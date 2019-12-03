Вам шашечки или въехать

Аварийность с участием машин такси растет угрожающими темпами: в России за десять месяцев число ДТП выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Москве — на 70%. Основная причина — в усталости таксистов, вынужденных работать по 12–14 часов из-за низких тарифов, установленных интернет-агрегаторами, уверены независимые эксперты. Компании предлагают решить проблему установкой камер по отслеживанию состояния водителей и электронными путевыми листами. Аварийность должна снизиться после принятия нового «закона о такси», но сроки его принятия неизвестны.

Свежую статистику аварийности обнародовал начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов в ходе семинара по безопасности движения (проходит на этой неделе в Москве). За десять месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тыс. аварий), число погибших — на 41% (110 человек), раненых — на 63,9% (3,66 тыс.). «Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента,— пояснил господин Рыжов.— Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения». В Москве ситуация еще хуже: по данным столичного департамента транспорта, за десять месяцев аварийность с такси выросла на 70%, превысив 1,3 тыс. ДТП. Общее число аварий в РФ, напомним, снижается: по итогам десяти месяцев произошло более 133,2 тыс. аварий (–3,5% к прошлому году).

Московские власти, выяснил “Ъ”, направили в Госдуму «ряд предложений» для исправления ситуации: в частности, предложено ввести обязательное наличие российских прав для водителей такси, заложив эту норму в новой редакции «закона о такси» (изменения в 69-ФЗ).

Документ, напомним, принят в первом чтении еще в 2018 году и с тех пор дорабатывается. Сейчас законопроект направлен в государственно-правовое управление президента, рассказал “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

«Ситуацию с аварийностью сразу не исправишь, у нас огромная страна — 30% работающих в такси людей никто не проверяет,— говорит господин Ефимов.— Методы контроля в законе мы закладываем, также будет введен минимальный стаж для работы в такси — три года — и обязательные российские права». Сроков принятия законопроекта депутат не назвал, отметив, что в этом году этого «точно не произойдет».

Нужно делать ставку на цифровые средства контроля водителей, заявил директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов, выступая на семинаре по безопасности движения. Он, в частности, привел в пример камеры в салонах такси для контроля уровня усталости водителей, а также системы ограничения приема заказов при переработках. Кроме того, компания вместе с Минтрансом разрабатывает систему электронных путевых листов, которые позволят проводить дистанционные медосмотры водителей перед выходом на линию. Пилотный проект по тестированию системы запустят в 2020 году, подтвердил представитель Минтранса Владимир Луговенко.

Основная причина аварийности с участием такси — низкие тарифы, которые заставляют водителей работать без отдыха, уверен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов (в рамках эксперимента по изучению рынка такси сам работает таксистом). «Вчера я вез пассажира 40 минут и заработал всего 220 руб., это фактически благотворительность,— рассказал он “Ъ”.— Чтобы заработать в сутки "чистыми" хотя бы 1,5 тыс. руб., отдав большую часть выручки за аренду машины, в Москве нужно работать 12–14 часов каждый день. В результате водители за рулем устают и представляют опасность для окружающих».

Низкие тарифы — результат «доминирующего положения агрегаторов заказов и их конкуренции между собой», отмечает господин Шкуматов.





«Водитель не участвует в ценообразовании»,— говорит он. В результате из такси уходят «местные», их место занимают мигранты с низкими навыками вождения, плохо знающие город, поясняет эксперт. Высокую аварийность провоцируют низкие тарифы, «засилие мигрантов», подтверждает член общественного совета при Минтрансе России Андрей Попков. В сети уже появилась информация о забастовке таксистов, которая начнется на днях в разных городах в знак протеста против действия агрегаторов и действующих тарифов. «По сути, она уже началась: водители отказываются брать заказы»,— говорит господин Попков. Сегодня в Петербурге Ассоциация профессиональных водителей такси проведет согласованный митинг против сложившейся ситуации.

Иван Буранов