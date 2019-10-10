Донбасс не дает однозначного отвода Подготовка встречи лидеров «нормандской четверки» не запустится без разведения сил на Востоке Украины

В Донбассе второй раз за эту неделю сорван отвод сил конфликтующих сторон. Украинские военные и вооруженные формирования непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остаются на своих позициях в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Их разведение — ключевое условие проведения саммита в «нормандском формате». В Кремле говорят, что принимать окончательное решение о встрече «четверки» будут лидеры Германии, России, Украины и Франции.

Начать разведение сил и средств противостоящих друг другу сторон близ поселков Петровское и Золотое планировалось 7 октября. Дату согласовала в Минске в начале месяца трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Отвод войск в Петровском и Золотом и согласование общей редакции «формулы Штайнмайера» были условиями Москвы для выхода на саммит в «нормандском формате».

Формулу согласовали и зафиксировали на бумаге 1 октября на заседании ТКГ в белорусской столице. Но с отводом сил возникли проблемы: 7 октября он не произошел из-за того, что в зоне конфликта не прекращалась стрельба.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал это главной помехой запланированному разведению. По его словам, режим тишины должен сохраняться семь дней.

Правда, собеседник “Ъ” в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, сказал, что в решении ТКГ нет упоминаний о семи днях тишины, которые должны предшествовать началу отвода сил.

В итоге было объявлено, что вновь развести силы попробуют 9 октября. Но 9 октября снова ничего не случилось. Представители ЛНР констатировали срыв разведения сил в районе поселка Золотое, возложив вину на украинскую сторону. Не начался отвод и в Петровском. Третья попытка будет предпринята 10 октября.

Москва тем временем продолжает настаивать на том, что саммит «нормандской четверки» состоится при выполнении условия о разведении. Об этом сказал “Ъ” источник, близкий к переговорам с Киевом. Он добавил, что разведение должны подтвердить наблюдатели из мониторинговой миссии. А когда военные покинут позиции, там начнется демонтаж укреплений и разминирование.

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сказал, что окончательное решение, проводить ли встречу «нормандской четверки», если отвод сил в результате так и не случится, примут лидеры Германии, России, Украины и Франции.

События на Украине пока указывают на то, что разведение сил в Петровском и Золотом может столкнуться с серьезным сопротивлением.

Не допустить отвода пытаются ветераны боевых действий в Донбассе, националисты, волонтеры и оппозиция — в первую очередь «Европейская солидарность» экс-главы государства Петра Порошенко. Планы президента Владимира Зеленского на этот счет они называют капитуляцией и предательством национальных интересов.

В минувшее воскресенье в Киеве прошла самая масштабная за последние годы акция протеста. Оппоненты господина Зеленского обещали заменить бойцов вооруженных сил Украины, отводимых от линии фронта, на добровольцев.

Протесты прошли и в других городах страны. А вскоре после завершения митингов в Золотое прибыло несколько десятков представителей националистической организации «Национальный корпус». Ее руководитель, первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий обещал, что не даст изменить линию фронта, и призвал украинцев помочь ему в этом.

«Прошу каждого ветерана, каждого украинца, имеющего такую возможность, приехать в Золотое, протестовать тут, показать свою позицию. И если тут будет несколько тысяч украинцев, они не осмелятся разводить войска»,— сказал господин Билецкий в опубликованном 8 октября видеообращении.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (создана на основе нескольких батальонов запрещенного в РФ «Правого сектора») Андрей Гергерт пообещал, что в случае отвода войск оставленные частями ВСУ позиции долго пустовать не будут — их тут же займут добровольцы.

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через “добровольцев” прошли около 20 тыс. человек, только через мое подразделение прошли несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим»,— предупредил господин Гергерт.

Датой сбора добровольцев и ветеранов, готовых занять оставляемые армией позиции, было выбрано как раз 9 октября. Этот день указан в качестве дня начала «выполнения практических мероприятий по отводу сил и средств согласно плану-графику» в справке, составленной по итогам заседания рабочей группы по вопросам безопасности в Минске 1 октября. Справку опубликовала у себя в Facebook депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз, добавив, что содержащуюся в ней информацию подтвердили ее источники.

Утром 9 октября к зоне боевых действий в Луганской области стянулись несколько десятков человек, в том числе ветераны войны в Донбассе, откликнувшиеся на призыв господина Билецкого. Ехали активисты автоколонной, часто с трудом преодолевая армейские и полицейские блокпосты. На одном из пунктов досмотра даже произошла небольшая стычка, в ходе которой со стороны силовиков прозвучал один предупредительный выстрел в воздух. Незначительные травмы получил полицейский, но никто не был задержан.

Украинская сторона, однако, продолжает подготовку к отводу своих сил.

Как заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь, сейчас военно-политическое руководство страны рассматривает несколько планов передислокации частей. Среди них есть и те, что предполагают вхождение в демилитаризованную зону целого ряда населенных пунктов, ныне находящихся под полным контролем украинских властей.

Таким образом, господин Бондарь подтвердил появившиеся ранее слухи о планах отвода войск, предусматривающих попадание в так называемую серую зону населенных пунктов Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Правда, подчеркнул он, такой отвод войск возможен только в случае, если на аналогичные действия пойдет и противник.

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в ходе поездки в зону боевых действий сообщил об уже утвержденных планах отвода войск. По его словам, украинские части должны отойти на те же позиции, которые они занимали в 2016 году.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию»,— говорил господин Хомчак в ходе одной из рабочих встреч.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что в случае нарушения противником достигнутых договоренностей украинские военные тут же вернутся на свои прежние позиции.

Между тем в четверг могут появиться дополнительные разъяснения украинской стороны как по вопросу разведения сил, так и по поводу «формулы Штайнмайера» и перспектив проведения саммита в «нормандском формате».

На 10 октября запланирована пресс-конференция Владимира Зеленского, и тема Донбасса наверняка будет одной из основных. Тем более что команда господина Зеленского информационно проиграла своим оппонентам, не разъяснив обществу, что за договоренности были достигнуты 1 октября в рамках ТКГ и какое они имеют значение для прекращения боевых действий на востоке Украины. Этим упущением воспользовались оппоненты президента, перехватившие инициативу, они объявили согласование «формулы Штайнмайера» капитуляцией перед Москвой и мобилизовали улицу для противодействия планам властей по отводу войск.

Матвей Шиманов, Киев; Владимир Соловьев, Кирилл Кривошеев