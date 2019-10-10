Чатный случай банка

Открыть дебетовую карту скоро можно будет без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или биометрии, за пару минут. Это стало возможным благодаря объединению двух решений: идентификации клиента оператором сотовой связи и реализации банковского интерфейса в мессенджерах. В результате кредитная организация сможет получить новых «легких» клиентов. Впрочем, банкиры не уверены в том, что решение станет массовым, указывая на ограниченный функционал предложенного продукта.

Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры собирается запустить МТС-банк, сообщил “Ъ” один из представителей финтех-сообщества. По его словам, в партнерстве с платформой LikeBank банк планирует получить новых клиентов из числа абонентов МТС (банк на 95% принадлежит мобильному оператору). Информация о трехстороннем сотрудничестве подтверждается и публикацией на сайте МТС-банка соответствующей оферты.

МТС и МТС-банк не предоставили комментарий. Основатель проекта LikeBank Эллиот Гойхман подтвердил “Ъ” запуск сервиса. «Это выпуск не карты LikeBank, а карты самого МТС-банка,— пояснил господин Гойхман.— Он сможет при помощи этой платформы "тащить" клиентов из МТС одним кликом. Никаких СНИЛС и селфи с паспортом». Собеседник, близкий к МТС-банку, заявил “Ъ”, что после «обкатки» технологии на клиентах МТС, вероятно, появится возможность идентификации клиентов, пользующихся услугами других операторов.

Вместо банковского приложения платформа предлагает воспользоваться несколькими мессенджерами, в том числе Telegram, Viber, Line и Messenger от Facebook. Выпуск карты производится путем отправки в чат номера телефона и ввода кода подтверждения, который приходит в виде СМС. Сотовый оператор идентифицирует клиента — по номеру телефона направляет банку данные об его владельце, в том числе ФИО и номер паспорта.

Поскольку таким образом можно пройти лишь упрощенную идентификацию, то виртуальная карта имеет законодательные ограничения. Максимальный остаток по ней не может превышать 60 тыс. руб., а общая сумма операций — не более 200 тыс. руб. в месяц. Есть также ограничения на снятие наличных в банкоматах: 5 тыс. руб. в день и 40 тыс. руб. в месяц. Пополнять карту можно как переводом средств из другого банка (обычно с комиссией), либо «стягивать» средства через интерфейс чат-бота с другой карты (бесплатно). Далее картой можно пользоваться либо для онлайн-покупок, либо добавить ее в кошельки вроде Google Pay и Apple Pay для бесконтактной оплаты.

По словам источника “Ъ”, банк с помощью аналогичных решений рассчитывает привлечь около 4 млн «легких» клиентов за три года. Поскольку этот случай нерыночный, то о прибыли МТС говорить не приходится. Но в будущем теоретически оператор может зарабатывать на других банках за услугу упрощенной идентификации. LikeBank будет получать лицензионные отчисления.

Сотовые операторы сотрудничают с банками, прежде всего, для создания своей банковской карты («МегаФон», «Вымпелком»). В части банковского обслуживания через мессенджеры первопроходцем является проект Talkbank, но карта доставляется курьером. Новшеством является объединение этих двух идей. По словам вице-президента по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимира Кудряшова, для операторов связи такие сервисы — возможность повысить уровень лояльности клиентов, для банков — простой и понятный путь к клиенту, которого можно таргетировать по географии, расходам на мобильную связь, интенсивности передвижений и т. п., для клиента — возможность быстро и просто начинать пользоваться новыми финансовыми сервисами.

Однако в связи с большими ограничениями, которые регулятор накладывает на финансовые операции клиентов с упрощенной идентификацией, «виртуальные карты уходят в прошлое», указывает директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков. При этом, по его словам, привычный для пользователей интерфейс мессенджера накладывает определенные ограничения на совершение сложных операций. В СМП-банке предполагают, что, когда произойдет некоторая конверсия абонентов МТС в обладателей легких банковских продуктов, другие операторы, вероятно, попытаются воспроизвести эту технологию. При этом представитель другого крупного банка выразил мнение, что с прочими кредитными организациями МТС вряд ли захочет делиться клиентами.

Виталий Солдатских