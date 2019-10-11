«Яндекс» рухнул на 18%

Акции «Яндекса» в пятницу подешевели на Московской бирже на 18,44%. Столь стремительно «Яндекс» не терял в цене почти год. Возможной причиной падения могли стать «политические риски» в связи с законопроектом об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах, считают аналитики. В «Яндексе» “Ъ” заявили, что «не комментируют движение своих акций».

По итогам торгов на Московской бирже в пятницу акции «Яндекса» упали на 18,44% к цене открытия, до 1898 руб. за бумагу. В ходе торгов падение превышало 20%, минимальная отметка акций за день составляет 1852 руб. за штуку, на аналогичных позициях акции находились в декабре прошлого года. Капитализация компании, по данным Bloomberg, составила в пятницу 620 млрд руб., что на 140 млрд руб. меньше показателя предыдущего дня. На бирже NASDAQ на 19:30 падение составляет 16,6% при капитализации $9,7 млрд.

Уже к 11:10 по Москве стоимость акций упала на 4,5%, до 2222 руб. После 13:30 падение ускорилось, и к 15:45 цена опустилась до минимальной отметки с 24 января — 2075 руб., что на 10,8% ниже значений закрытия четверга. По данным на 15:53 по Москве, бумаги немного отыграли падение, добравшись до отметки 2110 руб., однако в 16:40 опустились до 2054 руб. за акцию, а по данным на 17:07 минимальное значение составило 1977 руб. за акцию.

«Мы не комментируем движение своих акций»,— заявили “Ъ” в пресс-службе компании.

Обвал котировок происходил при высокой активности инвесторов.

По данным Московской биржи, объем торгов с акциями «Яндекса» за неполный торговый день составил почти 3 млрд руб., что в шесть раз выше показателя четверга. Примечательно, что треть оборота пришлась на интервал времени 15:20–15:50 по Москве. «Падение, начавшееся с самого начала торгов, привлекло внимание к бумаге со стороны широкого круга инвесторов, которые начали активно сокращать позиции в бумаге»,— отмечает трейдер крупного российского банка.

Столь стремительно «Яндекс» не терял в цене почти год. В октябре 2018-го акции компании упали в России более чем на 22% на фоне сообщений СМИ о том, что крупнейшим акционером компании планирует стать Сбербанк.

Сегодняшнее падение акций российского поисковика связано с опасениями относительно законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в значимых российских компаниях ИКТ-сервиса, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. В четверг, 10 октября, активизировалось обсуждение этого документа, который предполагает ограничение иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20%. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что законопроект в этой трактовке создает серьезные риски для крупных игроков. Минкомсвязь, в свою очередь, отправила в правительство отрицательный отзыв на законопроект, а игроки рынка «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали документ. В частности, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина заявила, что принятие законопроекта навредит инвестиционному климату в стране, а директор по связям с госорганами «МегаФона» Алексей Ганин сообщил, что документ в действующем виде несет прямую угрозу для некоторых направлений бизнеса мобильных операторов. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце весенней сессии Антоном Горелкиным («Единая Россия»).

«Акции ''Яндекса'' не были дешевыми в сравнении с аналогами, такими как Google, и для поддержания их стоимости на высоком уровне крайне полезной была идея о том, что покупать их будут зарубежные инвесторы, впечатленные как высокими темпами роста выручки и прибыли поисковика, так и перспективами его дочерних проектов, таких как ''Яндекс.Такси''. Однако если этим оптимистически настроенным зарубежным инвесторам попросту запретят покупать акции перспективных российских компаний, то текущим владельцам некому будет продавать свои бумаги по более высокой цене. Поэтому некоторые такие владельцы решили избавиться от них сейчас, рассудив, что дороже они в ближайшей перспективе уже не станут»,— поясняет Леонид Делицын.

«Причина падения очевидна — рост политических рисков, связанный с возможным принятием закона об ограничении иностранного участия в российских интернет-компаниях 20%»,— согласен начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«На мой взгляд, это достаточно эмоциональное падение, однако настораживает то, что эта тема всплывает уже не в первый раз, а с определенной периодичностью. Инвесторы могут это оценить как фундаментальный риск и просто перестать покупать акции компании»,— прогнозирует он. Впрочем, господин Авакян ожидает, что ситуация стабилизируется: власти найдут компромисс с компанией и как минимум ограничение о 20% иностранного участия снимут; акции в таком случае откупят. По его словам, компания по текущим параметрам «недооценена минимум в три раза», однако прогнозировать риски на среднесрочную и долгосрочную перспективу «не представляется возможным», поэтому, заключает аналитик, «трудно сказать, что будет с акциями ''Яндекса'' в будущем».

Депутат Госдумы Антон Горелкин Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Автор законопроекта о «значимых сайтах» Антон Горелкин («Единая Россия») не исключает, что падение акций «Яндекса» могло быть вызвано вчерашним заседанием комитета, однако не видит «какой-то проблемы и какой-то критической ситуации для компании».

«Во всем мире акции компаний реагируют на новости. На новостях акции компаний растут. На новостях акции опускаются. Сегодня упали — завтра поднимутся»,— прокомментировал RNS господин Горелкин.

Валерия Лебедева, Виталий Гайдаев, Владислав Новый