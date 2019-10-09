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Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков

Фото: Росгидромет

Медведев назначил нового руководителя Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. До это господин Шумаков был замглавы Росгидромета.

7 октября господин Медведев уволил с поста главы Росгидромета Максима Яковенко. До этого глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявлял, что Росгидромет ждет серьезная реорганизация. По словам министра, служба мониторинга окружающей среды должна улучшить возможности прогноза природных ЧС.

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