Таджикистан поднял цену переводам

3 декабря Нацбанк Таджикистана (НБТ) ввел новый порядок трансграничных переводов — только через свой Национальный процессинговый центр (НПЦ). К этому времени подключиться к нему смогли лишь две российские системы — «Юнистрим» и Contact, на долю которых приходится всего около 10% переводов из РФ. Причем данные системы работают по тарифам значительно выше, чем были у тех, кто не смог полноценно продолжить работу. Сложности с выдачей переводов сохраняются у остальных систем, в том числе у лидера рынка «Золотой короны», и скорого решения проблемы участники рынка не ожидают.

Во вторник, 3 декабря новый порядок денежных переводов в Таджикистан (см. “Ъ” от 3 декабря) вступил в силу. Как сообщали местные СМИ, с утра банки в Таджикистане переводы из РФ не выдавали, это подтвердили “Ъ” источники в нескольких таджикских банках.

Довольно оперативно запустила выдачу отправленных из России переводов система «Юнистрим», она заключила соответствующее соглашение с НБТ еще в октябре. «Переводы осуществляются в рублях, долларах и евро без перебоев,— сообщили “Ъ” там.— За сегодня было выдано переводов на сумму около 32,3 млн руб., $180 тыс. и €5 тыс. (44,25 млн руб. по курсу ЦБ.— “Ъ”)». Закончить интеграцию с НПЦ смогли и в Contact. «Система подключилась к НПЦ в срок и с утра 3 декабря 2019 функционирует полностью в штатном режиме,— заявили там.— Прием и выдача денежных переводов Contact доступны в четырех валютах: рубли, доллары, евро и сомони».

По данным, презентованным 25 ноября в рамках встречи в Банке России НБТ, на долю «Юнистрим» в структуре поступающих в страну денежных переводов приходится 8,01%, на Contact — 3,08%. Остальные системы денежных переводов, имеющие значимые доли на рынке Таджикистана, во вторник так не заработали.

Крупнейшим игроком на рынке является «Золотая корона» с долей 81,98%, на «Вестерн Юнион» приходится 4,93%, остальные имеют долю в поступлении средств в Таджикистан менее 1%. В НТБ во вторник сообщили, что с «Вестерн Юнион» соглашение подписано, но остались некоторые технические моменты. Сама система еще 29 ноября сообщила о приостановке переводов в/из Таджикистана.

В «Золотой короне», через которую шло подавляющее большинство переводов из РФ в Таджикистан, отметили, что «существуют сложности с выдачей денежных переводов в Таджикистане в связи с введением НБТ нового порядка переводов». «Подключиться к процессингу НБТ в указанные сроки по независящим от нас причинам не представлялось возможным, требуется решение целого ряда юридических и технологических вопросов»,— пояснили там. «Мы находимся в диалоге и надеемся на конструктивную позицию НБТ в интересах граждан Таджикистана, которые используют сервис для перевода средств своим семьям»,— заверили в «Золотой короне».

В России система работала в штатном порядке и приняла более 600 млн руб. переводов в Таджикистан, но не смогла выдать в связи с новым порядком.

По словам главы НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, оператором платежной системы «Золотая корона» является РНКО «Платежный центр», и даже если система подпишет необходимые соглашения, она не сможет выполнить иное требование НБТ — размещение средств в НБТ в объеме планируемых переводов. Как ранее поясняли в ЦБ, это запрещено РНКО инструкцией ЦБ 129-И. «Проблема решаемая, но требует определенного времени и готовности идти навстречу со стороны НБТ, например, в предоставлении отсрочки для урегулирования указанных нюансов,— говорит госпожа Обаева.— Очевидно, что те системы, которые начали работу, не смогут даже при желании заместить в обозримом будущем лидера рынка». Для этого необходимо расширение точек физического внесения наличных до уровня «Золотой короны», а также наличие средств для размещения их в НБТ с учетом увеличивающегося объема переводов, поясняет она. Как сообщили в «Золотой короне», у них около 20 тыс. точек приема наличных в России, в «Юнистрим» на вопрос “Ъ” не ответили, но, по оценкам участников рынка, это около 5 тыс. точек.

Если НБТ и «Золотой короне» не удастся договориться, большая часть проводимых ею переводов уйдет в наличные, какая-то часть пойдет по банковским каналам, говорит госпожа Обаева. Но в любом случае снижение конкуренции на рынке денежных переводов приведет к их удорожанию, уверены эксперты. Комиссия за перевод из РФ в Таджикистан в рублях составляет у «Золотой короны» в онлайн 0,5%, в розничной сети — около 1%, у Contact — 1,4%, у «Юнистрим» — 0,95% в банках-партнерах, 1,5% в розничных сетях и онлайн и 2% через собственную сеть.

Ксения Дементьева