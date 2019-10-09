Сети готовят к 5G

Подконтрольный МТС интернет-провайдер МГТС планирует потратить до 1 млрд руб. на увеличение пропускной способности сети, чтобы подготовить ее к росту числа устройств интернета вещей и запуску сетей 5G. Интерес к тендеру проявляли структуры МТС и китайской Huawei. Модернизацией сетей заняты все операторы, их подготовка к запуску 5G может занять до пяти лет.

МГТС (контролируется МТС) в ближайшие дни объявит тендер по закупке оборудования для расширения пропускной способности сети, сообщила “Ъ” представитель оператора Татьяна Мартьянова. Расчетная стоимость закупки составляет от 0,6 млрд руб. до 1 млрд руб., уточнил источник “Ъ” в компании. МГТС хочет расширить пропускную способность транспортной сети более чем в два раза, до 2,2 Тбит/с. Для этого к весне 2020 года компания планирует обновить сетевые роутеры операторского уровня. По оценке компании, это обеспечит непрерывную передачу данных от десятков миллионов одновременно подключенных устройств, в том числе интернета вещей (Internet of things, IoT), и позволит подготовиться к растущим объемам и скорости передачи данных по стандарту 5G.

Похожий тендер МГТС объявляла в июне. Компания планировала заказать услуги проектирования, поставки и запуска в эксплуатацию оборудования для расширения пропускной способности сети на 24 объектах в Москве. Начальная стоимость закупки составляла почти 2,8 млрд руб. Заявки подали «АДВ Консалтинг», Huawei, «Энвижн Груп» и «Джумс Проекты» (две последние входят в группу МТС). Но 1 октября МГТС решила отказаться от торгов, следует из материалов закупки. Отмена связана с корректировкой технического задания, утверждает представитель компании. В Huawei и «АДВ Консалтинг» не ответили на вопросы “Ъ” об интересе к новому тендеру.

В России, как ожидает ассоциация GSMA, операторы начнут запускать 5G в 2020 году, а к 2025 году число подключений к такой сети достигнет 47 млн (19% от общего объема). Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G в России, других странах СНГ, на Украине и в Грузии в 2019–2025 годах составят $28 млрд при общих затратах в $39 млрд, писал “Ъ” 8 октября.

К 5G готовятся и другие операторы. По словам представителя «Вымпелкома», радиочасть сети оператора в Москве уже «на 94% 5G-ready»; идет и модернизация транспортной сети. В Tele2 в феврале 2019 года начали установку 50 тыс. базовых станций 5G-ready Ericsson в 27 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, в июне начат монтаж 35 тыс. станций Nokia с поддержкой 5G. У «МегаФона» несколько программ модернизации транспортной сети для 4G, 5G и фиксированного бизнеса, суммарные инвестиции в развитие городских сетей уже превысили 2,5 млрд руб., уточнили в компании. «Ростелеком» будет готовить свои сети к 5G и готов стать партнером в создании общей инфраструктуры, если об этом договорятся мобильные операторы, указывает представитель компании. В ближайшие три года «ЭР-Телеком Холдинг» вложит в развитие сети 13 млрд руб., сообщил его представитель.

Действующие сети LTE крупнейших сотовых операторов имеют большую пропускную способность, но транспортные сети уже устарели, констатирует сотрудник одного из вендоров. «Расширение транспортных сетей в первую очередь нужно для соответствия радиосетям LTE, но это также модернизация перед появлением 5G»,— поясняет он. Модернизация, по его оценке, затянется на срок от двух до пяти лет.

Владислав Новый, Юлия Тишина