«Платон» готовят к навигации

Предложения Минтранса по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему «Платон» не нашли поддержки участников рынка. С замечаниями к законопроекту выступили автомобильные и морские перевозчики, а также Минкомсвязь. Бизнес, в частности, обеспокоен потенциальной финансовой нагрузкой, указывая, что документ не проясняет, потребуются ли затраты на новое оборудование и подключение к системе. В Минтрансе подчеркивают, что большинство ведомств уже согласовали проект.

Новая версия законопроекта Минтранса о подключении пассажирского и грузового транспорта к системе взимания платы «Платон» для передачи навигационной информации нуждается в детальной проработке и оценке регулирующего воздействия, говорится в отзыве Объединения автопассажирских перевозчиков (ОАП; включает 428 перевозчиков в 34 регионах). Письмо (копия есть у “Ъ”) направлено соруководителю рабочей группы НТИ «Автонет» Александру Гурко.

Минтранс разрабатывает поправки к закону «О навигационной деятельности» в исполнение пунктов постановлений правительства об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации «дорожных карт» «Маринет» и «Автонет». 8 октября прошло заседание рабочей группы НТИ «Маринет» (включает представителей Объединенной судостроительной корпорации, группы Fesco и др.), ни один ее член не поддержал новую версию проекта, рассказал “Ъ” участник заседания и подтвердил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. По его словам, документ будет направлен на оценку регулирующего воздействия Минэкономики без одобрения рабочей группы.

Как сообщал “Ъ” 11 июня, рабочая группа «Автонет» также не поддержала имевшуюся на тот момент версию документа. Представитель НТИ «Автонет» вчера отказался от комментариев.

В Минтрансе сообщили, что документ согласован с Минпромторгом, Минэкономики, Минфином, Минобороны, ФСБ, Росгидрометом, а замечания поступили от Минкомсвязи.

Из проекта неясно, смогут ли перевозчики использовать существующее оборудование — систему ЭРА-ГЛОНАСС, отмечают в ОАП. Также есть основания полагать, что подключение перевозчиков к системам и идентификация в них будут платными, что станет дополнительной нагрузкой, опасаются участники рынка. Сейчас оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС без учета монтажа может стоить 24–26 тыс. руб., на новые автомобили оно устанавливается на конвейере, указывает технический директор «СпейсТим» Михаил Постников. У грузовых компаний установлена система «Платон», они имеют возможность передавать информацию, но «непонятно, будет ли она подходить под новые правила», отмечает собеседник “Ъ” в одной из компаний в сфере грузоперевозок.

Большинство перевозчиков уже оснастили транспорт аппаратурой спутниковой навигации, отмечают в пресс-службе АО ГЛОНАСС. Реализация законопроекта потребует развития функционала «Платона», а на это потребуются средства не только из бюджета, но и от перевозчиков, кроме того, обязанность предоставления информации можно ввести только в отношении ГИС, которой «Платон» не является, добавляют в компании.

По мнению директора по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК «Деловые линии» Александра Лашкевича, законопроект направлен на улучшение соблюдения дисциплины среди участников отрасли. Но оценить необходимые инвестиции пока нельзя, так как конкретики нет, согласен он. «Кроме того, нередко нововведения контролирующего характера сопровождаются штрафами, поэтому на стадии отладки процесса необходим переходный период, в частности, отсрочка введения штрафной системы»,— уверен господин Лашкевич.

В операторе системы «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» (по данным ЕГРЮЛ, 50% принадлежит структуре «Ростеха», 23,5% — Игорю Ротенбергу, 19% — Андрею Шипелову, 7,5% — Антону Замкову) подчеркивают, что компания накопила почти четырехлетний опыт по приему, обработке и хранению данных, а вся инфраструктура принадлежит государству. Если на уровне правительства будет принято решение о ее использовании, то «начнется обсуждение технических аспектов для реализации поставленной задачи», заверяет представитель «Платона».

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый