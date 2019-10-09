Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает для всех бывших сотрудников ФСБ запрет сроком до пяти лет на выезд из страны. Сегодня такие нормы действуют для тех, кто в период службы имел доступ к секретной информации. Один из авторов законопроекта, депутат Эрнест Валеев сообщил, что инициативу предложила сама ФСБ. По словам авторов законопроекта, норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний и уголовной ответственности.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для экс-сотрудников ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения. Документ разработали и внесли в Госдуму ряд депутатов «Единой России», члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн и Адальби Шхагошев. «Считаю, что документ правильный. В советские времена еще и жестче были нормы,— заявил в ходе заседания комитета его глава Леонид Калашников.— Считаю, что надо выносить (на заседание Совета Думы.— “Ъ”) и принимать». Господин Калашников добавил, что в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект 17 октября.

На данный момент, согласно законодательству, право сотрудников органов безопасности на выезд из страны может быть ограничено в период прохождения военной службы. После увольнения выезд может быть ограничен только в случае, если экс-сотрудники были осведомлены о сведениях особой важности или имели доступ к материалам под грифом «совершенно секретно». В случае если законопроект будет принят, ограничение на выезд сроком до пяти лет после увольнения распространится на всех сотрудников ФСБ. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, мотивацией к этому послужили случаи задержания и привлечения к уголовной ответственности за рубежом россиян, уволенных из органов безопасности. Причем, по мнению авторов инициативы, причиной этому был «исключительно факт прохождения ими службы в таких органах». Как ранее пояснял ТАСС глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений. Авторы инициативы также отмечают, что дополнительные меры по защите как военнослужащих, так и гражданских лиц необходимы на фоне напряженной международной обстановки.

Один из авторов законопроекта Эрнест Валеев заявил “Ъ”, что сотрудников ФСБ, попадающих под ужесточение, не так много, так как большинство из них и так не могут выезжать за рубеж по закону «О гостайне», поэтому вряд ли стоит ожидать «особого непринятия» среди военнослужащих. К тому же, по словам депутата, документ подготовлен по инициативе самой ФСБ. Господин Валеев не стал приводить примеры задержания и привлечения к уголовной ответственности сотрудников органов безопасности в других странах, отметив, что это данные ФСБ.

В ходе обсуждения законопроекта возник вопрос, почему речь идет только о сотрудниках ФСБ и под ужесточение не попадают другие категории военнослужащих, например, Службы внешней разведки или войск национальной гвардии. Эрнест Валеев пояснил, что общего закона по всем категориям военнослужащих нет и для каждой такой группы граждан должны быть разработаны отдельные поправки к соответствующим законам. Он уточнил, что, например, законопроект, ужесточающий выезд за границу сотрудников МВД, разработан и находится на рассмотрении правительства РФ.

Елена Рожкова