Дмитрий Медведев притормозил штрафы за скорость

Штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч пока вводить не будут: из-за некорректной работы автомобильных спидометров водители с трудом могут контролировать этот лимит, заявил премьер Дмитрий Медведев. Но точка в этом вопросе не поставлена, заметил глава правительства, МВД будет поручено «внимательно изучить» необходимость введения штрафа. “Ъ” удалось ознакомиться с позицией полиции. Там считают, что новый штраф нужен, но вводить его можно только после тотальной проверки всех ограничений, знаков, камер и проведения кампании по информированию населения.

Идею об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч премьер Дмитрий Медведев прокомментировал в ходе приема граждан в центральном офисе «Единой России». «Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, должен вам сказать, что эти 10 км/ч часто “не ловятся” даже самими водителями,— заявил господин Медведев. — Иногда на спидометре этого даже не видно, все это прыгает достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых (вероятно, имеется в виду дергающаяся стрелка спидометра на старых “Волгах”.— “Ъ”). Чуть-чуть нажал — и все».

Введение штрафа, по мнению премьера, приведет к тому, что к ответственности будут привлекать граждан, у которых не было намерений нарушать ПДД.

Штраф за превышение на 10–20 км/ч, напомним, не применяется с 1 сентября 2013 года (наказывается превышение лимита на 20–40 км/ч и выше). ГИБДД пыталась вернуть санкцию с 2014 года. В 2018 году ужесточение поддержал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести за указанное нарушение штраф 1,5 тыс. руб. (3 тыс. руб.— за превышение на 20–40 км/ч; сейчас 500 руб.), началась подготовка законопроекта. Позже вице-премьер Максим Акимов пообещал, что «молниеносных» и не прошедших «проверку» решений не будет. В октябре 2019 года тема поднималась уже на совещании у Дмитрия Медведева, по итогам которого премьер поручил МВД еще раз проработать «целесообразность» возвращения штрафа, представив доклад в правительство до 2 декабря. Во вторник глава правительства заявил, что решение не принято. «Мы проанализируем с коллегами, я дам поручение вице-премьеру Акимову и министру внутренних дел Колокольцеву, чтобы они внимательно этот вопрос еще раз изучили. Разберемся»,— сказал он.

“Ъ” удалось ознакомиться с позицией МВД: выполняя прошлое поручение господина Медведева, полицейское ведомство еще в конце ноября направило соответствующее послание в правительство.

Подписавший его первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой считает возвращение штрафа «целесообразным». До сентября 2013 года 33% всех фиксируемых нарушений скоростного режима приходилось на превышения на 10–20 км/ч, говорится в письме. Число нарушителей скоростного режима, отмечают в МВД, с каждым годом растет: если в 2016 году их выявлено 53 млн, то за девять месяцев 2019 года — более 78 млн. Количество нарушений на 10–20 км/ч растет «пропорционально», уверены в полиции (данных нет, нарушение не фиксируется). Министерство также ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения: увеличение средней скорости на 1 км/ч приводит к росту общего числа ДТП на 3%, ДТП с погибшими — на 4–5%. Полиция также ссылается на «научные исследования», из которых следует, что превышение лимита в 60 км/ч на 5 км/ч приводит с росту вероятности попасть в аварию такому же, как если бы в крови водителя содержалось 0,5 промилле алкоголя. Штраф, пишет Александр Горовой, поможет достичь целей, заложенных в майских указах президента: снизить число погибших в ДТП до 4 на 100 тыс. человек (по итогам 2018 года — 12,4). В МВД собрали мнения ведомств и госорганов власти: 19 из них новую санкцию поддержали, 1 — против (какое, не уточняется). При этом МВД говорит об «отложенном сроке действия»: сначала нужно проверить обоснованность скоростных ограничений, установки знаков, применения камер, а также провести кампанию по информированию населения о новых штрафах.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков называет позицию МВД «довольно взвешенной», но считает, что одновременно нужно повысить скоростной режим на федеральных трассах, выявить и ликвидировать «кормушки» на дорогах (искусственно созданные условия, при которых водители нарушают) и обязать регионы согласовывать установку знаков и камер с ГИБДД. «Только после этого можно будет выносить вопрос о штрафе за 10–20 км/ч,— считает господин Лысаков.— Раньше никаких законопроектов и никаких отложенных сроков вступления в силу поправок быть не должно». Необходимость нового штрафа не доказана, считает депутат, данных МВД о связи этого вида нарушения с аварийностью нет. Из материалов полиции, представленных в Белый дом, следует, что число ДТП по причине превышения скорости снижается: в 2016 году таких аварий зафиксировано 4,4 тыс., за девять месяцев 2019 года — 2,4 тыс. «Если порог будет снижен до 10 км/ч, водители начнут больше смотреть на спидометр, чем на дорогу, что может спровоцировать рост аварий»,— предполагает Вячеслав Лысаков.

Иван Буранов, Андрей Винокуров