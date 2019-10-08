Данил Беглец не избежал колонии

Московский городской суд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу, осужденному Тверским районным судом на два года колонии общего режима за применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несогласованной акции 27 июля. По версии следствия, он «схватил представителя власти за запястье левой руки, причинив острую боль». Адвокаты подсудимого просили прекратить уголовное дело или назначить штраф, учитывая смягчающие обстоятельства. Прокурор настаивал на законности решения суда. После заседания полиция задержала двух бывших фигурантов дел, связанных с летними акциями протеста, которые стояли в пикетах у здания суда с плакатами в поддержку Данила Беглеца.

Апелляцию на приговор Данила Беглеца рассматривали с часовым опозданием. Поддержать подсудимого пришли около 30 человек, в том числе политик Дмитрий Гудков и рэпер Грязный Рамирес. Многие из слушателей приехали на суд из других городов, но так и не попали в зал, не вместивший всех желающих: для них была организована трансляция.

Судья Елена Иванова зачитала приговор, вынесенный фигуранту «московского дела» Тверским судом, и жалобы защиты. Она еще раз повторила, что господин Беглец осужден «за насилие в отношении представителя власти, не опасное для здоровья»: из дела следует, что он «схватил за руку сотрудника полиции и против его воли сильно дернул».

Защита в апелляции просила прекратить уголовное дело на Данила Беглеца или заменить наказание штрафом.

Приговор Тверского суда адвокат Станислав Рыбчинский назвал «несправедливым в силу чрезмерной суровости» и попросил суд иметь в виду как учтенные, так и не учтенные ранее смягчающие обстоятельства, которые противоречат «такому жесткому приговору».

Он просил обратить внимание, что подсудимый руководит производственным бизнесом, «обеспечивающим рабочими местами десятки человек», устно и письменно принес извинения полицейскому, направил ему 10 тыс. руб. компенсации за моральный ущерб и обязался оплатить любое лечение. Кроме того, на его иждивении находятся пожилая мать и двое малолетник детей, «один из которых тяжело болен».

«Статья (по которой осужден Данил Беглец.— “Ъ”) предусматривает широкий спектр альтернативных мер наказания: штраф, исправительные работы, арест в колонии-поселении,— обратился к суду господин Рыбчинский.— Суд (Тверской районный.— “Ъ”) перечисляет положительные характеристики (подсудимого.— “Ъ”), но назначает ему жесткое наказание». Адвокат добавил, что за более тяжкие преступления по этой статье подсудимые получали менее суровое наказание. В качестве одного из примеров он привел решение по делу Павла Устинова, которому Мосгорсуд заменил три с половиной года колонии на год условно. «Прошу объективно к этому делу отнестись, по-человечески. Прошу оценить вред сотруднику правопорядка, а также то, какие действия были предприняты Беглецом после того, как он был задержан»,— сказал господин Рыбчинский.

Судья приняла ходатайства адвокатов, приобщив к делу документы о бизнесе подсудимого и материалы петиции, организованной в его защиту, после чего представила слово самому Данилу Беглецу. «Мои действия были спонтанными, обусловленными, как мне казалось, не совсем правомерными действиями (полиции.— “Ъ”),— сказал подсудимый.— Я не хотел причинять ему вред, только отдернул руку от парня, которого он задерживал. Я не планировал причинять вред сотрудникам полиции, у меня не было спецсредств. Это была моя ошибка, это не специально. Я не отрицаю, я причинил вред и боль, но я не хотел. Уважаемый суд, у меня двое малолетник детей, у моего сына проблемы с ногой, я прошу, не назначайте мне, пожалуйста, наказание, связанное с лишением свободы».

Прокурор, в свою очередь, посчитал решение Тверского суда «законным, обоснованным и мотивированным». Выслушав его, судья удалилась в совещательную комнату.

Мать Данила Беглеца, в течение суда принимавшая таблетки, заплакала и попыталась задать вопросы судье. Ее остановили судебные приставы, напомнив, что во время заседания она говорить не может.

После короткого перерыва судья Елена Иванова зачитала решение: оставить приговор без изменений. Приставы попросили слушателей покинуть зал, но все окружили мать Данила Беглеца, которая беспрерывно плакала, периодически останавливаясь в коридоре. Приставы попросили ее уйти, сославшись на то, что она «нарушает общественный порядок».

После заседания адвокат Станислав Рыбчинский сообщил журналистам, что будет и далее обжаловать приговор. В это же время около Мосгорсуда задержали бывших фигурантов дела «27 июля» Алексея Миняйло и Владислава Барабанова, которые стояли на улице в пикетах: господин Барабанов держал плакат с надписью «Свободу Данилу Беглецу и всем политрепрессированным», на плакате господина Миняйло было написано «Позор». «Мы стояли на расстоянии более 50 метров друг от друга, но полицейские сказали нам, что мы нарушаем правила пикетирования»,— рассказал “Ъ” господин Барабанов. На момент сдачи материала обоих отпустили из ОВД «Преображенский», во вторник они должны явиться для подписания протоколов.

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов в разговоре с “Ъ” привел статистику судебных приговоров по ч. 1 ст. 318 УК РФ со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде РФ: всего осуждено 5960 человек, из которых 2036 человек получили штрафы, а 2644 — условное лишение свободы. «По делам, рассматриваемым судами в особом порядке, где обвиняемый в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ признает вину, лишение свободы для "первоходов" применяется крайне редко, как правило, суд назначает штраф или условный срок,— объясняет господин Глухов.— В пример можно привести инцидент в Чебоксарах, где сын мэра города (Олег Ладыков.— “Ъ”) ударил оперуполномоченного при исполнении по лицу и оскорбил. Потом он каялся, просил рассмотрения дела в особом порядке и в результате был приговорен к полутора годам лишения свободы условно». «Апелляционные жалобы на приговоры Ивану Подкопаеву и Кириллу Жукову, скорее всего, удовлетворены не будут»,— предполагает господин Глухов. Рассмотрение апелляций на приговор Кирилла Жукова (приговорен к трем годам колонии за удар по забралу шлема росгвардейца) и Ивана Подкопаева (приговорен к трем годам за распыление газового баллончика) назначено в Мосгорсуде на среду, 9 октября.

Кира Дюрягина, Мария Старикова, Елизавета Михальченко