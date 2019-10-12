Европа безмолвствует, Турция наступает Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

— «Арцах (армянское название Карабаха.— “Ъ”) — это Армения, и точка!»

— «Карабах — это Азербайджан. И восклицательный знак!»

(полемика премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, вызвавшая новую эскалацию в Нагорном Карабахе).

«Видите, что происходит в Киеве? Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Только камни бросают в адрес этого молодого человека (Владимира Зеленского.— “Ъ” ) каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов! Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о конфликте на востоке Украины).

) каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов! Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме» «Эй, Европейский союз, проснись! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам» (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган об операции «Источник мира» в Сирии).

«Настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы» (президент США Дональд Трамп о прекращении военной кампании в Сирии).

По букве закона

Мосгорсуд утвердил приговоры фигурантам «дела 27 июля» Ивану Подкопаеву, Кириллу Жукову и Даниле Беглецу, отклонив их апелляции.

ГУ МВД по Москве намерено отсудить 18 млн руб. у Алексея Навального и других оппозиционеров за обеспечение порядка на несогласованных акциях.

Цифры недели

До 6,25% годовых может опуститься ключевая ставка Центробанка.

На 18,44% рухнули акции «Яндекса» на Московской бирже.

43 млрд руб. компенсации может добровольно выплатить «Транснефть» зарубежным потребителям из-за загрязнения сырья на нефтепроводе «Дружба».

3416 руб. составит средняя стоимость билета на новой высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

На $400 млн может вырасти объем розничного онлайн-экспорта в ближайшие три года.

Около 4,5 тыс. экзопланет было найдено с 1995 года, когда нынешние лауреаты Нобелевской премии Мишель Майор и Дидье Кело открыли первую планету вне Солнечной системы.

Инициативы недели

Минфин предложил запретить банкам обязывать заемщиков оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Ассоциация европейского бизнеса попросила правительство отказаться от индексации ставок утильсбора, которая влечет за собой рост стоимости автомобилей.

Федеральная антимонопольная служба выступила против налоговых послаблений для рыбопромышленников.

Вице-премьер Дмитрий Козак разработал проект, защищающий инвестиции в РФ, предложив оплачивать все регуляторные убытки.

Открыть виртуальную дебетовую карту можно будет через мессенджеры.

Бывшим сотрудникам ФСБ хотят на пять лет запретить выезд из России.

Минтранс готовит предложения по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему «Платон».

Депутаты Госдумы подготовили закон, позволяющий обжаловать штрафы ГИБДД через интернет.

В Госдуме предлагают блокировать пользователей электронной почты и мессенджеров.

Сделки недели

МГТС намерена объявить тендер и потратить до 1 млрд руб. на увеличение пропускной способности сети, чтобы подготовить ее к запуску сетей 5G.

«Почта России» запустила доставку в пункты выдачи и постаматы.

Производитель мяса «Мираторг» намерен создать мукомольное предприятие.

Бывшие топ-менеджеры «Интеко» продали офисную часть комплекса Fusion Park в центре Москвы компании Arrow Capital.

Неоднозначные достижения

Чукотка возглавила рейтинг смертности от алкоголя.

Депутаты Госдумы воздержатся от официальных поездок в США после задержания ФБР единоросса Инги Юмашевой. Препятствовать личным визитам никто не будет, отметил источник “Ъ”.

Отставки и назначения

Игорь Шумаков сменил Максима Яковенко на посту главы Росгидромета.

Сергей Глазьев уволен с должности советника президента России.

Директором ФСИН назначен экс-начальник УФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.