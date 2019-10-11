В ожидании похолодания потепления

Банк России перед заседанием совета директоров 25 октября опубликует уточненный прогноз по инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вчера фактически подтвердила, что в первой части — прогнозе инфляции до конца 2019 года — прогноз будет снижен, что позволяет аналитикам ожидать почти автоматического снижения ключевой ставки в октябре. Точка зрения ЦБ на вторую часть прогноза — инфляции 2020 года — пока неизвестна: Банк России ждет значительного влияния бюджетных расходов на уровень цен, и второе, декабрьское, снижение ключевой ставки пока остается под вопросом.

В кулуарах сочинской конференции Finopolis руководитель Банка России довольно определенно высказалась о перспективах дискуссий на заседании совета директоров ЦБ 25 октября по ключевой ставке. Эльвира Набиуллина подтвердила, что, несмотря на статус заседания (оно не является «опорным» и не сопровождается докладом о денежно-кредитной политике ЦБ с пересматриваемым инфляционным прогнозом), к нему будут пересмотрены текущие оценки ЦБ инфляции.

Формально глава ЦБ сказала даже больше — Эльвира Набиуллина заявила о том, что текущие показатели инфляции позволяют Банку России «быстрее смягчать денежно-кредитную политику» — и это означает по крайней мере то, что внутри объявленного ЦБ условного коридора равновесного значения ключевой ставки (6–7% годовых, он не пересматривался) регулятор склонен снижать ставку и далее. После сентябрьского заявления ЦБ о достижении нейтральности ДКП это было, по крайней мере формально, неочевидно — поэтому заявление главы ЦБ аналитики банков немедленно отразили в общем прогнозе на снижение ключевой ставки 25 октября до 6,75% годовых и росте вероятности снижения ставки в декабре 2019 года до 6,5% годовых. Часть аналитиков говорит о вероятности даже снижения ставки в октябре сразу на два шага и еще один шаг в декабре — то есть на начало 2020 года ключевая ставка, исходя из этих соображений, может опуститься до 6,25% годовых.

На горизонте нескольких месяцев эта логика работает — тем более что представители ЦБ теперь не отрицают, что дезинфляционные факторы в 2019 году реализуются сильнее, чем проинфляционные.

С большой вероятностью прогноз ЦБ на 2019 год сохранит «таргет» по инфляции внутри прогнозного диапазона (то есть прогноз будет ориентировочно выглядеть как 3,7–4,2% годовых). Отметим, что причины для снижения ключевой ставки и ослабления ДКП у Банка России на деле скорее должны тревожить аналитиков, чем радовать: в первую очередь это означает усиление скепсиса ЦБ по поводу мирового роста в 2020 году, будущих цен на нефть и уровня внутреннего спроса в России.

Соображения главы ЦБ по второй части прогноза — на 2020 год — привлекли меньше внимания, хотя Эльвира Набиуллина наиболее важные и дискуссионные вещи говорила именно об этом. «По существу, бюджетная политика оказалась сдерживающей, и для нас сейчас уже важен прогноз на следующий год, потому что на инфляцию этого года своими решениями по денежно-кредитной политике мы в меньшей степени уже можем повлиять. Наши решения действуют с лагом. Для нас очень важно соответствующее понимание того, как будут осуществляться бюджетные расходы в следующем году»,— заявила глава ЦБ, сделав акцент на том, что обсуждение совета директоров Банка России будет содержательным и подробным.

Причин для осторожности у совета директоров ЦБ на декабрьском заседании может оказаться сильно больше, чем в конце октября. Главной причиной низкого спроса в экономике и ЦБ, и Минэкономики, чьи прогнозы по инфляции на 2020 год уже явно за пределами «таргета» ЦБ (вплоть до 3,2% инфляции год к году), признают отставание бюджетных расходов от предполагаемых законом о нем. Известно, что правительство не намерено пересматривать (сокращать) невостребованное финансирование 2019 года по крайней мере по нацпроектам и перенесет его на 2020-й. ЦБ явно должен быть готов и к сценарию, в котором деньги бюджетной системы «обрушатся» на экономику в первом полугодии 2020 года, и к сценарию, в котором это отставание станет хроническим, а первое полугодие 2020 года с точки зрения исполнения бюджета будет таким же, как и первое полугодие 2019-го. В первом случае смягчение ДКП ЦБ должно быть очень коротким, во втором — более глубоким. В октябре исчерпывающих данных о том, как расходуется бюджет, у ЦБ еще не будет, в декабре, скорее всего, они уже появятся.

Дмитрий Бутрин