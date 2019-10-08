Экспорту упростят доступ к нулю

С апреля 2020 года российское законодательство упростит подтверждение нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. Это должно привести к существенному росту онлайн-продаж россиян на международных маркетплейсах, включая eBay и AliExpress, ожидают их представители. По оценкам участников рынка, рост продаж может составить около $400 млн за три года. Впрочем, с применением нормы на практике еще могут возникнуть проблемы, опасаются эксперты.

Масштабные поправки к первой и второй части Налогового кодекса, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным и официально опубликованные 29 сентября, содержат нормы, облегчающие розничный онлайн-экспорт россиян через международные маркетплейсы, сообщили “Ъ” представители таких компаний.

Согласно документу, розничные продавцы, направляющие товары на экспорт, смогут передавать в налоговые органы сведения из декларации на товары в виде реестра в электронной форме.

Таким образом они смогут быстрее подтверждать нулевую ставку НДС, что ранее осложнялось длительной процедурой сбора бумаг, в результате чего экспортеры платили 20% от стоимости товара в бюджет и не возвращали этот налог, поясняют участники рынка. Процедура осуществлялась в бумажном виде и могла занимать месяцы, участники рынка называли ее одним из ключевых барьеров для экспорта в интернет-торговле. Изменения в этой части вступят в силу с 1 апреля 2020 года.

Закон снимает препятствия для подтверждения права на нулевую ставку для экспортеров, подтверждает советник по таможенным вопросам Ассоциации экспресс-перевозчиков Галина Донцова. «Налоговая служба будет получать все документы из единой системы с таможенной службой, а в случае необходимости запросит документы непосредственно у экспортера»,— поясняет она. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

По данным eBay и Data Insight, по итогам 2018 года объем розничного онлайн-экспорта материальных товаров из России вырос на 36% и составил $746 млн, число отправлений выросло на 31%, до 11,2 млн. По подсчетам eBay, благодаря упрощенной схеме подтверждения нулевой ставки НДС объем экспорта в ближайшие три года вырастет еще на $400 млн, сообщили “Ъ” в компании. «И хотя остаются нерешенными вопросы реимпорта, бондовых складов и другие, уже только подтверждение нулевой ставки даст нашим продавцам большое конкурентное преимущество на глобальном рынке и маркетплейсах, включая eBay»,— рассчитывает гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

Сейчас рынок розничного онлайн-экспорта растет на 30–35% в год, нововведения позволят увеличить темпы примерно на 10 процентных пунктов, полагает руководитель проекта по развитию цифровых услуг в Российском экспортном центре Армен Манукян. Отрасль пыталась добиться этих поправок около двух лет, изменения коснутся онлайн-экспортеров, которые отправляют товары «Почтой России» и экспресс-перевозчиками, и только тех продавцов, которые работают по общей системе налогообложения, отмечает он. «Теперь основной стоп-фактор остается в головах: многие российские продавцы просто не знают, что есть возможность выйти на зарубежные рынки»,— указывает господин Манукян.

Дэниел Чжан, CEO Alibaba Group, в интервью “Ъ” 24 июля 2019 года Если российские поставщики смогут лучше понимать, что нужно китайскому потребителю, для них откроются большие возможности

Возможность упрощенной и ускоренной процедуры подтверждения нулевой ставки НДС существенно уменьшит себестоимость товаров и повысит их конкурентное преимущество на международных рынках, добавляет представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. «В 2020 году AliExpress планирует открыть возможность для российских селлеров поставлять продукцию в третьи страны, что позволит российским компаниям получить доступ к стомиллионной аудитории»,— напоминает он.

Новое регулирование может помочь выводу розничного экспорта из серой зоны, считают участники рынка. «До принятия закона основная масса товаров шла от физических лиц. Для отправителей так было проще — статус юридического лица не только не давал преференций, но и усложнял продажи за рубеж, так как подтвердить нулевой НДС юридическим лицам было крайне сложно»,— поясняет первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.

Необременительный экспорт значительно повышает мотивацию и конкурентоспособность локальных производителей, согласны в пресс-службе Joom. «Другой вопрос, что страны, куда экспортируются отправления, могут вводить дополнительные налоги, что мы наблюдаем, например, в Турции»,— добавляют в компании. Взрывного роста рынка ожидать не стоит, осторожен и президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Помимо законодательства существует еще и правоприменительная практика, поясняет он, обещая, что ассоциация намерена «пристально за ней следить после вступления закона в силу».

Дмитрий Шестоперов