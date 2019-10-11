Штраф к вашим допуслугам

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита. Эту позицию поддерживает ЦБ, считая, что такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. Участники рынка указывают, что давно не пользуются такой практикой. Правозащитники же видят основную проблему в неэффективности страховых продуктов.

Минэкономики попросило участников рынка оценить поправки к закону «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), разрабатываемые Минфином, на наличие в них положений, вводящих избыточные необоснованные ограничения для предпринимателей, а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, которые могут возникнуть в связи с их принятием.

Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

При этом кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные им «вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг» в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов (займов) на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

Как пояснил “Ъ” партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, запрет обуславливать продажу товара или предоставление услуги другим товаром или услугой вытекает из закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса. «Отличие предлагаемых изменений в том, что теперь кредитной организации грозит завуалированный штраф в виде двойной стоимости допуслуги, на которой она настояла в отношениях с потребителем,— добавляет он.— Если сейчас заемщики могут только попытаться избежать навязанного им обязательства, то в будущем смогут требовать не просто его прекращения, но и взыскания компенсации с кредитной организации».

В Минфине указали, что «законопроект направлен на повышение защиты прав и интересов заемщиков, а также на создание условий для добросовестной конкуренции кредиторов», в том числе с учетом сформировавшейся практики навязывания ими допуслуг. «В рамках осуществления Банком России поведенческого надзора ЦБ будет следить за риском обхода кредиторами данных законодательных мер»,— добавили в министерстве. В ЦБ сообщили, что положительно оценивают предложенные законодательные изменения, отметив, что введение такого регулирования позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. При этом регулятор признает, что такие изменения «не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов». В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Кредиторы в целом поддерживают предложенные нововведения, однако уточняют, что необходима их дополнительная проработка.

В ВТБ считают, что изменения законодательства позитивно скажутся на деятельности честных игроков рынка, а доходы кредиторов, использующих агрессивную технологию продаж, сократятся. «Однако стоит уделить особое внимание регулированию взаимоотношений сторон и тем критериям, при которых услуги будут считаться навязанными,— указывают в банке.— Это необходимо, чтобы кредитные организации, их предлагающие, не несли убытков от работы недобросовестных юристов». В Альфа-банке отметили, что пик споров между финансовыми учреждениями и заемщиками был три года назад. «С тех пор ЦБ провел значительную работу, сейчас клиенты подключают страховку исключительно на добровольной основе,— отметили в пресс-службе банка.— Данная инициатива, скорее, закрепление уже сложившейся на рынке практики». По словам зампреда правления «Ренессанс Кредита» Сергея Королева, заемщики вряд ли будут продлевать страхование, если понимают, что погасят кредит через несколько месяцев, однако это повышает риски для клиента при потере работы или проблемах со здоровьем. «Зачастую допуслуги, в том числе страхование, позволяют заемщику избежать многих негативных последствий в форс-мажорных ситуациях,— соглашается директор СРО МФО "МиР" Елена Стратьева.— Мы считаем целесообразным обязать кредитора предоставлять получателю услуги безоговорочное право отказаться от нее в полном объеме в течение 14 календарных дней после приобретения». В Сбербанке отказались от комментариев.

Эксперты соглашаются, что в договорах давно не указывается необходимость страхования, но это не останавливает кредиторов. «Мы неоднократно проводили мониторинг условий заключения потребкредитов, и сотрудники банков поясняли, что страхование при их выдаче не является обязательным условием,— говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Но при этом добавляли, что если страховку не купить, то ставка становится выше, а шанс получить одобрение снижается, таким образом обходя запрет на прямое навязывание продуктов». Российские заемщики не считают страховые продукты эффективными для себя, добавляет она. «До тех пор, пока страховой рынок не изменит своего отношения к потребителю, ждать, что гражданин по своей инициативе ежегодно будет продлевать страховку на весь срок кредита, не приходится»,— отмечает госпожа Лазарева.

Светлана Самусева