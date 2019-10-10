Девелоперы сдали Fusion Park

На рынке коммерческой недвижимости закрыта крупнейшая инвестиционная сделка за год. Бывшие топ-менеджеры «Интеко» продали офисную часть комплекса Fusion Park в центре Москвы площадью 16,6 тыс. кв. м, за что могли выручить до 5 млрд руб. Покупателем стала компания Arrow Capital, которую на рынке связывают с группой «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

О продаже офисной части комплекса Fusion Park площадью 16,6 тыс. кв. м на ул. Усачева в центре Москвы “Ъ” сообщила компания Praedium, которая была консультантом сделки. Продавцом выступило ООО «Дом солнца» бывших топ-менеджеров девелоперской компании «Интеко» Олега Солощанского (50%), Константина Эделя (37,5%) и Михаила Жукова (12,5%). Приобрела актив компания Arrow Capital. Управляющий партнер Praedium Александр Ошурко оценил стоимость объекта примерно в 5 млрд руб.

Как передал “Ъ” господин Солощанский, с продажей Fusion Park он завершит выход из капитала «Дома солнца» и сосредоточится на реализации собственных проектов в России и Европе. Сама компания продолжит работу: несмотря на то что Fusion Park был основным активом «Дома солнца», у нее остался портфель недвижимости, заявил он. Генеральный директор Arrow Capital Сергей Шаталов передал, что Fusion Park стал первым инвестиционным проектом, реализованным группой в центральном деловом районе Москвы. По его словам, компания видит потенциал в инвестициях в коммерческую недвижимость в регионе и планирует расширять портфель проектов.

По словам трех собеседников “Ъ” на рынке недвижимости, Arrow Capital может быть связана с машиностроительной группой ТМХ, среди владельцев которой Искандар Махмудов (занимает 18-е место в рейтинге Forbes с состоянием $6,6 млрд) и Андрей Бокарев (62-е место, $1,5 млрд). По данным ЕГРЮЛ, 49% ООО «Эрроу Кэпитал» владеет Сергей Шаталов, еще 25,1% принадлежит Владимиру Заргаряну. В марте 2018 года полный тезка господина Шаталова был исключен из списка аффилированных лиц АО «Трансмашхолдинг». А Владимир Заргарян ранее возглавлял московское ООО «Аркада», совладельцем которого был господин Махмудов, следует из ЕГРЮЛ. В Arrow Capital это не комментируют, в ТМХ на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Партнер Colliers International Станислав Бибик называет сделку знаковой: здания в Хамовниках крайне редко выставляются на продажу, жилая недвижимость здесь самая дорогая в Москве, а новые комплексы строятся крайне редко. Это самая крупная инвестиционная сделка за год, указывает консультант. Он также оценивает стоимость объекта в 4,5–5 млрд руб. Один из собеседников “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что продажа Fusion Park была типичным «разводом инвесторов»: бывшая команда «Интеко» потеряла интерес к совместной работе.

Руководитель департамента офисной недвижимости Accent Capital Владимир Рыбаков знает, что продажа была непростой. Изначально совладельцы планировали пакетную сделку с одновременной реализацией нескольких активов, включая торговую недвижимость и другое офисное здание класса С, что было сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов, рассказывает он. Финальную стоимость Fusion Park господин Рыбаков оценивает до 3,75 млрд руб., но тоже называет комплекс одним из лучших инвестиционных активов, представленных на рынке за последние два года. Это качественное офисное здание в премиальной локации, где традиционно ощущается дефицит свободных площадей, подчеркивает аналитик. Praedium называет ключевыми арендаторами Fusion Park международные компании Takeda Pharmaceutical и Avon.

Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов оценивает арендопригодную площадь Fusion Park в 13 тыс. кв. м. Он указывает, что ТМХ снимает офисы неподалеку, на ул. Ефремова, а значит, в дальнейшем может перенести в Fusion Park свою штаб-квартиру. В таком случае холдинг, скорее всего, заплатил премию, и сумма сделки действительно могла достигнуть 5 млрд руб., рассуждает консультант.

Елизавета Макарова, Наталья Скорлыгина