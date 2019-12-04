Дмитрий Медведев притормозил штрафы за скорость

Штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч пока вводить не будут: из-за некорректной работы автомобильных спидометров водители с трудом могут контролировать этот лимит, заявил премьер Дмитрий Медведев. Но точка в этом вопросе не поставлена, заметил глава правительства, МВД будет поручено «внимательно изучить» необходимость введения штрафа. “Ъ” удалось ознакомиться с позицией полиции. Там считают, что новый штраф нужен, но вводить его можно только после тотальной проверки всех ограничений, знаков, камер и проведения кампании по информированию населения.
Идею об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч премьер Дмитрий Медведев прокомментировал в ходе приема граждан в центральном офисе «Единой России». «Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, должен вам сказать, что эти 10 км/ч часто “не ловятся” даже самими водителями,— заявил господин Медведев. — Иногда на спидометре этого даже не видно, все это прыгает достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых (вероятно, имеется в виду дергающаяся стрелка спидометра на старых “Волгах”.— “Ъ”). Чуть-чуть нажал — и все».
Штраф за превышение на 10–20 км/ч, напомним, не применяется с 1 сентября 2013 года (наказывается превышение лимита на 20–40 км/ч и выше). ГИБДД пыталась вернуть санкцию с 2014 года. В 2018 году ужесточение поддержал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести за указанное нарушение штраф 1,5 тыс. руб. (3 тыс. руб.— за превышение на 20–40 км/ч; сейчас 500 руб.), началась подготовка законопроекта. Позже вице-премьер Максим Акимов пообещал, что «молниеносных» и не прошедших «проверку» решений не будет. В октябре 2019 года тема поднималась уже на совещании у Дмитрия Медведева, по итогам которого премьер поручил МВД еще раз проработать «целесообразность» возвращения штрафа, представив доклад в правительство до 2 декабря. Во вторник глава правительства заявил, что решение не принято. «Мы проанализируем с коллегами, я дам поручение вице-премьеру Акимову и министру внутренних дел Колокольцеву, чтобы они внимательно этот вопрос еще раз изучили. Разберемся»,— сказал он.
Подписавший его первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой считает возвращение штрафа «целесообразным». До сентября 2013 года 33% всех фиксируемых нарушений скоростного режима приходилось на превышения на 10–20 км/ч, говорится в письме. Число нарушителей скоростного режима, отмечают в МВД, с каждым годом растет: если в 2016 году их выявлено 53 млн, то за девять месяцев 2019 года — более 78 млн. Количество нарушений на 10–20 км/ч растет «пропорционально», уверены в полиции (данных нет, нарушение не фиксируется). Министерство также ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения: увеличение средней скорости на 1 км/ч приводит к росту общего числа ДТП на 3%, ДТП с погибшими — на 4–5%. Полиция также ссылается на «научные исследования», из которых следует, что превышение лимита в 60 км/ч на 5 км/ч приводит с росту вероятности попасть в аварию такому же, как если бы в крови водителя содержалось 0,5 промилле алкоголя. Штраф, пишет Александр Горовой, поможет достичь целей, заложенных в майских указах президента: снизить число погибших в ДТП до 4 на 100 тыс. человек (по итогам 2018 года — 12,4). В МВД собрали мнения ведомств и госорганов власти: 19 из них новую санкцию поддержали, 1 — против (какое, не уточняется). При этом МВД говорит об «отложенном сроке действия»: сначала нужно проверить обоснованность скоростных ограничений, установки знаков, применения камер, а также провести кампанию по информированию населения о новых штрафах.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков называет позицию МВД «довольно взвешенной», но считает, что одновременно нужно повысить скоростной режим на федеральных трассах, выявить и ликвидировать «кормушки» на дорогах (искусственно созданные условия, при которых водители нарушают) и обязать регионы согласовывать установку знаков и камер с ГИБДД. «Только после этого можно будет выносить вопрос о штрафе за 10–20 км/ч,— считает господин Лысаков.— Раньше никаких законопроектов и никаких отложенных сроков вступления в силу поправок быть не должно». Необходимость нового штрафа не доказана, считает депутат, данных МВД о связи этого вида нарушения с аварийностью нет. Из материалов полиции, представленных в Белый дом, следует, что число ДТП по причине превышения скорости снижается: в 2016 году таких аварий зафиксировано 4,4 тыс., за девять месяцев 2019 года — 2,4 тыс. «Если порог будет снижен до 10 км/ч, водители начнут больше смотреть на спидометр, чем на дорогу, что может спровоцировать рост аварий»,— предполагает Вячеслав Лысаков.
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