«Источник мира» забил войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале новой военной операции в Сирии — «Источник мира». Ее цель — занять 30-километровую полосу сирийской территории от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований, которые Анкара называет террористическими. И хотя операция была анонсирована пять дней назад, ее начало вызвало в мире серьезную настороженность и даже осуждение — из-за риска дестабилизации всего региона. Курдские «Сирийские демократические силы» заявляют, что не отдадут «ни пяди» своей земли, но в реальности мало что могут противопоставить турецкой авиации и сухопутным силам. Позиция России остается прежней: она настаивает на переговорах Анкары с Дамаском, а Дамаска — с курдами.

«Турецкие вооруженные силы вместе с Сирийской национальной армией только что начали операцию "Источник мира" ("Barış Pınarı") против Рабочей партии Курдистана, "Отрядов народной самообороны" (их турецкие власти считают единым целым.— “Ъ”) и "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ.— “Ъ”) на севере Сирии. Наша миссия — предотвратить создание террористического коридора на нашей южной границе и принести мир этот район»,— написал в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что операция также поможет возвращению сирийских беженцев, число которых в Турции превышает 3 млн, но при этом войска «сохранят территориальную целостность Сирии». Буквально через несколько минут после этого турецкий телеканал CNN Turk сообщил, что в турецкий МИД вызвали американского посла, чтобы разъяснить ему детали операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Владимира Путина господин Эрдоган предупредил о начале операции заранее — в телефонном разговоре. «Об этом речь шла»,— заявил господин Песков, отвечая на вопрос журналиста. Предупредила Турция и Дамаск, направив ноту в консульство Сирии в Стамбуле. Правда, сколько-нибудь смягчить позицию сирийского правительства это не помогло: оно называет начавшуюся операцию не иначе как «агрессией».

Первые города, в которые намерены войти турецкие войска в рамках новой операции,— это Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьяд. «Поэтому (примыкающие к ним турецкие города.— “Ъ”) Акчакале и Джейланпынар будут двумя центрами операции»,— говорится на сайте турецкого телеканала NTV.

В первые часы операции турецкие войска ограничивались авиа- и артиллерийскими ударам, однако уже к вечеру появились сообщения о полноценных наземных боях вдоль всей границы к востоку от Евфрата, в том числе с заходами на сирийскую территорию.

Первые из них в прямом эфире показали журналисты телеканала HaberTurk, разместившие камеры на крыше дома в Акчакале — сразу через границу от Телль-эль-Абьяда. Судя по виду, на этой позиции они чувствовали себя в полной безопасности, а зря — ответный огонь со стороны курдов не заставил себя долго ждать. На другой турецкий город — Джейланпынар уже упали два минометных снаряда. Правда, пострадавших в ходе этого инцидента нет.

Зато о жертвах среди мирного населения успели заявить курдские силы. «Двое гражданских погибли, двое других ранены в ходе авианалета на деревню Мишаррафа, к западу от Рас-эль-Айна»,— говорится в Twitter «Сирийских демократических сил» (SDF). Там же сообщается о «тяжелых бомбардировках» в районе города Камышлы — ближе к иракской границе.

«Мы будем драться с турками и не позволим им перейти границу. Мы используем любую возможность, чтобы противостоять турецкой агрессии»,— заявил глава пресс-офиса SDF Мустафа Бали.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что отражение турецкого наступления заставило курдов свернуть операции против террористов «Исламского государства». Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, способы защиты, которые используют курды против турецкой авиации, весьма просты: они жгут покрышки и нефтяные скважины, чтобы устроить дымовую завесу.

Отряды «Сирийской национальной армии» (СНА), которая находится под опекой Турции, присоединились к военной операции. В своем заявлении СНА дала гарантии жителям района, где проходит операция, что их «имущество, деньги, мечети и церкви» будут в безопасности. Одновременно СНА призвала курдские отряды SDF сдать свои позиции.

Западные партнеры уже успели предупредить Турцию об опасности несоразмерного применения силы.

«Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, усилить напряженность и вызвать лишние страдания людей»,— заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако он добавил, что Анкара предупреждала альянс о начале операции и пообещала, что все ее действия будут «адекватными и взвешенными». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, судя по всему, в это не верит. «Сирии нужна стабильность и политический процесс,— заявил он.— А турецкое наступление создает угрозу новой гуманитарной катастрофы». Он также призвал Турцию «завершить свое наступление и защищать свои интересы безопасности мирно». Позже к господину Маасу присоединились все остальные государства Евросоюза, подготовившие заявление от лица Совета ЕС. «ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с «Исламским государством», коалицией, членом которой является сама Турция»,— говорится в нем. Не остались в стороне и страны арабского мира. Так, МИД Египта выступил с инициативой срочно созвать Лигу арабских государств в связи с «грубой и недопустимой атакой на суверенитет братской арабской страны».

