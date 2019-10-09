Почту удаляют в папку «Запрещенные»

У российских властей могут появиться новые основания для блокировок в интернете. Вечером 8 октября группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации. Предполагается, что это будут делать по запросу властей сами интернет-сервисы под угрозой штрафов до 1 млн руб. По официальной версии, документ направлен на борьбу с ложными сообщениями о терактах. Часть экспертов и чиновников уверены, что требования заведомо нереализуемы и могут только дискредитировать власть.

Сенаторы от «Единой России» Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект с поправками к закону «Об информации» и Кодексу об административных нарушениях, предусматривающими блокировку пользователей за распространение запрещенной информации. Господин Клишас заявил об этом днем 8 октября, сам законопроект появился в базе Госдумы лишь в 20:34. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2020 года.

Мера по блокировке пользователей за распространение запрещенной информации уже фигурирует в законе «Об информации» с 2018 года, хотя порядок ее применения, определяемый правительством, с тех пор так и не утвержден. Теперь же предлагается распространить ее и на сервисы электронной почты. Законопроект предлагает установить общее для них понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», а также общие обязанности. Кроме того, документ призван снять противоречие закона «Об информации» статье Конституции о тайне переписки. В действующей редакции закон, по сути, предусматривает, что администратор мессенджера может читать сообщения пользователей, чтобы ограничивать пересылку запрещенного контента. Теперь предполагается, что он должен блокировать пользователя полностью.

Блокировать нарушителя владелец мессенджера обязан в течение суток. Штраф за невыполнение требований о блокировке для граждан может составить 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

В законопроекте не записано, как в подобных ситуациях представители исполнительной власти будут взаимодействовать с Telegram, поскольку мессенджер и так фактически используется вне закона. Андрей Клишас в разговоре с “Ъ” отметил, что это скорее является проблемой исполнительных органов власти.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о распространении сообщений с информацией о фейковых терактах, «поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер». Однако в самом проекте закона говорится о сообщениях, «содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ». В частности, пропаганда войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, информация, представляющая угрозу здоровью и развитию детей, и др.

Предыдущая версия законопроекта была внесена 23 июля и содержала требование об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Организаторов таких сервисов предлагалось обязать «обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей». Законопроект подвергся широкой критике.

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Так, вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян называл его избыточным и дискриминирующим российских игроков рынка.

Новая версия проекта также вызвала вопросы у участников рынка и чиновников.

«Опасно вносить законы, которые технически не реализуемы и дискредитируют власть в глазах граждан. Кажется, опыт блокировки Telegram некоторых ничему не научил»,— категоричен источник “Ъ” в Минкомсвязи.

Принятие законопроекта приведет к тому, что «все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN», предупреждает он. В «Яндексе» и Rambler Group отказались от комментариев, в Mail.ru Group не ответили на запрос.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что закон просто не будет работать. «Отключить пользователя от сервиса не проблема,— рассуждает господин Мариничев.— Но это не отменяет того факта, что тайна переписки пользователя все равно будет нарушена, ведь Роскомнадзор откуда-то знает, что он пересылал запрещенную информацию». По мнению эксперта, законопроект также не поможет против спам-рассылок, поскольку распространители информации могут использовать чужие IP-адреса. Кроме того, могут пострадать невинные люди, указывает господин Мариничев, напоминая о резонансном случае, когда в 2017 году за призывы к несогласованной акции был арестован преподаватель математики Московского финансово-юридического университета Дмитрий Богатов. Позже выяснилось, что сообщения распространял другой пользователь, присвоивший IP-адрес математика через сеть Tor.

Ничего нового с точки зрения системы блокировок в проекте нет, появляется лишь новое основание — ложные террористические угрозы, уверена куратор рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве РФ Ирина Левова. По ее мнению, российские ресурсы смогут и будут исполнять требования, а в случае с иностранными у российских органов власти по крайней мере появится основание для обращений.

Дмитрий Шестоперов, Кира Дюрягина, Андрей Винокуров