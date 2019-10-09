Нефть очищают деньгами

Зарубежные потребители, до которых из России весной дошла загрязненная хлорорганикой нефть, начали получать компенсации за форс-мажор на нефтепроводе «Дружба». Так, польской PKN Orlen пришла часть выплаты за недопоставку нефти. По данным “Ъ”, деньги может скоро получить и венгерская MOL. Но основной объем требований нефтяники, скорее всего, получат к концу года, когда потребители закончат расчеты, а потом перевыставят их «Транснефти». Добровольно монополия может выплатить максимум 43 млрд руб., исходя из оценки объемов загрязненной нефти в 5 млн тонн. Компенсаций сверх этой суммы придется добиваться в суде.

Польский концерн PKN Orlen получил часть компенсации за недопоставки нефти в связи с загрязнением сырья в трубопроводе «Дружба» (принадлежит «Транснефти») хлорорганическими соединениями в конце апреля. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь компании Иоанна Закревская, не назвав ни сумму, ни организацию, от которой пришли деньги. Концерн также ожидает компенсации за переработку загрязненного сырья. Расчет полной суммы Orlen собирается предоставить российской стороне до конца года, сейчас анализирует понесенные затраты. В том же графике закончить подсчет потерь планирует Белоруссия.

Источники “Ъ” рассказывают, что с Польшей до сих пор окончательно не согласован объем поступившего на территорию страны загрязненного сырья. Так, «Транснефть» оценивала его в 400–600 тыс. тонн, а Варшава — более чем в 1 млн тонн.

В середине сентября польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщал, что в его хранилищах остается около 450 тыс. тонн загрязненной нефти.

По данным собеседников “Ъ”, на прошлой неделе ЛУКОЙЛ провел переговоры с венгерской MOL и мог согласовать размер компенсации. Также согласованы параметры выплат Казахстану исходя из объемов компенсации около 600 тыс. тонн. В целом объем загрязненной нефти Белоруссия оценивала в 5 млн тонн.

В компаниях не ответили на запросы “Ъ”, в «Транснефти» ситуацию не комментируют. Источник “Ъ”, близкий к правительству, поясняет, что сейчас компенсации зарубежным потребителям российской нефти будут выплачивать те нефтекомпании, у которых были контракты на поставку сырья на НПЗ, а затем их перевыставят «Транснефти» как гаранту качества доставки нефти.

По мнению собеседника “Ъ”, у нефтяников не возникнет проблем с выплатой компенсаций, так как компании резервировали средства на этот случай.

При этом он уверен, что потребители попытаются получить с поставщиков как можно больше, в том числе за косвенный ущерб. Так, например, в июне вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял, что нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, непоправимо испортила на Мозырском НПЗ оборудование стоимостью $20 млн, в то время как собеседник “Ъ” на рынке уверяет, что на заводе давно планировалась замена части оборудования и оно было заранее заказано. Также, по словам собеседника “Ъ”, компенсации требует Германия, хотя в «Транснефти» уверены, что до страны загрязненная нефть дойти не успела.

Поставщики, по мнению источников “Ъ”, в свою очередь, попытаются предъявить «Транснефти» еще более высокие требования, чем получили сами от потребителей, например, за недополученную прибыль или ущерб репутации. Пока никаких требований монополии не предъявляли, уверяют собеседники “Ъ”. Они отмечают, что «Транснефть» собирается жестко отстаивать утвержденный советом директоров предельный размер выплат грузоотправителям из расчета $15 на баррель некондиционной нефти. Разбираться компаниям придется самим, так как правительство вмешиваться не собирается. Такую позицию “Ъ” подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Источник “Ъ” уверен, что судебных споров для решения разногласий по уровню выплат не избежать.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка считает, что компенсации в пределах $15 за баррель «Транснефть» выплатит нефтяникам без суда при предъявлении документов о понесенных расходах, но все, что будет выше этого уровня, компаниям придется отстаивать в суде. Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков добавляет, что условие о применяемом праве и конкретном суде или арбитражном учреждении, которое будет уполномочено рассматривать подобный спор, обычно записано в контрактах между потребителем и поставщиком.

Господин Гарамита рассчитал, что даже при максимальной оценке в 5 млн тонн загрязненной нефти (36,6 млн баррелей) при утвержденном уровне компенсаций $15 за баррель и с учетом дополнительных расходов $3 на баррель «Транснефть» заплатит не более 43 млрд руб. Это, по его мнению, не станет ударом для компании, но снизит дивидендную базу за 2019 год.

Ольга Мордюшенко