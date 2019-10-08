Действия полиции заслужили высокую самооценку

“Ъ” стали известны детали исков ГУ МВД по Москве к Алексею Навальному и другим оппозиционерам, поданных 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе Симоновского районного суда, московский главк в совокупности намерен отсудить почти 18 млн руб. за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа. Оппозиционеры называют иски «политическим преследованием».

Два иска к сторонникам Алексея Навального поступили в Симоновский районный суд 30 сентября. Первый подан к политикам Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Алексея Навального в Москве Олегу Степанову. Второй — также к госпоже Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Симоновского районного суда, оба иска связаны с тем, что представители главка «просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». Первый иск, к господину Навальному и его команде, подан на «8 млн 489 тыс. 156 руб. за акцию 27 июля». Второй, к госпоже Соболь и господину Албурову,— на «9 млн 402 тыс. 33 руб.— за акцию 3 августа».

«Для нас достаточно забавно, что ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств,— сказал “Ъ” Георгий Албуров.

— Мы будем оспаривать все эти решения. Мы считаем, что это часть общей кампании по ресурсному изматыванию и ФБК, и кандидатов (незарегистрированных на выборы в Мосгордуму 9 сентября и призывавших своих сторонников поддержать их требования о регистрации.— “Ъ”). Не совсем понятно, какие могли убытки понести полицейские, потому что их работа в том и заключается, чтобы привозить куда-то автозак, винтить людей и махать дубинками. Все это оплачивается из бюджета, и каких денег они хотят еще получить от нас сверху этого, не совсем понятно».

Господин Жданов сомневается, что соответствующие суммы есть у оппозиционеров, но источники средств для выплат будут обсуждаться после судов. В беседе с “Ъ” он назвал происходящее «безумным политическим преследованием оппозиции»: «Нас пытаются задушить финансово, это касается так же и "дела ФБК" (дела об отмывании сотрудниками ФБК 1 млрд руб., о котором стало известно в августе.— “Ъ”), где в рамках обысков изымают деньги и блокируют счета. С точки зрения гражданского права иски несостоятельны. У этих исков не должно быть процессуальных последствий».

Досудебные беседы с участниками процессов назначены на 21 октября. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не прокомментировали иски. Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал “Ъ”, что ГУВД в Москве, как правило, «выигрывает все суды», но если будут удовлетворены именно эти иски, можно будет «взыскивать деньги с бандитов, которых окружили и вызвали СОБР». Господин Пашкин считает, что в данном случае правомерен был бы иск Минфина — ведь главк получает средства на выполнение своих обязанностей из бюджета. Речь в исках может идти о расходах на премии сотрудникам за то, что они выходили на мероприятия в выходные, предполагает эксперт.

Напомним, 1 октября Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». ГУП «Московский метрополитен» выиграл у оппозиционеров 55 тыс. руб. в счет компенсации зарплат своих сотрудников за дополнительные смены во время акции 27 июля. Иск на 1 млрд руб. к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального подала компания по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и повреждения автомобилей 27 июля, 3 и 10 августа. Иск к оппозиционерам также подал прокурор Москвы. Кроме того, 2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») к Алексею Навальному и другим оппозиционерам за понесенные убытки в день несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Оппозиционеры солидарно должны выплатить компании 241 тыс. 520 руб., хотя истец требовал компенсации в объеме 551 тыс. 847 руб. 40 коп. В этот же день представители ООО «М.Такси коммуникации» отказались от заявленных требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после санкционированного митинга 10 августа на проспекте Сахарова. Однако новым ответчиком по иску компании стал сторонник Алексея Навального Борис Золотаревский, который и призвал участников митинга отправиться к зданию администрации президента в Китай-городе. С господина Золотаревского хотят взыскать 194 тыс. руб. Еще два иска служба такси подала к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа, суммарно за все акции она намерена взыскать 787 тыс. руб.

Владимир Хейфец