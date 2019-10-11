Покупки до востребования

«Почта России» предложит интернет-магазинам сервис по пересылке покупок в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Тариф на доставку внутри одного города составит 95 руб. При такой цене сервис может оказаться убыточным, но «Почта России» потенциально способна компенсировать издержки за счет масштаба, говорят участники логистического рынка.

«Почта России» запустила сервис для интернет-торговли, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. Он включает доставку отправлений весом до 15 кг в почтовые отделения и партнерские ПВЗ и постаматы. Внутригородской тариф составит 95 руб., междугородний объявят позднее, также потребуется внести плату за объявленную ценность в размере 0,25–0,42%, уточнили в компании. Срок хранения посылки составит до семи дней.

Сеть собственных постаматов «Почты России» превышает 1,5 тыс., говорит ее представитель. По его словам, новая услуга будет предоставляться в 2 тыс. точек, включая более 1 тыс. постаматов. Уже подключены сети «Гермес», Qiwi и «Халва», в работе подключение других партнеров, к началу 2020 года число постаматов, включая партнерские, удвоится, сообщил первый заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин. По его словам, в конце октября также стартует сервис клиентского возврата товаров через почтовые отделения и ПВЗ.

Гендиректор сети постаматов «Халва» Денис Петрушевский подтвердил, что компания участвует в проекте, подключив к нему 601 постамат из имеющихся 1,3 тыс. В Qiwi также подтвердили партнерство с «Почтой России», количество постаматов — «в паритете с "Халвой"», уточнил представитель компании.

Это не первая попытка «Почты России» развивать доставку в партнерские постаматы. В 2012 году компания договорилась о партнерстве с ЗАО «Почтомат», развивавшим сеть Logibox, крупнейшим партнером которой тогда был ритейлер Ozon. В 2018 году «Почтомат» был ликвидирован в результате банкротства, следует из данных Kartoteka.ru.

Гендиректор PickPoint Надежда Романова говорит, что компания также обсуждала возможность сотрудничества с «Почтой России», но «пока дальше обсуждений не сдвинулись с места». По ее словам, в постаматах посылки обычно хранятся три дня, каждый дополнительный день оплачивается отдельно, а тариф 95 руб. за семь дней приведет к убыткам. «По такой технологии мы не договоримся, нужно понять, кто такой убыток будет компенсировать, мы, со своей стороны,— вряд ли»,— поясняет она.

По словам представителя Ozon, стоимость доставки заказа в ПВЗ и постаматы партнеров у компании составляет 99 руб., столько же стоит доставка в ПВЗ и постаматы Ozon Port и Ozon Box в случае оплаты при получении, а по предоплате и при заказе от 3,5 тыс. руб. доставка бесплатна.

Тариф «Почты России» выглядит невысоким, но, возможно, планируются другие источники прибыли, допускает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его оценке, усредненный уровень себестоимости доставки составляет 150 руб. и на рынке есть тенденция к снижению ее стоимости. С учетом большого потока при должной оптимизации «Почта России», наверное, должна быть способна доставлять дешевле конкурентов, полагает партнер Data Insignt Борис Овчинников.

«Помня об эффекте масштаба, в случае с "Почтой России" есть шанс полагать, что сервис при указанной цене будет дешевле существующих на рынке предложений и привлечет дополнительный трафик в сеть "Почты России"»,— согласен управляющий директор по операциям Lamoda Group Пол Роговски. По его мнению, если сервис согласятся использовать логистические операторы и он станет популярным, логистика «средней мили» может стать более оптимизированной с точки зрения издержек, а в таком исходе заинтересован весь рынок.

В пресс-службе маркетплейса «Беру» (его развивает СП «Яндекса» и Сбербанка) называют предложение «Почты России» привлекательным для рынка, компания готова его рассматривать. По словам представителя Wildberries, ритейлер не планирует сотрудничать с «Почтой России» в рамках этого проекта и развивает собственную сеть пунктов выдачи.

Владислав Новый