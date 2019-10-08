Чукотка возглавила рейтинг смертности от алкоголя

В России в 2018 году 48 тыс. жителей умерли от употребления алкоголя — это 2,6% от общего числа смертей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, сообщает РБК. Коэффициент смертности составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. По данным издания, каждый девятый в регионе умер от воздействия алкоголя. Всего в округе проживает около 50 тыс. человек.

В числе других регионов с большим количеством смертей от алкоголя называются:

Магаданская область — 11 умерших от алкоголя на 10 тыс. населения;

Ивановская область — девять умерших на 10 тыс. населения;

Новгородская область — около девяти умерших на 10 тыс. населения.

По данным РБК, в Ингушетии на 10 тыс. населения приходится ноль умерших.

Общее количество смертей от алкоголя в России суммарно равно числу смертей от транспортных происшествий всех видов (1%), убийств (0,4%) и самоубийств (1%). Чаще всего от алкоголя умирают мужчины трудоспособного возраста. 4–5% всех смертей мужчин и 1,5% смертей женщин приходится на связанные с алкоголем гепатиты и цирроз печени. Треть смертей от алкоголя связана с сердечной недостаточностью, вызванной употреблением спиртного. Еще около трети приходится на отравление алкоголем.

По данным Минздрава, 70% смертности мужчин в России в трудоспособном возрасте связано с алкоголем.

О том, почему министерство считает алкоголь главным фактором низкой продолжительности жизни мужчин,— в материале “Ъ” «Смертности находят допинг».