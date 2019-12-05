05 декабря, четверг
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (в центре)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное

Экономика


  • О снижении реальных доходов населения: «Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: они, эти доходы, начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный — может быть, 0,2–0,3%. На самом деле, важнее всего самочувствие людей и их ощущение... Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства, и, естественно, с этим необходимо что-то делать».
  • Об инфляции: «Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны».
  • Об инвестиционном климате: «У нас принято говорить, что у нас деловой климат вроде как и лучше, но, мягко говоря, неидеальный. Указывают причины: это и законодательство, которое нужно совершенствовать, иногда избыточная активность правоохранительных органов и целый ряд других проблем».

Общество


  • О летних акциях протеста: «Есть мощный запрос на справедливость, этот запрос вылился в том числе в различные акции. Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить свое мнение — это абсолютно нормально, но заявлять свое мнение нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами».
  • Об уголовных делах в отношении участников акций протеста: «В каждом конкретном случае нужно просто досконально разбираться, здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное».
  • О законопроекте против домашнего насилия: «Если есть дискуссия, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами. На самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать. У меня нет пока окончательной позиции по этому законопроекту. Там есть интересные новеллы, но существует риск манипулирования».
  • О проблемах с лекарствами: «Ни у кого не было цели убрать иностранные лекарства из аптек, но у граждан должен быть выбор. Нужно стимулировать иностранных производителей лекарств приходить на российский рынок. Государственное регулирование цен — это тоже довольно сложная тема. И необходимо предпринимать усилия, чтобы это регулирование было более гибким».

Интернет


  • О «суверенном рунете» и возможном закрытии YouTube: «Цель законопроекта (о "суверенном рунете") в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: ну а кто нас собирается отрезать? Это, как было сказано в одном советском кинофильме, "обывательские разговорчики". Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать — хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube».
  • О влиянии законопроекта о значимых информационных ресурсах на «Яндекс»: «Речь шла о ситуации, связанной с принятием закона, который еще находится в стадии подготовки. Был законопроект, который обсуждался и на площадке Госдумы. Это, естественно, лихорадило немного рынок. Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья, и настоящие, и в кавычках, такое регулирование имеют. И нам оно необходимо, но оно не должно быть дурным».

Внешняя политика


  • О президенте Украины Владимире Зеленском: «Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Но вопрос в том, получится ли у него».
  • Об отношениях с Белоруссией: «Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Нужно увидеть свет в конце тоннеля: куда мы с этой интеграцией идем. Нам все время говорят: "Мы не собираемся поступаться суверенитетом". Так и не надо ничем поступаться, с одной стороны. Но, с другой стороны, любая интеграция — напомню простую юридическую истину — это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз».

Спорт


  • О грядущем решении WADA по участию России в международных соревнованиях: «Все, что связано с этим допинговым скандалом, мне напоминает бесконечный антироссийский сериал: приняли решение — наказали — отстранили, потом где-то опять зачесалось, и еще раз посмотрим те же самые списки, пробы... Вероятно, что решение будет сложным для России. Нашим спортивным властям даны указания сражаться за интересы каждого спортсмена».

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