Кульминацией международной реакции стал созыв экстренной встречи Совбеза ООН по инициативе пяти членов из Европы — Франции, Великобритании, Германии, Польши и Бельгии.

Постпред ЮАР Джерри Мэтьюс Матджила, председательствующий в Совбезе, заявил журналистам, что «попытается назначить встречу по Сирии на завтрашнее утро» — то есть, на утро четверга.

Напомним, что начало новой операции президент Эрдоган анонсировал еще 5 октября. Был известен и план: занять 30-километровую полосу вглубь сирийской территории, к востоку от Евфрата. Большая часть территорий к западу от Евфрата и так контролируется турецкими войсками или подконтрольными Анкаре оппозиционными отрядами благодаря двум предыдущим операциям — «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

При этом российская позиция относительно турецкой военной активности в Сирии практически не менялась.

По мнению российских властей, все проблемы должны решаться на основе диалога между Анкарой и официальным Дамаском, а также Дамаском и курдами.

В Москве считают, что если у сирийских властей будет возможность контролировать границу с Турцией, то все проблемы будут решены. «Вслед за обменом заявлениями, который состоялся между Анкарой и Вашингтоном, мы контактировали с представителями и курдской стороны, и правительством (Сирии.— “Ъ”). Мы подтвердили, что побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе проблемы обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе»,— сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нур-Султане. По его словам, и Дамаск, и представители курдов заверили Москву, что готовы к диалогу. «Будем стараться максимально содействовать началу такого предметного разговора и рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками»,— сказал российский министр.

При этом российский министр возложил ответственность за ситуацию, сложившуюся на северо-востоке Сирии, на США. «Американцы организовывали там квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность, жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему, таким образом, который вызывал возражение у арабских племен, традиционно проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра»,— отметил он. Теперь американцы фактически бросают курдов на произвол судьбы. В понедельник, во время переговоров Сергея Лаврова в Багдаде и Эрбиле иракские курды опасались, что «такое легкое обращение с исключительно деликатной темой может всколыхнуть весь регион». Одновременно иракские курды выразили надежду, что Москва сможет убедить всех региональных игроков от применения крайних мер и будет содействовать диалогу между различными силами. В тот же день Сергей Лавров обсудил ситуацию со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По словам российского министра, господин Чавушоглу «твердо и однозначно» подтвердил, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии, и одновременно дал понять, что операция не будет долгой.

В тоже время дипломатические источники “Ъ” отмечают, что турки и раньше называли свое присутствие в Сирии временным, но то, что происходит на занятых ими территориях, свидетельствует об обратном.

В этих районах открываются турецкие учебные заведения, в ход идет турецкая валюта, есть и другие признаки укоренения Турции не сирийской территории.

Жестко препятствовать турецкой операции Москва не может — иначе под угрозой окажется «астанинский формат», в котором Россия участвует вместе с Турцией и Ираном. Это станет ударом для политического урегулирования в Сирии, особенно накануне запуска работы Конституционного комитета. Таким образом, у Москвы есть единственная возможность повлиять на ситуацию — добиться договоренностей между курдами и Дамаском. До сих пор все попытки, предпринимаемые на этом направлении, были безуспешными. В ходе нескольких раундов переговоров, организованных при посредничестве Москвы, обсуждались в основном вопросы, касающиеся «ситуации на земле», а до обсуждения статуса подконтрольных сейчас курдам районов, а также статуса SDF дело так и не доходило.

Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожава) тем временем приветствовала желание России содействовать диалогу между курдами и сирийским правительством. «Мы рассчитываем, что Россия сыграет роль помощника и гаранта»,— говорится в их официальном заявлении. Готовность курдов к диалогу с Дамаском при посредничестве Москвы подтвердил “Ъ” и член президиума Совета демократической Сирии Сиханок Дибо. «Когда говорить, если не сейчас? Если переговоры не состоятся, то дальше в них не будет никакого смысла. Мы должны сотрудничать, чтобы сохранить суверенитет Сирии»,— подчеркнул он. При этом он напомнил, что Россия уже трижды помогала организовывать такие переговоры — дважды на Хмеймиме, а также в Дамаске.

Господин Дибо также обратил внимание на то, что Турция начала операцию в седьмую годовщину начала наступления террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, запрещенная в РФ) на Рас-эль-Айн. «В итоге мы победили все террористические организации, которым помогала Турция. Сейчас Анкара пытается завершить то, что не смогли сделать "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Они хотели превратить этот район в рай для террористов. Мы остановили террористов тогда и будем продолжать бороться сегодня»,— сказал он. Курдский политик подчеркнул, что операция Турции направлена не только против курдов, но и представителей других этно-конфессиональных групп, проживающих на этой территории.

Кирилл Кривошеев, Марианна Беленькая