынке инвестиционные продукты становятся интересными более широким слоям населения. К тому же расширяющееся применение удаленных каналов продаж обеспечивает привлечение более молодой части инвесторов.

Согласно опросу “Ъ” крупнейших управляющих компаний, на которые приходится около 90% рынка ОПИФов, объем активов розничных фондов под их управлением по итогам десяти месяцев вырос на 41 млрд руб., до 370 млрд руб. При этом основными держателями паев выступают розничные инвесторы. По итогам рассмотренного периода общее число таких лиц выросло на 41,1 тыс., до 370 тыс. человек, а в их собственности находились паи на сумму 306 млрд руб. Число юридических лиц выросло более значительно — почти в 2,5 раза, до 2,05 тыс., однако их вложения сократились с 9 млрд до 6 млрд руб. «Мы ориентируем наших инвесторов на долгосрочные вложения в наши фонды. Это подходит для инвестиций физических лиц. Юридические лица, как правило, размещают временно свободную ликвидность, и у них более краткосрочные горизонты инвестиций»,— отмечает директор инвестдепартамента «Атон-Менеджмента» Евгений Малыхин.

Результаты опроса показали, что средний возраст владельцев паев ОПИФов составляет 51 год. Участники рынка объясняют это тем, что основной канал продаж для многих компаний — банк. «Менеджеры банков обращают внимание в первую очередь на клиентов, у которых достаточно крупные остатки на счетах. В основном это возрастные клиенты, которые уже накопили сбережения»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев. По словам директора отдела продаж частных клиентов «Сбербанк Управление активами» Андрея Макарова, в основном продукты доверительного управления, да и в целом инвестпродукты, продаются только в премиальных каналах банков.

На общем фоне выделяется «Альфа-Капитал», средний возраст клиентов которого составил 39 лет (в конце прошлого года — 40 лет). Омоложение клиентской базы происходит благодаря активному привлечению клиентов через удаленные каналы продаж. За последний год на онлайн-канал компании приходилось 60–70% всех новых клиентов против 20–30% годом ранее. «По данным Росстата, максимум заработка у россиян сейчас приходится на возраст 30–34 лет, они раньше закрывают текущие жизненные расходы и ищут возможности для инвестирования. Клиенты такого возраста в основном и пользуются нашим удаленным каналом продаж»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. «В нашем диджитал-канале 50% клиентов — в возрасте 26–35 лет»,— отмечает и начальник управления маркетинга УК «Открытие» Алексей Новиков.

Несмотря на доступность инвестиций в ПИФы (минимальные суммы не превышают 1 тыс. руб.), средний размер вложений остается на высоком уровне. По оценке “Ъ”, с начала года он вырос на четверть, до 842 тыс. руб. В этой сумме учтены и рост фондового рынка с начала года, и дополнительные вложения клиентов. Средняя сумма первичной покупки паев по опрошенным компаниям составляет около 500 тыс. руб. Причем на фоне снижения ставок по депозитам участники рынка ждут снижения и этого показателя. Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков по объему средств населения снизилась на 0,139 процентного пункта, до 6,03% годовых. Это минимальное значение ставки за всю историю наблюдения за данным показателем ЦБ — с июля 2009 года. «С повальным снижением ставок по депозитам инвестпродукты начинают все более активно продавать и в более массовых каналах банков»,— отмечает Андрей Макаров. «На рынок приходит все больше людей, совершающих покупки на меньшие суммы»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. В условиях снижающихся ставок по депозитам, низкой инфляции и стабильного валютного курса повышается доверие населения к инвестициям, резюмируют эксперты.

Виталий Гайдаев