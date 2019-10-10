Госдума заклеймила Америку невъездом

Депутаты в ближайшее время воздержатся от официальных поездок в США: такое решение принято на совете Думы в среду. Поводом стало задержание и допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы от «Единой России» Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Что касается личных поездок, прямого запрета на них не будет, однако депутаты сами понимают, что сейчас для них не самое подходящее время, сообщил “Ъ” источник в руководстве Госдумы. В случае крайней необходимости — например, похорон близкого родственника — никто не запретит парламентарию ехать в Америку, но было бы неплохо, если бы он заранее уведомил начальство, отметил источник “Ъ”.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявила, что поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены. «У нас должен был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков лететь в командировку в США, но визит не состоится»,— сообщила госпожа Кашеварова. Приостановка связана с задержанием в аэропорту США депутата Инги Юмашевой сотрудниками ФБР. «Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения»,— сообщила помощница спикера. Временный запрет на командировки в США подтвердил источник в руководстве Госдумы. Сама госпожа Юмашева в среду сказала журналистам, что депутаты не должны поддаваться на провокации спецслужб, а должны развивать каналы диалога, будучи при этом готовыми к провокациям.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в разговоре с “Ъ” пояснил, что парламентариев не призывают навсегда отказаться от командировок в США. По его словам, речь о том, что во время подобных поездок они должны быть максимально защищены и иметь «должное дипломатическое прикрытие». По его словам, Инга Юмашева направлялась в поездку с дипломатическим паспортом, но виза стояла в общегражданском. «Видимо, формально это позволило ФБР провести с ней беседу и попытаться развести на вербовку,— предположил парламентарий.— Когда человек въезжает в страну, ему недостаточно просто иметь на руках дипломатический паспорт, чтобы иметь соответствующий статус и неприкосновенность». Впредь депутатам предлагается оформлять все свои поездки через МИД, который, в свою очередь, уведомит Госдепартамент. «Видимо, ездить в США придется, обложившись по полной программе»,— заключил Примаков.

По словам источника “Ъ” в руководстве Госдумы, депутатам никто не будет препятствовать, если отправиться в США в частном порядке их заставят особые обстоятельства — например, смерть близкого родственника. Однако в этом случае руководство палаты надеется, что парламентарий уведомит о своей поездке заранее.

В недавнем прошлом депутаты ездили в США с удовольствием: так, в ноябре прошлого года в ходе региональной недели вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев разместил в Facebook фотографии из Майами. «Miami, можно только влюбиться!» — подписал он кадры с американским флагом. Под этим постом оставил комментарий глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который обратил внимание на то, что в ходе региональной недели депутат должен посещать регионы, от которых избрался. «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции»,— ответил Лебедев. Позже запись стала недоступна для просмотра. Господин Лебедев отказался ответить на вопрос “Ъ”, как он планирует посещать своих избирателей в Майами в условиях приостановки поездок в США.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Ингу Юмашеву в течение часа допрашивали сотрудники Федерального бюро расследований США в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, куда она прилетела для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Господин Антонов добавил, что Юмашевой «было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение». МИД РФ сообщил, что произошла «очередная враждебная акция», российское посольство направило в США ноту протеста, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал действия американских властей в отношении Инги Юмашевой неприемлемыми и заявил, что Кремль глубоко озабочен подобным развитием событий.

До истории с задержанием Юмашевой форум «Диалог Форт-Росс» уже оказывался в эпицентре скандала. Стало известно, что на мероприятие не попала группа российских дипломатов из-за того, что им вовремя не выдали визы США. Отметим, форум спонсирует американский фонд «Ренова Форт-Росс» Виктора Вексельберга, фигуранта санкционных списков США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила тогда, что практика затягивания выдачи американских виз приобрела регулярный характер. Еще раньше, в сентябре этого года, не смогли вовремя получить американские визы несколько представителей российской делегации РФ, направлявшейся на Генассамблею ООН. По словам главы комитета по международным делам СФ Константина Косачева, американская сторона «не оформила визы в срок». В апреле 2019 года США не выдали визу эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России Дмитрию Поклонскому, который должен был выступить на заседании Совбеза ООН. В мае США не выдали визы еще нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие в Нью-Йорке в работе подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. В 2015 году США отказались выдавать полноценную визу спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко из-за того, что спикер Совфеда находится в санкционном списке. Срок действия ее визы ограничили тремя днями, кроме того, для сенатора ввели ограничения на перемещение по городу.

Американским политикам также периодически отказывают во въезде на территорию России. В частности, 28 августа сенатор Рон Джонсон заявил, что власти России отказали ему и его коллеге Крису Мерфи в оформлении визы для въезда в страну. В МИДе сообщили, что имя политика имеется в стоп-листе — списке лиц, пребывание которых на территории РФ нежелательно. По тем же причинам в разные годы было отказано во въезде экс-послу США в России Майклу Макфолу и сенатору Джоан Шаин.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Кира Дюрягина