Двух точек здесь быть не может Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе

После некоторого затишья ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта резко обострилась. В результате последних инцидентов один армянский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Эскалация происходит на фоне крайне жестких заявлений лидеров двух стран. В ответ на слова Никола Пашиняна о том, что Карабах — «это Армения, и точка», Ильхам Алиев, выступая на заседании Валдайского клуба, провозгласил: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!» Москве становится все сложнее балансировать между Баку и Ереваном. После того как глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал слова Никола Пашиняна, в МИД Армении предупредили, что посредники должны воздерживаться от «односторонних оценок».

О новой эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, обвинив азербайджанскую сторону в «преднамеренном обострении обстановки». «В результате последних инцидентов погиб один военнослужащий ВС Армении, еще трое получили ранения»,— заявила госпожа Нагдалян, призвав Баку «воздерживаться от любых провокационных действий, в том числе от военно-инженерных работ вдоль армяно-азербайджанской международной границы».

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили о том, что только за одни сутки, с 4 по 5 октября, армянская сторона более 20 раз нарушила режим прекращения огня. За несколько дней до этого в зоне конфликта был убит азербайджанский военнослужащий. Как заявили в Минобороны Азербайджана, солдат попал под обстрел после того, как «заблудился и оказался между позициями войск».

В Нагорном Карабахе изложили свою версию инцидента, сообщив, что военнослужащий был убит при попытке «диверсионной вылазки», совершенной группой военнослужащих противника.

Отправной точкой новой эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта стал состоявшийся 5 августа визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Степанакерт, в ходе которого он сделал нашумевшее заявление: «Арцах (армянское название Карабаха.— “Ъ”) — это Армения, и точка!»

Весьма символично, что в столице самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики господин Пашинян повторил фразу погибшего в 1992 году героя карабахской войны Леонида Азгалдяна, который был одним из основателей «Армии освобождения» — военизированной организации, призванной защищать армян Нагорного Карабаха от Азербайджана.

До последнего времени представители армянского руководства предпочитали публично не цитировать Леонида Азгалдяна, принадлежавшего к самым непримиримым сторонникам независимости Нагорного Карабаха и посмертно награжденного Боевым крестом I степени. Судя по всему, в Ереване не желали давать лишний повод своим оппонентам обвинить себя в игнорировании четырех резолюций Совета Безопасности ООН по Карабаху, принятых в начале 90-х годов.

В резолюции №853, принятой СБ ООН 29 июля 1993 года, в частности, подтверждается «суверенитет и территориальная целостность Азербайджана», осуждается «захват Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджанской Республики» и содержится требование «немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана».

Между тем, выступая 25 сентября на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Никол Пашинян посвятил свою речь Карабаху и отношениям с Азербайджаном, дав понять, что его обращение в Степанакерте и цитирование крылатой фразы Леонида Азгалдяна не было случайностью.

Призвав президента Азербайджана Ильхама Алиева «создать условия для прогресса в мирном процессе», Никол Пашинян тут же допустил новые резкие выпады в адрес Баку. «Власти Азербайджана не намерены решать этот конфликт. Вместо этого они хотят победить народ Нагорного Карабаха. Они не хотят идти на какой-либо компромисс. Их цель — месть за неудачную попытку агрессии против народа Нагорного Карабаха в 1990-х и 2016 году»,— предупредил армянский лидер.

Одним из первых на сторону азербайджанского лидера встал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы, несмотря на все принятые резолюции»,— заявил господин Эрдоган на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Уже после того, как Никол Пашинян вернулся из Нью-Йорка в Ереван, ему предстояло принимать лидеров государств—членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), включая президента России Владимира Путина (подробнее см. репортаж Андрея Колесникова в “Ъ” за 2 октября). Однако подготовка встречи двух лидеров и их общение «на полях» заседания ВЕЭС вызвали у ряда экспертов в Ереване немало вопросов.

«В преддверии заседания сформировалась нестандартная, если не сказать нездоровая, атмосфера: долгое время в СМИ муссировались слухи о том, что президент России Владимир Путин может не прилететь в Ереван, и на самом высоком уровне данная информация была опровергнута буквально за несколько дней до намеченной даты. Под вопросом была и личная встреча российского президента с армянским премьером»,— отмечает ереванский политолог Бениамин Матевосян.

«Десятиминутные встречи Никола Пашиняна с Владимиром Путиным в стенах ресторана гостиницы "Двин", а также в ереванском аэропорту Звартноц, куда президент России прибыл после встречи с супругой второго президента Роберта Кочаряна Беллой Кочарян, ограничились лишь протокольными фото- и видеосъемками. Судя по всему, обсуждения накопившихся проблем не произошло», — подводит итог Бениамин Матевосян в комментарии агентства «Новости-Армения».

Напомним, что известный как давний друг Владимира Путина Роберт Кочарян был обвинен в попытке свержения конституционного строя в 2008 году и находится под стражей.

Между тем уже через три дня после поездки в Ереван Владимир Путин счел необходимым провести встречу с Ильхамом Алиевым, пригласив его в Сочи для участия в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Помимо президента Алиева среди других участников ереванской встречи в Сочи присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступлению Ильхама Алиева на Валдайском форуме предшествовала его встреча с Владимиром Путиным. «Несмотря на то что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году $2,5 млрд»,— заявил Владимир Путин.

Присутствовавший в Сочи глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что среди перспективных проектов стороны обсудили возможность строительства в Азербайджане атомной станции при содействии Москвы. «Владимир Владимирович активно предложил, а Ильхам Гейдарович согласился как минимум с возможностью глубоко изучить этот вопрос»,— заявил глава «Росатома». На вопрос о мощности станции господин Лихачев уточнил: «АЭС будет такая, которую выберет наша азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию».

Между тем свое главное заявление в Сочи Ильхам Алиев сделал на итоговой пленарной сессии заседания Валдайского клуба. Посвятив свое выступление теме карабахского урегулирования, господин Алиев превратил его в жесткую полемику с Николом Пашиняном. В своем эмоциональном выступлении он прокомментировал его слова о том, что «Карабах — часть Армении. И точка», назвав их «ложью». «Карабах — это Азербайджан. И восклицательный знак!» — заявил он.

«Высказывание Ильхама Алиева — это ответ в жанре троллинга на заявление Никола Пашиняна. Ильхам Алиев сделал свое заявление в присутствии Владимира Путина, чтобы создать впечатление, что ему попустительствует Россия»,— прокомментировал “Ъ” заявление азербайджанского лидера армянский эксперт Виген Акопян.

Между тем Москве становится все сложнее балансировать между Баку и Ереваном. Комментируя в Сочи ситуацию в зоне карабахского конфликта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «политический процесс заторможен и пока с этого тормоза сняться не получается».

«Стороны делают заявления достаточно серьезные. В том числе звучали слова, что Карабах — это Армения, так же как из Тираны премьер-министр заявлял: "Косово — это Албания". Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса»,— заявил глава российского МИДа.

Ответ из Еревана последовал быстро. Комментируя слова российского министра, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила: «Мы считаем важным, чтобы каждый из посредников избегал выборочных и имеющих односторонний характер оценок».

Сергей Строкань; Айк Халатян, Ереван